FC Schalke 04, News und Gerüchte: Streit vor Einigung auf Gehaltsverzicht?

Die Einigung auf einen Verzicht von Teilen des Gehalts lief beim FC Schalke 04 offenbar weniger harmonisch ab als verkündet. Steven Skrzybski findet S04 "nach wie vor richtig geil". Ein ehemaliger Jugend-Stürmer hofft auf eine Rückkehr zu den Königsblauen. News und Gerüchte zu den Knappen findet Ihr hier.

FC Schalke 04: Streit vor Einigung auf Gehaltsverzicht?

In der vergangenen Woche vermeldete der FC Schalke 04, dass die Profis bis zum Saisonende auf einen Teil ihres Gehalts verzichten werden, spekuliert wird über eine Höhe von zehn Prozent. Diese Einigung hat nach Informationen der Bild allerdings für Streitigkeiten innerhalb des Vereins gesorgt.

In der Mannschaft hätte sich eine Gruppe von Spielern gebildet, die einen Gehaltsverzicht ablehnten. Dies hatte zwei Gründe: Ex-Manager Christian Heidel soll den Spielern für die Champions-League-Teilnahme in der Saison 2018/19 eine Prämie von etwa 80.000 Euro pro Spieler versprochen haben, die nie gezahlt wurde. Dies würde noch mindestens acht Spieler des aktuellen Kaders betreffen.

Zudem würde sich einige Spieler verärgert über die kostspieligen Trennungen von Mitspielern - Hoffenheims Sebastian Rudy bezahlt S04 Teile des Gehalts, der zum FC St. Pauli gewechselte Guido Burgstaller erhielt eine Abfindung in Millionenhöhe - und Ex-Coach David Wagner zeigen. Letzterer wird bis zu seinem Vertragsende im Sommer 2022 mit monatlich etwa 200.000 Euro vergütet.

"Es ist mir ein ausdrückliches Anliegen, hier auch die Zusammenarbeit mit dem Mannschaftsrat und die Haltung des gesamten Teams positiv zu erwähnen", hatte Sportvorstand Jochen Schneider nach der Einigung der WAZ mitgeteilt. "Wir haben einen sehr guten, einvernehmlichen Kompromiss gefunden."

Ähnlich äußerten sich Kapitän Omar Mascarell ("Die Behauptung, die Mannschaft habe sich einem erneuten Gehaltsverzicht verweigert, weise ich im Namen des Teams aufs Schärfste zurück.") und Trainer Manuel Baum, der "etwas verwundert" war, "wie es dargestellt wurde. Ich kriege es schon seit einiger Zeit mit, dass es da Gespräche gibt".

Schalke 04: Skrzybski findet S04 "nach wie vor richtig geil"

Steven Skrzybski hat trotz mangelnder Spielzeit seine Wertschätzung für Schalke 04 zum Ausdruck gebracht: "Es ist ja kein Geheimnis, was mir dieser Klub bedeutet. Ich finde es nach wie vor richtig geil, für diesen Verein zu spielen, und werde weiter alles raushauen, was möglich ist", sagte Skrzybski im Interview mit den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Im Sommer 2018 für 3,2 Millionen Euro von Union Berlin zu S04 gewechselt, konnte er nur schwer Fuß fassen, im Januar wurde er für ein halbes Jahr an seinen Ex-Verein verliehen. In der bisher katastrophal verlaufenen Spielzeit kommt er auf immerhin 210 Einsatzminuten, in denen er drei Vorlagen beisteuerte.

Dass sein Vertrag nach Saisonende ausläuft, bereitet ihm keine Sorgen: "Ich mache mir jetzt keinen Kopf, bin auch nicht nervös, was die Zukunft angeht. Wenn Schalke vor dem Frühjahr reden will, würde mich das freuen." Vorher will der Rechtsaußen seinen Beitrag dazu leisten, "das Schiff wieder in eine andere, bessere Richtung zu lenken".

Trotz 23 Spielen ohne Sieg sieht Skrzybski "keine hängenden Köpfe" innerhalb der Mannschaft. "Wir müssen alles tun, um da unten wieder herauszukommen. Und ich bin sicher, dass wir es auch packen. Die Gier auf den Sieg muss bei uns größer sein als die Angst vor einer Niederlage - und das ist der Fall."

Schalke: Ex-Jugendstürmer Krüger träumt von Rückkehr

Stürmer Florian Krüger von Erzgebirge Aue hofft auf eine Rückkehr zu Schalke 04. "Als kleines Kind habe ich davon geträumt - und so ist es eigentlich immer noch - irgendwann für die Königsblauen in der Veltins Arena auflaufen zu dürfen", sagte der 21-Jährige im Interview mit Sky.

Vor zwei Jahren wechselte Krüger aus der Jugendabteilung der Schalker ins Erzgebirge, beim Zweitligisten hat er sich mittlerweile zum Stammspieler entwickelt (58 Spiele, zwölf Tore). Für eine Rückkehr zu S04 " müssen natürlich auch immer die Umstände passen", aber: "Wenn das irgendwann mal der Fall sein und sich die Chance ergeben sollte, dann wäre ich da bestimmt nicht abgeneigt."

Besonders auf Krügers Position herrscht auf Schalke Verbesserungsbedarf. Mit nur fünf Toren in sieben Bundesligaspielen verfügt S04 über die schlechteste Offensive der Liga nach Aufsteiger Arminia Bielefeld. Krüger hat allerdings jüngst erst seinen Vertrag in Aue bis 2023 verlängert.

