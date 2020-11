Youssoufa Moukoko vor Bundesligadebüt beim BVB: "Ich kann nichts dafür, dass ich gut im Fußball bin"

Am Samstag könnte Youssoufa Moukoko beim Auswärtsspiel gegen Hertha BSC (20.30 Uhr live auf DAZN) mit 16 Jahren sein Bundesligadebüt für Borussia Dortmund feiern. Exklusiv bei DAZN sprach der talentierte Nachwuchsstürmer über seinen bisherigen Weg nach oben und ein mögliches Duo mit Erling Haaland im BVB-Sturm.

Am Samstag beim Auswärtsspiel gegen Hertha BSC (20.30 Uhr live auf DAZN), einen Tag nach seinem 16. Geburtstag, könnte Moukoko sein Bundesligadebüt für Dortmund geben. Geht es nach dem Angreifer, eilt sein erstes Spiel im deutschen Oberhaus aber nicht.

"Ich freue mich riesig, aber das muss nicht sofort sein. Überall steht, vielleicht kommt er am 8. Spieltag gegen Hertha rein. Wenn es so kommt, dann freue ich mich genauso riesig wie jetzt", sagt der gebürtige Kameruner in der DAZN-Dokumentation "BVB09 - Stories who we are".

141 Tore hat Moukoko in 88 Pflichtspielen für die U17 und U19 des BVB erzielt. Seit 2016 spielt er in Dortmund, zuvor war er beim FC St. Pauli in der Jugend aktiv und nicht minder erfolgreich.

"Ich bekam so viele Angebote, aber ich wollte nur zu dem Verein gehen, bei dem ich wusste: Okay, hier willst du es schaffen", erinnert sich Moukoko und gibt sich selbstbewusst: "Ich glaube, das hätte ich auch bei den anderen geschafft, aber Dortmund hat mir einen Plan aufgezeigt und der geht bis jetzt genauso auf, wie mir das aufgezeigt wurde. Letztlich habe ich mich für Dortmund entschieden, weil hier viele junge Spieler herausgekommen sind. Das ist schon extrem. Eine Hausnummer."

Moukoko über BVB-Training: "Ich kann sehr gut mithalten"

Vier Jahre lange durchlief Moukoko die Nachwuchsabteilung der Borussia und wurde immer wieder frühzeitig nach oben gezogen. 90 seiner Treffer schoss er in den 56 Pflichtspielen für die U17, die restlichen 51 kamen seit Sommer 2019 in der U19 hinzu. Zur aktuellen Saison wurde er zudem zum Training bei den Profis beordert.

"Nach dem ersten Training dachte ich: Das ist schon intensiv. Du musst dich schnell entscheiden können, bevor du den Ball bekommst", sagt Moukoko über sein Debüt bei den Erwachsenen. Doch auch hier zeigt sich sein Selbstbewusstsein: "Nach der zweiten Einheit hatte ich das aber schon drin. Ich kann sehr gut mithalten."

Um dorthin zu kommen, habe er viel gearbeitet. "Wenn du Profi sein möchtest, musst du viel Aufwand in Kauf nehmen. In der U13 war ich richtig klein, aber plötzlich habe ich einen Körper bekommen, weil ich jeden Tag im Kraftraum trainiert habe - mit Athletiktrainer und ohne", erklärt Moukoko.

Löw und Can begeistert von Moukoko

Von seinen Leistungen sind längst andere begeistert. Selbst Bundestrainer Joachim Löw ist beeindruckt von Moukoko: "Es ist nicht zu glauben, dass einer in dem Alter bei den Älteren so viele Tore macht. Er hat Fähigkeiten, die man selten zuvor erlebt hat." Auch BVB-Mitspieler Emre Can ist voll des Lobes: "Man sieht extrem, wie talentiert er ist. Mit 15 Jahren bei den Profis dabei zu sein, das heißt schon was."

Sein Talent sei angeboren, sagt Moukoko in der Doku, um dann fast entschuldigend zu erklären: "Ich kann aber nichts dafür, dass ich gut im Fußball bin. Ich arbeite und wer mehr tut, bekommt am Ende die Belohnung."

Ob bereits am Samstag in Form seines Debüts in der Bundesliga die nächste Belohnung hinzukommen wird, ist ungewiss. Medienberichten zufolge soll Lucien Favre dem 16-Jährigen einen Platz im Dortmunder Kader für die Partie in Berlin freihalten.

WM-Helden, vereinslos, Klublegenden: Das wurde aus den jüngsten BVB-Debütanten aller Zeiten © imago images / SPOX 1/41 Youssoufa Moukoko könnte am Samstag im Spiel gegen Hertha BSC einen Tag nach seinem 16. Geburtstag der jüngste Bundesliga- und BVB-Spieler aller Zeiten werden. Das wurde aus den jüngsten BVB-Debütanten der Klubgeschichte. © imago images / Sven Simon 2/41 PLATZ 20 - JACOB BRUUN LARSEN am 26. Oktober 2016 beim 4:1 über Union Berlin im Alter von 18 Jahren, 1 Monat, 7 Tagen. © imago images / Jan Huebner 3/41 Wurde nach seinem Debüt zunächst an den VfB Stuttgart verliehen. Zurück in Dortmund war er 2018/19 unter Favre zeitweise gesetzt, flog dann aber gänzlich aus der Rotation. Durfte den Klub im Januar 2020 verlassen, in Hoffenheim aber auch nur Reservist. © imago images / Kicker/Liedel 4/41 PLATZ 19 - DANIEL SIMMES am 25. August 1984 beim 1:2 gegen den HSV im Alter von 18 Jahren, 13 Tagen. © imago images / Belga 5/41 Ließ auf sein BVB-Debüt ein absolutes Traumsolo gegen Bayer folgen, das Tor des Jahres 1984. Eine verheißungsvolle Karriere, in der sogar Barca anklopfte, endete 2001 in Belgien. Ein Herzfehler war die Ursache für Simmes' starke Leistungsschwankungen. © Martin Rose/Bongarts/Getty Images 6/41 PLATZ 18 - DAVID ODONKOR am 3. März 2002 beim 1:1 gegen den FC St. Pauli im Alter von 18 Jahren, 10 Tagen. © imago images / Zink 7/41 Seine Vorlage zum 1:1 gegen Polen bei der WM 2006, vor der er BVB-Stammspieler wurde, bleibt unvergessen. Danach ging's bergab: Bei Real Betis bremsten ihn schwere Knieverletzungen aus, als Sportinvalide beendete er 2020 in Wilhelmshaven die Karriere. © imago images / Horstmüller 8/41 PLATZ 17 - RALF AUGUSTIN am 9. September 1978 beim 4:3 gegen den VfB Stuttgart im Alter von 17 Jahren, 11 Monaten, 13 Tagen. © imago images / Ferdi Hartung 9/41 In seinen ersten beiden Spielen für den BVB traf der hochtalentierte Jungnationalspieler gleich. In drei Jahren folgten nur noch 10 BL-Spiele. Chronische Sprunggelenksverletzungen beendeten seine Karriere bereits im Alter von 23 Jahren. © imago images / Sven Simon 10/41 PLATZ 16 - MEHMET AKGÜN am 17. Juli 2004 beim 1:0 gegen den KRC Genk im Alter von 17 Jahren, 11 Monaten, 11 Tagen. © imago images / Claus Bergmann 11/41 Einmal eingewechselt, einmal Startelf: Das ist die nüchterne BVB-Profibilanz für Akgün, der später aber immerhin auf 80 Süper-Lig-Spiele für Besiktas, Genclerbirligi und Erciyesspor kommt. Aktuell ist der 34 Jahre alte Außenverteidiger vereinslos. © imago images / Sven Simon 12/41 PLATZ 15 - MIRKO VOTAVA am 17. Februar 1974 beim 2:3 gegen Preußen Münster im Alter von 17 Jahren, 9 Monaten, 23 Tagen. © imago images / Picture Point 13/41 Votava ist Mr. DFB-Pokal. Kein Spieler lief so oft im Cup auf wie er (79), der nach fast 300 Spielen für den BVB sogar für 3 Jahre bei Atletico spielte. 1985 ging's zu Werder Bremen, wo er zur Legende wurde und noch heute im Nachwuchs tätig ist. © imago images / Jan Huebner 14/41 PLATZ 14 - FELIX PASSLACK am 2. März 2016 beim 2:0 gegen Darmstadt 98 im Alter von 17 Jahren, 9 Monaten, 2 Tagen. © imago images / Kirchner-Media 15/41 Seine Karriere erlitt nach Leihen zu Hoffenheim und Norwich einen empfindlichen Knick. Beim BVB galt er im Sommer als Streichkandidat. Mittlerweile ist davon keine Rede mehr, unter Favre ist Passlack eine ernste Alternative auf der linken Seite. © imago images 16/41 PLATZ 13 - EMMANUEL KRONTIRIS am 28. Oktober 2000 beim 1:2 gegen den 1. FC Kaiserslautern im Alter von 17 Jahren, 8 Monaten, 17 Tagen. © Sandra Behne/Bongarts/Getty Images 17/41 Kam nach seinem Debpüt noch 2-mal für den BVB in der BL zum Einsatz, dann nur noch in der Reserve aktiv. Wurde im Karriereverlauf zu einer festen Größe der 2. Bundesliga bei 1860, Oberhausen, Koblenz und Aachen. Aktuell Trainer der U17 des TSV Grafing. © imago images / Kicker/Eissner 18/41 PLATZ 12 - EIKE IMMEL am 5. August 1978 beim 14:1 gegen den BSV Schwenningen im Alter von 17 Jahren, 8 Monaten, 9 Tagen. © Christof Koepsel/Bongarts/Getty Images 19/41 Jahrelang Stammkeeper des BVB, später noch für Stuttgart und sogar Manchester City aktiv. Nach der Karriere folgte der Absturz des 19-fachen Nationalspielers. Nach Insolvenz und Dschungelcamp ist er aktuell Torwarttrainer bei Stadtallendorf (4. Liga). © Bongarts/Getty Images 20/41 PLATZ 11 - LARS RICKEN am 1. März 1994 beim 1:3 gegen Inter Mailand im Alter von 17 Jahren, 7 Monaten, 19 Tagen. © imago images / Sven Simon 21/41 Wurde mit seinem CL-Finaltor gegen Juve 1997 schon in jungen Jahren zur Klublegende, spielte ausschließlich für den BVB (407 Pflichtspiele) und beendete mit 32 Jahren die Karriere. Mittlerweile zum Nachwuchskoordinator beim BVB befördert. © imago images / Kirchner-Media 22/41 PLATZ 10 - SERGIO GOMEZ am 8. April 2018 beim 3:0 gegen den VfB Stuttgart im Alter von 17 Jahren, 7 Monaten, 4 Tagen. © imago images / Alterphotos 23/41 Im Januar 2016 kam er für 3 Mio. Euro aus der Barca-Jugend zum BVB, dort wurde er vorwiegend in der Reserve und der U19 eingesetzt. Aktuell sammelt er auf Leihbasis (bis 2021) Spielpraxis bei Huesca, dort schon mit 43 Pflichtspielen. © imago images / Jan Huebner 24/41 PLATZ 9 - JADON SANCHO am 21. Oktober 2017 beim 2:2 gegen Eintracht Frankfurt im Alter von 17 Jahren, 6 Monaten, 26 Tagen. © imago images / Kirchner-Media 25/41 Kam aus der Jugend von ManCity und eroberte Dortmund im Sturm. Nach seiner Debütsaison absoluter Stammspieler und vergangene Spielzeit mit 40 Torbeteiligungen Topscorer. Könnte zum teuersten BL-Export aller Zeiten werden. Der BVB fordert 120 Mio. Euro. © imago images 26/41 PLATZ 8 - ALEXANDER ISAK am 14. März 2017 beim 3:0 gegen Sportfreunde Lotte im Alter von 17 Jahren, 5 Monaten, 21 Tagen. © imago images / Alterphotos 27/41 Seine Karriere nahm erst durch eine Leihe zu Willem II Fahrt auf - dann aber so richtig. Fernab vom BVB entwickelte sich der 21-jährige Stürmer zum Stammspieler bei Real Sociedad, steht dort bei 17 Toren in 54 Spielen. © getty 28/41 PLATZ 7 - MARIO GÖTZE am 21. November 2009 beim 0:0 gegen Mainz 05 im Alter von 17 Jahren, 5 Monaten, 18 Tagen. © imago images / ANP 29/41 Das BVB-Jahrhunderttalent! Schoss sich in Dortmund und später bei der WM 2014 in die Herzen der Fußballnation. Eine Stoffwechselerkrankung beim FC Bayern verhinderte weitere Großtaten. Mittlerweil bei PSV EIndhoven und dort wieder mit Spaß am Spiel. © imago images / Sven Simon 30/41 PLATZ 6 - MARC-ANDRE KRUSKA am 13. November 2004 beim 0:1 gegen den 1. FC Kaiserslautern im Alter von 17 Jahren, 4 Monaten, 15 Tagen. © imago images / Majerus 31/41 Der BVB-Jugendspieler etablierte sich bei den Profis, spielte dort drei Jahre lang meistens von Beginn an. Später noch für Cottbus, FSV Frankfurt und Paderborn in der 2. Liga aktiv. Fand bei Düdelingen sein spätes Profiglück. Kickt nun in der Landesliga. © imago images / Thomas Bielefeld 32/41 PLATZ 5 - CHRISTIAN PULISIC am 30. Januar 2016 beim 2:0 gegen den FC Ingolstadt im Alter von 17 Jahren, 4 Monaten, 12 Tagen. © imago images / Paul Marriott 33/41 Kam mit gerade einmal 16 Jahren aus den USA zum BVB und etablierte sich rasend schnell bei den Profis. Machte in 127 Spielen 19 Tore, ehe er im Sommer 2019 für 60 Mio. Euro zum FC Chelsea wechselte. Dort trotz großer Konkurrenz im Angriff gesetzt. © imago images / Laci Perenyi 34/41 PLATZ 4 - JUDE BELLINGHAM am 14. September 2020 beim 5:0 gegen den MSV Duisburg im Alter von 17 Jahren, 2 Monaten, 16 Tagen. © imago images / Revierfoto 35/41 Er ist das neueste Juwel im Dortmunder Talente-Schränkchen. In Birmingham verabschiedeten sie ihn, indem der Zweitligist seine Rückennummer nicht mehr vergibt. Beim BVB gilt Bellingham schon als Hoffnungsträger, debütierte zuletzt schon für England. © imago images / Revierfoto 36/41 PLATZ 3 - GIOVANNI REYNA am 18. Januar 2020 beim 5:3 gegen den FC Augsburg im Alter von 17 Jahren, 2 Monaten, 5 Tagen. © imago images / RHR-Foto 37/41 The next great US-Boy! Sie alle prognostizieren Reyna beim BVB (oder anderswo) eine Weltkarriere, schon mit 17 ist er Stammspieler in Dortmund. Gab kürzlich sein US-Debüt und traf schon in seinem zweiten A-Länderspiel. © imago images/KickerLiedel 38/41 PLATZ 2 - IBRAHIM TANKO am 24. September 1994 beim 5:0 gegen den VfB Stuttgart im Alter von 17 Jahren, 1 Monat, 30 Tagen. © imago images / ActionPictures 39/41 Bildete mit Ricken den "Baby-Sturm", galt als eines der größten Talente. Das große Versprechen konnte er aber nie einlösen. Als Problemprofi abgestempelt ging's 2001 zum SC Freiburg, wo er 2007 mit 30 seine Karriere beendete. Heute U23-Trainer Ghanas. © imago images 40/41 PLATZ 1 - NURI SAHIN am 23. Juli 2005 beim 0:0 gegen Sigmna Olmüt im Alter von 16 Jahren, 10 Monaten, 18 Tagen. © imago images 41/41 Startete beim BVB 2008 durch, war maßgeblich am Gewinn der Meisterschaft 2011 beteiligt. Der Real-Wechsel 2011 kam ihm nicht zugute, kehrte 2014 zum BVB zurück und wurde 2018 mit allen Ehren Richtung Werder verabschiedet. Heute in der Türkei aktiv.

Moukoko und Haaland? "Das wird kein Spaß für die Gegner"

Moukoko ist nun neben Erling Haaland der zweite echte Stürmer, den die Borussen in ihrer Mannschaft haben. Mit dem norwegischen Torjäger versteht sich Moukoko bereits gut: "Er ist lustig und macht Späße mit mir im Training. Wir reden miteinander und ich habe schon viel von ihm gelernt. Wie explosiv er in seine Tiefenläufe geht, das habe ich mir abgeschaut", sagt er.

Was Moukoko dann sagt, klingt wie ein Vorgriff auf die Zukunft. Man darf gespannt sein, wann Haaland und er das erste Mal gemeinsam auf dem Feld stehen werden. "Diese Kombination würde auch passen: Moukoko und Erling. Das wird gar kein Spaß für die Gegner."

Youssoufa Moukoko: Seine Statistiken in der BVB-Jugend