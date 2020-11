Hannover 96 gegen VfL Wolfsburg heute live: Das Testspiel im TV und Livestream

Im Rahmen der Länderspielpause haben Hannover 96 und der VfL Wolfsburg ein Testspiel vereinbart. SPOX verrät Euch, wo und wann Ihr das Niedersachsen-Derby heute live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Der VfL Wolfsburg feierte am vergangenen Wochenende seinen zweiten Saisonsieg in der Bundesliga. Im eigenen Stadion gewannen die Wölfe mit 2:1 gegen die TSG Hoffenheim. Zweitligist Hannover 96 kam nicht über ein 0:0 gegen Erzgebirge Aue hinaus. Beide Teams suchen also noch ein wenig nach ihrer Form.

Hannover 96 vs. VfL Wolfsburg heute live: Ort, Anpfiff, Fans

Das Freundschaftsspiel zwischen Hannover 96 und dem VfL Wolfsburg steigt am heutigen Samstag (14. November) bereits um 12 Uhr. Gespielt wird im Eilenriedestadion in der niedersächsischen Landeshauptstadt. Die 96er-Arena dient eigentlich als Spielstätte der Jugendmannschaften und der zweiten Herrenmannschaft.

Zuschauer sind angesichts der Auflagen der Regierung natürlich nicht zugelassen. Die Regelung gilt mindestens bis Ende November im deutschen Profi-Fußball.

Hannover 96 - VfL Wolfsburg heute live im TV und Livestream

Das Niedersachsen-Derby zwischen Hannover 96 und dem VfL Wolfsburg könnt Ihr live im frei empfangbaren Fernsehen sehen. Der Free-TV-Sender von Sky, Sky Sport News HD, zeigt ausgewählte Testspiele von Bundesligisten live in voller Länge.

15 Minuten vor Beginn, also um 11.45 Uhr, berichten Moderator Sven Töllner und Kommentator Martin Weinberg live aus dem Eilenriedestadion.

Darüber hinaus bietet der Pay-TV-Sender einen für alle zugänglichen Livestream an. Hier geht es zur Übertragung im Internet.

VfL Wolfsburg: Trainer Oliver Glasner bleibt vorerst im Amt

VfL Wolfsburgs Trainer Oliver Glasner, dessen Vertrag noch bis 2022 läuft, darf sein Amt vorerst weiter ausüben. Wie die Wölfe am vergangenen Freitag mitteilten, sei die Entlassung des Österreichers bei einem Gespräch zwischen ihm sowie Geschäftsführer Jörg Schmadtke und Sportdirektor Marcel Schäfer kein Thema gewesen.

Glasner hatte zu Wochenbeginn öffentlich Kritik an der Transferpolitik der Norddeutschen geübt und bemängelt, dass kein zusätzlicher Stürmer "mit Tempo und Tiefgang" verpflichtet worden sei. Schmadtke und Schäfer mahnten daraufhin an, derartige Äußerungen zukünftig nur noch intern besprechen zu wollen.

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 8. Spieltag

Der VfL Wolfsburg ist gemeinsam mit Bayer Leverkusen die letzte verbliebene Mannschaft der Bundesliga, die noch keine Partie verloren hat. Allerdings teilten sich die Wölfe gleich fünfmal die Punkte mit ihren Gegnern. Hannover 96 steht in Liga zwei übrigens auf Rang sieben.