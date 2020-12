Erkenntnisse des 11. Bundesliga-Spieltags - BVB: Die Lösung liegt so nah

Die wichtigste Figur des Stuttgarter Höhenflugs sitzt auf der Bank, ebenso wie Dortmunds Hoffnungsträger - nur eben in ganz unterschiedlichen Rollen. Wolfsburg und Leverkusen freuen sich derweil über zwei unerwartete Leistungsträger. Die Talking Points.

Rino und die jungen Wirbelwinde aus Stuttgart

Bevor man - völlig zu Recht - die Leistung von Borussia Dortmund in ihre Einzelteile zerlegt, sollte man sich doch auch um den Gewinner des Spieltags kümmern. Wie der VfB Stuttgart über den BVB hinweggefegt ist, war teilweise atemberaubend. Fußballerisch, technisch, taktisch und in der Haltung zu diesem einen Spiel war der Aufsteiger dem Möchtegern-Titelanwärter eine Klasse überlegen, das Ergebnis am Ende noch viel zu niedrig. Aber wie kann das sein?

Es ist noch kein halbes Jahr her, da tappte Stuttgart eine Liga tiefer von einem Fettnapf in den nächsten und stieg am Ende als Einäugiger unter den Blinden auf. Und jetzt? Kommt einer wie Tanguy Coulibaly, der erst neulich noch in der 5. Liga gegen Rielasingen-Arlen oder Dorfmerkingen Probleme hatte, und mischt eine Champions-League-Abwehr zusammen mit ein paar anderen Halbwüchsigen auf.

Der Schlüssel dieser Entwicklung ist Pellegrino Matarazzo. Denn zur Wahrheit gehört neben ein paar offenbar ziemlich begabten Youngstern auch, dass der VfB einen unkonventionellen Fußball spielt, der in der Art einzigartig ist in der Liga. Das Stuttgarter Spiel zeichnet sich durch eine beeindruckende Variabilität aus, ohne dabei seinem Markenkern untreu zu werden. 24 Tore nach elf Spieltagen sind mit diesem Kader die eigentliche Sensation. Bei besserer Chancenverwertung oder mehr Glück - mit acht Pfostentreffern ist Stuttgart mit Abstand Ligaspitze - wäre die 30er-Grenze längst geknackt.

Und das kann, bei allem Respekt vor der Qualität der Einzelspieler, nur mit einem dem Gegner überlegenen Spielkonzept zu tun haben. Es werden Rückschläge kommen, die VfB-Idee alsbald auch mal auf Granit beißen. Aber auf Strecke sieht das erfolgversprechend aus - weil der VfB halt nicht einfach nur ein paar gute Kicker hat, sondern auch einen guten Trainer.

BVB: Kein Moukoko, keine Torgefahr

Die Geschichte des Spiels im Westfalenstadion war aber trotz des fulminanten Stuttgarter Auftritts der BVB - und dessen Hilflosigkeit, mit der das zweite Heimspiel in Folge vergeigt wurde.

Ex-Trainer Lucien Favre versuchte es in Abwesenheit von Erling Haaland mal wieder mit einer falschen Neun, diesmal mit Marco Reus ganz vorne drin. Es gab ja auch schon die Varianten mit Thorgan Hazard und Julian Brandt, situativ tauchten auch Jadon Sancho und Gio Reyna schon dort auf. Dabei wäre der einzige "echte" Mittelstürmer im Kader Youssoufa Moukoko. Aber der wurde von Favre geflissentlich übersehen.

Selbst bei Rückstand in der zweiten Halbzeit kamen erst Reinier, der wochenlang wegen einer Corona-Erkrankung gar kein Spiel machen konnte und dann Linksverteidiger Nico Schulz ins Spiel, während Moukoko draußen wartete. Dabei war einmal mehr offensichtlich, wie sehr es dem Dortmunder Spiel an Tiefe und Läufen in die Tiefe fehlte, etwas, das Moukoko freilich anbieten könnte.

BVB entlässt Lucien Favre: Das sind die möglichen Nachfolger © getty 1/21 Nach dem 1:5-Debakel gegen den VfB Stuttgart zieht der BVB die Notbremse und trennt sich von Trainer Lucien Favre. Interimsweise übernimmt Co-Trainer Edin Terzic das Amt bis zum Saisonende, doch wer kommt dann? Dies sind mögliche Favre-Nachfolger. © getty 2/21 Edin Terzic | 38 | aktueller Klub: Borussia Dortmund | Vertrag bis: 2021 - Edin Terzic kam 2018 als Assistent Lucien Favres zum BVB und soll nun bis zum Saisonende als Interimstrainer das Amt von seinem Chef übernehmen. © getty 3/21 Es ist das erste Mal, dass der frühere Co-Trainer von Slaven Bilic als Hauptverantwortlicher an der Linie steht. Sollte sich Terzic gut schlagen, könnte er zur Dauerlösung werden. © getty 4/21 Enrico Maaßen | 36 | aktueller Klub: Borussia Dortmund II | Vertrag bis: 2022 - Enrico Maaßen wäre eine weitere denkbare interne Lösung. Der 36-Jährige kam im Sommer aus Rödinghausen zum BVB und übernahm dort die zweite Mannschaft. © getty 5/21 Mit einem Punkteschnitt von 2,44 Zählern pro Spiel steht er in der Regionalliga West derzeit trotz drei Spielen weniger auf dem zweiten Platz hinter Spitzenreiter RW Essen. © getty 6/21 Daniel Farke | 44 | aktueller Klub: Norwich City | Vertrag bis: 2022 - Bereits zwischen 2015 und 2017 war Daniel Farke als Trainer der zweiten Mannschaft beim BVB tätig. Bei seiner ersten Profi-Station in Norwich gelang ihm 2019 der Aufstieg in die PL. © getty 7/21 Zwar konnte er sich dort mit den Canaries dort nur eine Saison lang halten, nach 18 Spieltagen hat er den Wiederaufstieg aber fest im Blick. Ob er die Engländer für den BVB verlassen würde, hängt sicherlich auch davon ab, ob die PL-Rückkehr gelingt. © getty 8/21 Jesse Marsch | 47 | aktueller Klub: RB Salzburg | Vertrag bis: 2022 - Mit seinem Vollgas-Fußball im RB-Stil würde Jesse Marsch gut zum BVB passen und wurde bereits in der Vergangenheit mit den Dortmundern in Verbindung gebracht. © getty 9/21 In Salzburg steht der US-Amerikaner, der den Leipziger Schwesterklub erstmals in die Champions League führte, jedoch noch bis 2022 unter Vertrag, weshalb harte Verhandlungen nötig wären, um ihn loszueisen. © getty 10/21 Marco Rose | 44 | aktueller Klub: Borussia Mönchengladbach | Vertrag bis: 2022 - Auch Marco Rose galt bereits in der Vergangenheit als BVB-Kandidat und würde mit seiner Art sicher gut zu den Westfalen passen. © getty 11/21 Mit Gladbach schaffte der ehemalige Salzburg-Trainer zuletzt die Qualifikation für das Achtelfinale der Königsklasse. Laut der "Bild" besitzt er eine Ausstiegsklausel für den Sommer 2021. © getty 12/21 Julian Nagelsmann | 33 | aktueller Klub: RB Leipzig | Vertrag bis: 2023 - Nagelsmann ist trotz seines jungen Alters eine feste Größe im deutschen Profifußball und wurde bereits zu Hoffenheimer Zeiten immer wieder mit dem BVB in Verbindung gebracht. © getty 13/21 Dass der ehrgeizige RB-Coach einen ambitionierten Karriereplan verfolgt, verheimlicht er nicht. Ob der BVB dabei als nächster Schritt in Frage käme, bleibt hingegen offen. © getty 14/21 Ralf Rangnick | 62 | vereinslos - Bis zum vergangenen Sommer war Ralf Rangnick als Head of Sport and Development Soccer beim Red-Bull-Konzern tätig und stand anschließend kurz vor einem Engagement bei der AC Mailand. © getty 15/21 Der BVB wäre bei seiner Suche nach einer neuen Aufgabe trotz seiner Schalke-Vergangenheit sicher eine interessante Adresse. Rangnick machte jedoch bereits mehrfach klar, dass er auf mehr Kompetenzen bestehen würde, was für Konflikte sorgen könnte. © getty 16/21 Florian Kohfeldt | 38 | aktueller Klub: Werder Bremen | Vertrag bis: 2023 - Trotz seines Fast-Abstiegs mit Werder Bremen in der vergangenen Spielzeit gilt Florian Kohfeldt weiterhin als eines der größten deutschen Trainertalente. © getty 17/21 Schon mehrfach wurde der 38-Jährige bei den Schwarz-Gelben ins Gespräch gebracht und ein Wechsel zum BVB im kommenden Sommer könnte der logische nächste Karriereschritt sein. © getty 18/21 Mauricio Pochettino | 48 | vereinslos - Seit seiner Entlassung bei Tottenham im vergangenen Jahr ist Mauricio Pochettino einer der ersten, der genannt wird, sobald eine Trainerstelle bei einem Top-Klub frei wird. © getty 19/21 Mit seiner Philosophie würde der Argentinier gut zum BVB passen, die Sprachbarriere könnte jedoch ein ernstes Hindernis sein. © getty 20/21 Massimiliano Allegri | 53 | vereinslos - Bis Ende Juni 2019 trainierte Massimiliano Allegri Juventus und ist seitdem eine der heißesten Personalien auf dem Trainermarkt. © getty 21/21 Nach einem Jahr Pause kündigte der Italiener im Sommer an, bereit für eine neue Aufgabe zu sein. Dabei soll er zuletzt angedeutet haben, nach acht Trainerstationen in Italien ins Ausland zu wollen.

Raumöffnende Laufwege können Reus, Hazard, Brandt zur Genüge liefern - was fehlt, sind diese Killer-Laufwege, die dem Ballführenden einen letzten Pass erst anbieten. Das Dortmunder Problem mit einer Alternative zum Angreifer Nummer eins schien mit Moukokos 16. Geburtstag endlich gelöst, nachdem Dortmund es jahrelang versäumt hatte, sich für diese neuralgische Position einen Backup zu leisten - so wie das früher der Fall war und womit die Verantwortlichen gute Erfahrungen machten.

Favre war offenbar anderer Meinung und man darf sehr gespannt darauf sein, wie Interimslösung Edin Terzic in Haalands Abwesenheit damit umgehen wird.