BVB-Boss Hans-Joachim Watzke: Lucien Favre seit Samstag nicht erreicht

Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke von Borussia Dortmund hat am Montag erklärt, dass er seit Samstag keinen persönlichen Kontakt mit dem am Sonntag entlassenen Trainer Lucien Favre gehabt habe.

"Ich werde es ihm auch persönlich sagen, wenn ich die Gelegenheit habe - ich habe es gestern bei ihm versucht, aber ich denke, dass bei Lucien viel los war: Ich bin ihm sehr, sehr dankbar für die Zeit", sagte Watzke der Bild.

"Dass der Trainer jetzt enttäuscht ist, ist normal. Das kann ich gut nachvollziehen", erklärte Watzke. Favres bis 2021 laufender Vertrag wurde nach einem 1:5 gegen den VfB Stuttgart aufgelöst. Über diesen Schritt waren die Dortmunder Entscheidungsträger laut Watzke "komplett einer Meinung".

"Wir haben Edin Terzic schon 2018 im Hinblick geholt, dass so was mal eintreffen kann. Wir wussten also schon 2018, dass Edin unser Mann ist, wenn es irgendwann mal brennt", sagte Watze. "Wir trauen ihm die Aufgabe zu. Deshalb sind wir auch keine Blaupause Bayern München, wo es mit Hansi Flick überragend funktioniert." Ob der in den Medien bei Dortmund gehandelte Marco Rose bei Borussia Mönchengladbach eine Ausstiegsklausel habe, wisse er nicht, fügte Watzke an.

Favres Nachfolger und vormaliger Co-Trainer Edin Terzic wurde am Montag im Rahmen einer Pressekonferenz vorgestellt. Er betonte, mit Favre weiterhin "in engem Kontakt" bleiben zu wollen.

Edin Terzic: Seine bisherige Karriere als Trainer