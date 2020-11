Werder Bremen gegen 1. FC Köln heute im Liveticker

Am Freitagsspiel des 7. Bundesliga-Spieltags trifft Werder Bremen daheim auf den 1. FC Köln. Hier könnt ihr die Partie des SVW gegen den Effzeh im Liveticker verfolgen.

Werder Bremen - 1. FC Köln heute im Liveticker

Vor Beginn:

Werder muss allerdings auf Stürmer Niclas Füllkrug (Wade) verzichten, er wird wohl nach der anstehenden Länderspielpause zurückkehren. Beim Effzeh fehlt Jonas Hector weiterhin, auch Anthony Modeste ist nicht dabei.

Vor Beginn:

Die Geißböcke stehen nach sechs Spieltagen immer noch ohne Dreier da, bislang gab es zwei Remis und vier Niederlagen - macht Relegationsplatz 16. Aber am vergangenen Wochenende präsentierte sich die Elf von Markus Gisdol gegen die Bayern stark verbessert und verlor am Ende knapp mit 1:2.

Werder, in der vergangenen Jahr um ein Haar abgestiegen, startete überraschend gut in die Saison: Erst ein Spiel hat das Team von Trainer Florian Kohfeldt verloren, mit neun Punkten stehen die Werderaner auf Rang neun. Für Kohfeldt ist es übrigens ein Jubiläum: Es wird sein 100. Spiel in der Liga als Chefcoach.

Vor Beginn:

Zuschauer sind heute im Weserstadion nicht zugelassen. In der kompletten Bundesliga sind derzeit keine Fans auf den Rängen erlaubt.

Vor Beginn:

Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker für die Begegnung zwischen Werder Bremen und dem 1. FC Köln. Anpfiff ist um 20.30 Uhr.

Werder Bremen gegen 1. FC Köln: Voraussichtliche Aufstellungen

Bremen: Pavlenka - Veljkovic, Moisander, Friedl - Gebre Selassie, M. Eggestein, C. Groß, Mbom - Osako, Bittencourt - Sargent

Köln: T. Horn - M. Wolf, Bornauw, Czichos, Katterbach - Skhiri, Özcan - Limnios, Duda, Jakobs - Andersson

Werder gegen Köln heute live im TV und Livestream

Die Freitagsspiele der laufenden Bundesliga-Saison seht Ihr auf DAZN. Ab 20.15 Uhr ist der Streamingdienst für Euch da. Die Vorberichterstattung übernimmt Moderator Daniel Herzog, als Experte steht Ralph Gunesch bereit. Zum Anpfiff um 20.30 Uhr übernimmt dann Kommentator Marco Hagemann.

Auf DAZN seht ihr exklusive Bundesliga-Spiele, dazu einen Großteil aller Champions-League-Partien und die komplette Europa League.

Dafür zahlt Ihr pro Monat gerade mal 11,99 Euro, oder aber im Jahresabo vergleichsweise günstigere 119,99 Euro.

