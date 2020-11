RB Leipzig, News und Gerüchte: Marcel Halstenberg fällt erneut aus

Marcel Halstenberg sollte nach seiner überstanden Verletzung gegen den SC Freiburg wieder auflaufen, doch beim Aufwärmen zwickte es erneut. Außerdem: Julian Nagelsmann spricht über die Rolle als Bayern-Verfolger. Hier erfahrt Ihr alle News und Gerüchte rund um RBL.

RB Leipzig, News: Marcel Halstenberg fällt erneut aus

Marcel Halstenberg wird der deutschen Nationalmannschaft in den kommenden Spielen, zwei davon in Leipzig, nicht zur Verfügung stehen. Das bestätigte RB-Coach Julian Nagelsmann am Samstag. "Er konnte das Aufwärmen nicht beenden, hatte wieder Probleme. Demnach wird er die Länderspiele nicht machen", sagte der Trainer.

Linksverteidiger Halstenberg kehrte nach muskulären Problemen unter der Woche zurück ins Training und sollte gegen Freiburg direkt beginnen. Weil beim Aufwärmen erneut Adduktorenprobleme auftraten, nahm Angelino seinen Platz ein.

Halstenberg war für die kommende Länderspielphase nominiert worden. Wie lange der 29-Jährige den Roten Bullen fehlen wird, ist noch unklar.

© imago images / Schroedter

RB Leipzig: Die kommenden Spiele

Datum Wettbewerb Gegner Ort 21.11. Bundesliga Eintracht Frankfurt Auswärts 24.11. Champions League Paris Saint-Germain Auswärts 28.11. Bundesliga Arminia Bielefeld Heim 02.12. Champions League Basaksehir Auswärts 05.12. Bundesliga FC Bayern München Auswärts

RB Leipzig, News: RBL-Coach Julian Nagelsmann spricht über Rolle als Bayern-Verfolger

Julian Nagelsmann war am Samstagaabend bei Bild live zu Gast. Dort sprach er unter anderem über die Rolle als Bayern-Verfolger. Ob die Bullen die Bayern stoppen könnten? "Wir probieren alles. Es ist aber schwer, wenn man sieht, wie dominant Bayern ist", sagte Nagelsmann.

Am 5. Dezember gastiert seine Mannschaft beim FCB. Der 33-Jährige gab sich dabei gewohnt angriffslustig. "Grundsätzlich sind wir nicht auf Augenhöhe mit den Bayern. Aber keiner von uns würde den Meistertitel nicht annehmen."

In der vergangenen Saison blieben die Bullen gegen die Bayern ungeschlagen. Beides Mal gab es ein Unentschieden.

RB Leipzig gewinnt gegen SC Freiburg

Bevor über die Bayern gesprochen wurde, erfüllte RBL am Nachmittag seinen Soll und gewann souverän gegen den SC Freiburg mit 3:0.

Hier geht es zum ausführlichen Spielbericht.

Die Tabelle der Bundesliga

RB Leipzig liegt nach sieben Spieltagen auf dem zweiten Rang, nur zwei Punkte hinten den Bayern. Mit lediglich vier Gegentoren stellt RBL aktuell die beste Defensive der Liga.