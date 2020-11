VfL Wolfsburg - Werder Bremen heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der VfL Wolfsburg empfängt am 9. Spieltag zuhause den SV Werder Bremen. Wie Ihr das Freitagsspiel der Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

VfL Wolfsburg gegen Werder Bremen: Anpfiff, Stadion, Spielort

Der VfL Wolfsburg und Werder Bremen begegnen sich am heutigen Freitag, 27. November, um 20.30 Uhr in Volkswagen-Arena in Wolfsburg. Die Wolfsburger verweilen aktuell auf Platz sechs der Tabelle, Bremen ist auf Rang neun positioniert.

VfL Wolfsburg gegen Werder Bremen: Heute live im TV und Livestream

Für den Großteil der Bundesligaspiele ist der Pay-TV-Sender Sky verantwortlich. Die Freitagspartie überträgt jedoch DAZN. Der Streamingdienst übernimmt also das Spiel Wolfsburg gegen Werder Bremen live und in voller Länge. Kurz vor Anpfiff beginnt die Übertragung.

VfL Wolfsburg gegen Werder Bremen im Liveticker

Außerdem könnt Ihr das Spiel im Liveticker mitverfolgen. Auf SPOX bekommt Ihr die wichtigsten Spielaktionen live und detailliert getickert.

Den Link zum Liveticker für das Spiel Wolfsburg gegen Werder Bremen findet Ihr hier.

VfL Wolfsburg gegen Werder Bremen: Die vergangenen fünf Aufeinandertreffen

Datum Heim Auswärts Ergebnis Wettbewerb 07.06.2020 Werder Bremen VfL Wolfsburg 0:1 Bundesliga 01.12.2019 VfL Wolfsburg Werder Bremen 2:3 Bundesliga 03.03.2019 VfL Wolfsburg Werder Bremen 1:1 Bundesliga 05.10.2018 Werder Bremen VfL Wolfsburg 2:0 Bundesliga 11.02.2018 Werder Bremen VfL Wolfsburg 3:1 Bundesliga

Bundesliga: Die aktuelle Tabelle im Überblick