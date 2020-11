Hertha BSC - Union Berlin: Termin, Datum, Ort, Übertragung im TV und Livestream

Am 10. Spieltag der Bundesliga kommt es zum Stadtderby zwischen Hertha BSC und Union Berlin. SPOX gibt Euch alle wichtigen Informationen zur Begegnung. Außerdem erfahrt Ihr, welche Plattform die Partie live zeigt.

Du willst alle Freitagsspiele der Bundesliga live in voller Länge sehen? Dann sichere Dir jetzt den kostenlosen Probemonat von DAZN!

Artikel und Videos zum Thema Ausgewählte Bundesliga-Spiele live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Hertha BSC gegen Union Berlin: Termin, Datum und Ort

Hertha BSC und Union Berlin eröffnen den 10. Spieltag der Bundesliga. Somit steigt das Berliner Stadtderby bereits am kommenden Freitag (4. Dezember) um 20.30 Uhr.

Austragungsort ist das Olympiastadion in der Hauptstadt im Berzirk Charlottenburg-Wilmersdorf. Aktuell bietet es für über 74.000 Zuschauer Platz. Aufgrund der Corona-Pandemie sind allerdings weiterhin keine Fans in deutschen Arenen erlaubt.

Hertha BSC - Union Berlin live im TV und Livestream sehen

Alle Freitagsspiele der Bundesliga werden live und exklusiv von DAZN gezeigt. Somit wird auch Hetrha BSC gegen Union Berlin vom Streaminganbieter übertragen. DAZN teilt sich die Übertragungsrechte an Deutschlands höchster Fußballklasse mit Sky und zeigt ingesamt 40 Spiele aus dem deutschen Oberhaus.

Der Streamingdienst beginnt kurz vor Anpfiff mit der Vorberichterstattung. Durch den Abend begleiten Euch dann Moderator Alex Schlüter, Kommentator Marco Hagemann und Experte Ralph Gunesch.

Neben Live-Spielen hat DAZN bereits 40 Minuten nach Abpfiff alle Highlights der 1. und 2. Bundesliga im Programm. So könnt Ihr beim "Netflix des Sports" noch am Samstag alle Tore und Höhepunkte der Partien um 15.30 Uhr sehen. Darüber hinaus übertägt DAZN die Serie A, Ligue 1, Champions League, Europa League und LaLiga.

Auch die NFL, NBA, MLB und NHL sowie jede Menge Winter-, Motor- und Kampfsport ist bei DAZN zu finden. Das vielseitige Angebot könnt Ihr für nur 11,99 Euro oder wahlweise 119,99 Euro mit dem Jahresabonnement in vollen Zügen genießen. Hier geht's zum kostenlosen Probemonat.

Bundesliga: Hertha BSC vs. Union Berlin im Liveticker

Bei SPOX habt Ihr außerdem die Möglichkeit, die Partie zwischen Hetrha BSC und Union Berlin im ausführlichen Liveticker zu verfolgen. Dort verpasst Ihr keine wichtigen Szenen des Spiels und natürlich keine Tore. Hier entlang.

Hertha BSC gegen Union Berlin: Die Duelle der Vorsaison

Sechs Jahre mussten die Fans auf das Stadtderby zwischen der Berliner Hertha und Union warten, ehe die Eisernen in der vergangenen Saison erstmals in die Bundesliga aufstiegen. Zuvor hatte es das Duell nach dem Abstieg der Alten Dame (2010) nur in der 2. Liga gegeben.

Das Hinspiel, ebenfalls am 10. Spieltag, hatte nach einem ausgeglichenen Spielverlauf lange nach einer Nullnummer ausgesehen, ehe der eingewechselte Sebastian Polter in der 87. Minute den Siegtreffer für den Aufsteiger erzielte und für mächtig Ekstase auf Seiten der Unioner sorgte.

Im darauffolgenden Sommer revanchierte sich der etabliertere Klub aus Berlin dann mit einer Machtdemonstration. Die Hertha gewann nach Toren von Vedad Ibisevic, Dodi Lukebakio, Matheus Cunha und Dedryck Boyata deutlich mit 4:0.

Auf dem Papier geht Hertha BSC am kommenden Freitag erneut als klarer Favorit in die Partie. Die Tabellensituation und aktuelle Form steht allerdings für das Gegenteil. Während das Team von Trainer Bruno Labbadia mit acht Zählern lediglich auf Rang 13 steht, befindet sich Union mit bärenstarken 16 Punkten auf dem 6. Platz.

Pyro, Polizei und pompöse Choreo: So lief das erste Berlin-Derby in der Bundesliga © imago images 1/19 Am Freitag kommt es zum zweiten Hauptstadt-Derby in der Bundesliga (ab 20.15 Uhr live auf DAZN). 203 Tage ist es her, dass Hertha und Union erstmals im Oberhaus aufeinandertrafen. Und es war, nun ja, besonders. Wir blicken zurück auf das Skandal-Derby. © imago images / getty 2/19 Das erste Bundesliga-Derby zwischen Union Berlin und Hertha BSC (1:0) hatte es in sich – zumindest die Fans brannten im wahrsten Sinne des Wortes ein Feuerwerk ab. Zwischenzeitlich rückte der Sport sogar in den Hintergrund. © getty 3/19 Doch alles der Reihe nach. Um 16 Uhr öffneten die Kassen der Alten Försterei. Im Stadionbereich herrschte zwar Alkoholverbot, die Fans waren zu diesem Zeitpunkt aber längst auf den Straßen unterwegs. © getty 4/19 "Hertha-Fans, die mit Zügen am S-Bhf. Wuhlheide angekommen sind, werden jetzt zu Fuß in Richtung Stadion laufen. Wir begleiten sie auf ihrem Weg", teilte die Berliner Polizei gegen 16.30 Uhr mit. © getty 5/19 Eine halbe Stunde später: "Während Fans von Hertha auf dem Weg zum Stadion vereinzelt Pyros zündeten, haben Fans des 1. FC Union sich den Einlasskontrollen entzogen und sind unkontrolliert ins Stadion gelangt." © getty 6/19 Die Polizei hatte schon vor dem Spiel alle Hände voll zu tun. © getty 7/19 Als dann mal alle Fans im Stadion drin waren, sah das fürs Erste ziemlich beeindruckend aus. Die Eisernen warteten mit einer großen Choreo auf. Das Thema: griechische Mythologie. "Spree-Athen ist Weiß und Rot!" © getty 8/19 Und auf der Gegentribüne: "Angekommen im Fußballolymp, nach einer schier endlosen Odyssee, schlägst Du nun deine größte Schlacht. Deinem Gegner wird dies fortan bedeuten: Erst die Sünde, nun der Tod …" © imago images 9/19 Die ungefährliche Variante, die gegnerischen Ultras zu provozieren: Union-Fans präsentieren ihre Hertha-"Trophäen". © getty 10/19 Aber: Nach dem Anpfiff wurde immer wieder Pyro gezündet. Vor allem der Hertha-Block war in Rauch gehüllt. © getty 11/19 Doch damit nicht genug. Die Ultras hoben das Fangnetz und … © getty 12/19 … schossen Leuchtraketen. © getty 13/19 Und zwar auf das Spielfeld. Im Laufe der Partie landeten Raketen neben Spielern und am Spielfeldrand neben Kameramännern. © imago images 14/19 Schockmoment auf der Union-Bank: Eine der Raketen flog unmittelbar in die Nähe der Ersatzbank. © imago images 15/19 Schiedsrichter Deniz Aytekin schickte beide Mannschaften kurz nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit vorübergehend in die Kabine. © getty 16/19 Der Rasen war in dichten Rauch gehüllt. © getty 17/19 Nach drei Minuten wurde das Spiel fortgesetzt. Das Schiedsrichtergespann stand dabei in engem Austausch mit der Berliner Polizei, die es für sicherer hielt, das Spiel fortzusetzen. Dann zündeten Hertha-Fans ihre Trophäen an. © getty 18/19 Auf dem Feld passierte dann auch mal etwas Nennenswertes: Sebastian Polter schoss die Eisernen per Elfmeter in der 90. Minute zum Sieg. Doch auch nach dem Abpfiff war längst noch nicht Schluss. © getty 19/19 Union-Ultras wollten zur anderen Seite des Platzes laufen, um es mit den Hertha-Fans aufzunehmen. Unions Spieler hielten ihre eigenen Anhänger aber zurück, allen voran Keeper Rafa Gikiewicz – mit Erfolg. Es kam nicht zum Super-GAU.

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 10. Spieltag