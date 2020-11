Quarantäne in der Bundesliga: Diese Spieler fehlen momentan aufgrund des Coronavirus

Auch vor der Bundesliga macht das Coronavirus nicht Halt: Auf welche Spieler müssen die Klubs derzeit verzichten, weil sich diese in Corona-Quarantäne befinden? Wir geben einen Überblick.

Bundesliga: Klubs kritisieren Länderspielabstellungen

Insbesondere in Folge von Länderspielabstellungen kam es in den vergangenen Wochen immer wieder zu positiven Coronatests, weshalb bei zahlreichen Bundesligaklubs Kritik an den internationalen Einsätzen laut wurde. Aufgrund der Tatsache, dass nach der Rückkehr allerdings ein negativer Test ausreicht, um wieder ins Training einzustiegen, haben die Vereine nicht die Möglichkeit, solche Reisen zu verbieten.

"Die Klubs bezahlen die Spieler, arbeiten daran, dass die Abläufe ordnungsgemäß durchgeführt werden und man hat das Gefühl, dass es den Verbänden einfach egal ist, Hauptsache durchgedrückt", sagte der Hoffenheimer Sportchef Alexander Rosen zuletzt. Die TSG ist besonders hart von coronabedingten Ausfällen betroffen.

Während es für die Bundesliga eine recht gute Übersicht darüber gibt, welche Spieler sich nach einem positiven Testergebnis in Quarantäne befinden - die Resultate werden zumeist personalisiert bekanntgegeben -, ist dies zum Beispiel in der Premier League anders. Diese vermeldete für die Länderspielpause 16 neue Coronafälle. Konkrete Namen gibt es jedoch nicht.

Auch dort gibt es für die Spiele in Nations League und WM-Qualifikation aufgrund der unsicheren Pandemielage nur noch Sarkasmus: "Eine großartige Fußball-Woche. Tolle Emotionen bei den Länderspielen, super Freundschaftsspiele und totale Sicherheit", sagte Spurs-Manager Jose Mourinho. Der DFB verwies hingegen darauf, dass sich alle Spieler an das Hygienekonzept halten würden und "bisher keine Corona-Fälle im Kreis der Nationalmannschaft aufgetreten sind".

Bundesliga: Hoffenheim leidet besonders unter Corona

Ratlos zeigte sich TSG-Sportchef Rosen aufgrund der Vielzahl an positiven Coronatests bei der TSG: "Wir können uns die Häufung nicht erklären. Wir halten uns seit Monaten akribisch und gewissenhaft an das Hygienekonzept. So kamen wir über Monate ohne einen einzigen positiven Fall durch die Pandemie, die uns nun knüppelhart trifft."

In der vergangenen Woche gab der Klub bekannt, dass sich neben Sebastian Rudy und Ishak Belfodil auch ein Mitglied des Trainer-Teams mit dem Coronavirus angesteckt habe. Vorausgegangen waren bereits positive Tests bei Robert Skov, Munas Dabbur und Jacob Bruun Larsen. In der Folge begab sich das gesamte Team sogar für kurze Zeit in Quarantäne.

Am Montag durften die Kraichgauer wieder das Mannschaftstraining aufnehmen und bereiten sich auf das Spiel gegen den VfB Stuttgart vor. "Das ist mit Sicherheit die beste Nachricht der vergangenen Tage, aber wir müssen weiterhin sehr bewusst und verantwortungsvoll mit der Situation umgehen", erklärte Rosen. Kurze Zeit musste mit Sargis Adamyan ein weiterer positiver Coronatest vermeldet werden.

Quarantäne in der Bundesliga: Diese Spieler sind betroffen

Jüngstes "Corona-Opfer" ist Angreifer Hee-Chan Hwang von RB Leipzig. Hwang, am Dienstag noch für die Nationalmannschaft Südkoreas beim Spiel gegen Katar im Einsatz, hat sich in häusliche Quarantäne begeben.

Gleiches gilt für Marin Pongracic vom VfL Wolfsburg. Zuvor hatte Wölfe-Trainer Oliver Glasner noch darauf gehofft, dass alle "mit einem positiven Spiel- und einem negativen Coronatest" von der Nationalmannschaft zurückkehren.

Klub Spieler TSG Hoffenheim Sargis Adamyan Sebastian Rudy Ishak Belfodil Robert Skov Munas Dabbur Jacob Bruun Larsen VfL Wolfsburg Marin Pongracic SC Freiburg Changhoon Kwon Eintracht Frankfurt Amin Younes RB Leipzig Hee-chan Hwang Union Berlin Marius Bülter

Bundesliga: Der 8. Spieltag im Überblick

Nach einer zweiwöchigen Länderspielpause geht es am Samstag mit dem 8. Spieltag der Bundesliga weiter. Im Einsatz sind dann auch der FC Bayern und der BVB. Während der Tabellenführer aus München Werder Bremen empfängt, geht es für die Borussia zu Hertha BSC.

Datum Uhrzeit Heim Auswärts Samstag, 21.11. 15.30 Uhr Arminia Bielefeld Bayer Leverkusen Samstag, 21.11. 15.30 Uhr Schalke 04 VfL Wolfsburg Samstag, 21.11. 15.30 Uhr 1899 Hoffenheim VfB Stuttgart Samstag, 21.11. 15.30 Uhr Mönchengladbach FC Augsburg Samstag, 21.11. 15.30 Uhr Bayern München Werder Bremen Samstag, 21.11. 18.30 Uhr Eintracht Frankfurt RB Leipzig Samstag, 21.11. 20.30 Uhr Hertha BSC Borussia Dortmund Sonntag, 22.11. 15.30 Uhr SC Freiburg 1. FSV Mainz 05 Sonntag, 22.11. 18 Uhr 1. FC Köln Union Berlin

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 8. Spieltag

Schalke 04 wartet weiter auf den ersten Sieg in der Bundesliga seit Januar, Konsequenz ist Tabellenplatz 17. Überraschend gut steht Union Berlin da, die Köpenicker belegen mit starken zwölf Punkten Rang fünf.