Zum Auftakt des 10. Spieltags steht in der Bundesliga das Derby zwischen Hertha BSC und Union um die Vorherrschaft in Berlin an. Im Liveticker versorgen wir Euch mit allen Informationen zur Partie.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Hertha BSC gegen Union Berlin: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn:

"Eine Stadt wie Berlin verträgt mehr als einen Erstligisten. Leider konnten wir bisher durch das Coronavirus nicht so von der Rivalität profitieren, da wir auch dieses Heimspiel ohne unsere Fans austragen müssen", erklärte Hertha-Geschäftsführer Michael Preetz. Für Union-Trainer Urs Fischer ist die Sache klar: "Spezielles Spiel, es geht um Emotionen und gesunde Rivalität - wir freuen uns!"

Vor Beginn:

Wer hätte das vor Saisonbeginn gedacht? Mit 16 Punkten hat Union doppelt so viele Zähler auf dem Konto wie der Rivale aus dem Berliner Westen. Ein Sieg für die Köpenicker wäre gleichbedeutend mit dem vorübergehenden Sprung auf Platz drei. Hertha hingegen könnte im Falle einer Niederlage auf einen Abstiegsplatz rutschen.

Vor Beginn:

Derbystimmung wird leider keine aufkommen, wenn die Partie um 20.30 Uhr im Berliner Olympiastadion angepfiffen wird. Um die Spielleitung kümmert sich Felix Brych aus München.

Vor Beginn:

Herzlich willkommen zum Berliner Derby! Am 10. Spieltag der Saison 2020/21 treffen Hertha BSC und Union aufeinander.

Hertha BSC gegen Union Berlin heute live im TV und Livestream

Alle Freitagsspiele der Bundesliga sind in dieser Saison live und exklusiv auf DAZN zu sehen. Dies gilt folglich auch für die heutige Partie zwischen Hertha und Union. 15 Minuten vor Anpfiff beginnt beim Streamingdienst die Vorberichterstattung mit Moderator Alex Schlüter, Kommentator Marco Hagemann und Experte Ralph Gunesch.

Bereits 40 Minute nach Abpfiff stellt DAZN die Höhepunkte sämtlicher Spiele der Bundesliga und 2. Liga auf Abruf bereit. Weiteren Live-Fußball gibt es aus der Champions League, Europa League, LaLiga, Serie A, Ligue 1 und MLS.

Das Angebot von DAZN, das zudem jede Menge US-Sport, Tennis, Motorsport, Boxen, UFC und vieles mehr umfasst, könnt Ihr für einen Monat kostenlos testen. Im Anschluss zahlt Ihr 11,99 Euro im Monats- und 119,99 Euro im Jahresabo.

Hertha BSC gegen Union Berlin: Voraussichtliche Aufstellungen

Aufgrund einer Beckenprellung ist der Einsatz von Hertha-Innenverteidiger Alderete noch fraglich, für ihn könnte Torunarigha einspringen. Bei Union ist die Torhüterentscheidung zwischen Luthe und Karius offen.

Es fehlen Ascacibar, Cordoba (beide Hertha), Gentner, Pohjanpalo, Schlotterbeck und Ujah (alle Union).

Hertha : Schwolow - Pekarik, Boyata, Alderete, Plattenhardt - Stark - Darida, Guendouzi - Lukebakio, Piatek, Matheus Cunha

: Schwolow - Pekarik, Boyata, Alderete, Plattenhardt - Stark - Darida, Guendouzi - Lukebakio, Piatek, Matheus Cunha Union: Luthe - Trimmel, Friedrich, Knoche, C. Lenz - Prömel, Andrich - Becker, Bülter - Kruse - Awoniyi

Rekordjagd beendet! Max Kruse scheitert beim 17. Elfmeter © imago images / uwe kraft 1/9 Beim Heimsieg von Union Berlin gegen Arminia Bielefeld erzielte Max Kruse per Elfmeter das 4:0 für die Eisernen - sein 16. Treffer im 16. Versuch vom Punkt - Rekord! SPOX zeigt die besten Elferschützen der Ligageschichte mit weißer Weste. © imago images / T-F-Foto 2/9 Platz 5: MARCIO AMOROSO (Borussia Dortmund, 2001-2004): Neun Elfmetertore ohne Fehlschuss © imago images / WEREK 3/9 Platz 5: HORST WILD (1963-1968, Karlsruher SC und MSV Duisburg): Neun Elfmetertore ohne Fehlschuss © imago images / WEREK 4/9 Platz 4: MEHMET SCHOLL (1989-2007, Karlsruher SC und Bayern München): Elf Elfmetertore ohne Fehlschuss © imago images / Ferdi Hartung 5/9 Platz 3: OTTO REHHAGEL (1963-1972, Hertha BSC und 1. FC Kaiserslautern): Zwölf Elfmetertore ohne Fehlschuss © imago images / Werner Otto 6/9 Platz 2: LUDWIG NOLDEN (1963-1967): 15 Elfmetertore ohne Fehlschuss © imago images / Werner Otto 7/9 Platz 1: HANS-JOACHIM ABEL (1977-1984, VfL Bochum): 16 Elfmetertore ohne Fehlschuss © getty 8/9 Der aktive Spieler mit den meisten Elfmetertoren ist übrigens Bayerns Robert Lewandowski. Er hat bei 29 Treffern vom Punkt aber auch drei Fehlschüsse auf dem Konto. © imago images / Werner Otto 9/9 Die meisten Elfmetertore der Bundesligageschichte verwandelte Manni Kaltz beim Hamburger SV. Er trat insgesamt stolze 60-mal an und war 53-mal erfolgreich.

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 10. Spieltag