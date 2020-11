Bundesliga: Darum zeigt Sky heute VfL Wolfsburg gegen Werder Bremen heute nicht

Der VfL Wolfsburg empfängt heute Werder Bremen zum 9. Spieltag der Bundesliga. Warum Sky die Partie nicht live überträgt, erfahrt Ihr hier.

VfL Wolfsburg - Werder Bremen: Darum zeigt Sky die Partie heute nicht

Der VfL Wolfsburg und Werder Bremen stehen sich am heutigen Freitag (27. November) gegenüber. Anstoß der Partie ist um 20.30 Uhr in der Volkswagen Arena in Wolfsburg.

Wer das Spiel live sehen möchte, kann nicht auf Sky zurückgreifen, der Pay-TV-Sender besitzt keine Übertragungsrechte an der Partie. Stattdessen läuft das Spiel in voller Länge bei DAZN. Kommentator Freddy Harder und Moderator Tobi Wahnschaffe führen durch die Übertragung, Unterstützung bekommen sie durch Experte Sebastian Kneißl. Los geht es mit der Vorberichterstattung um 20.15 Uhr.

Neben den Freitagsspielen zeigt DAZN auch die frühen Sonntag- sowie Montagsspiele der Bundesliga. Hinzu kommt das Beste aus Serie A, LaLiga, Ligue 1 und MLS sowie die gesamte Europa League und viele Spiele der Champions League.

Werder Bremen: Mit diesem Kader stürmte der SVW in der Saison 2003/04 zur Meisterschaft © imago images 1/22 Valerien Ismael feiert heute seinen 45. Geburtstag. Der Franzose holte nicht nur mit den Bayern in der Saison 2005/06 das nationale Double, sondern gehörte auch zur legendären Meistermannschaft von Werder Bremen 2004. © imago images / ExSpo 2/22 Am 9. Mai 2004 krönten sich die Werderaner zum Meister - ausgerechnet mit einem 3:1 im Olympiastadion in München. In dieser Saison begeisterten die Bremer mit berauschendem Offensivfußball und blieben zwischenzeitlich ganze 23 Spiele ohne Niederlage. © imago images 3/22 "Bremen hat den Titel verdient gewonnen. Sie haben sich nicht verrückt machen lassen und den schönsten Fußball gezeigt“, gratulierte Bayern-Trainer Hitzfeld nach dem Spiel, während Werder-Trainer Thomas Schaaf nur ankündigte: "Jetzt geht die Post ab!“ © imago images 4/22 Drei Wochen nach dem Meistertitel machten Ismael und Werder gegen Aachen sogar das Double perfekt. Diese Spieler hatte der Innenverteidiger in der Saison 2003/04 neben sich. © imago images 5/22 TOR - ANDREAS REINKE (34 Einsätze): Bereits 1998 Meister mit dem FCK, kehrte er vor Saisonbeginn nach Stationen in Griechenland und Spanien nach Deutschland zurück und stand in allen Spielen im Kasten. Beendete 2007 in Bremen seine Karriere. © imago images 6/22 ABWEHR - PAUL STALTERI (33): Dauerläufer auf der rechten Seite und siebenfacher Vorbereiter. Nach vier Jahren auf der Insel beendete er seine Laufbahn in Mönchengladbach und arbeitete dann als Nachwuchscoach in seiner Heimat Kanada. © imago images 7/22 VALERIEN ISMAEL (32): Eine der großen Säulen des Meisterteams, kam vor Saisonbeginn für kleines Geld aus Straßburg und spielte danach für den FC Bayern. Startete in Hannover seine Trainerkarriere, die ihn über Wolfsburg und Griechenland nach Linz führte. © imago images 8/22 MLADEN KRSTAJIC (30): Zählte in neun Jahren Bundesliga bei Werder und Schalke zu den Top-Innenverteidigern der Liga. Nach zwei Jahren als Spieler arbeitete er bei Partizan als Funktionär, später trainierte er für zwei Jahre das serbische Nationalteam. © imago images 9/22 CHRISTIAN SCHULZ (29): Zählte auf seine besten Tage zum erweiterten Kader der Nationalmannschaft und lieferte über viele Jahre konstante Leistungen für Werder und Hannover ab (358 BL-Spiele). Mit 37 noch für Hannover II am Ball. © imago images 10/22 VIKTOR SKRIPNIK (13): Werder war der einzige Verein außerhalb der Ukraine, für den der Linksverteidiger kickte. Dort hielt es ihn aber ganze acht Jahre. Beendete nach der Meistersaison seine Karriere - ein krönender Abschluss. © imago images 11/22 LUDOVIC MAGNIN (11): Seine besten Jahre sollten noch kommen. Steigerte sich in der folgenden Saison bei Werder und spielte dann fünf Jahre für den VfB. Wurde auch dort deutscher Meister. Seit 2018 Trainer beim FC Zürich. © imago images 12/22 MITTELFELD - FABIAN ERNST (33): Oft unterschätzt, aber unverzichtbar für Werder. Zweikampfstark, abgeklärt am Ball und mit gutem Auge (elf Assists). Anschließend bei Schalke und Besiktas, seit 2019 Mitbesitzer eines dänischen Zweitligisten. © imago images 13/22 FRANK BAUMANN (32): Einmal Werder, immer Werder. Der Kapitän kam 1999 aus Nürnberg und sollte den Verein bis heute nicht mehr verlassen. Nach 360 Pflichtspielen stieg der Ehrenspielführer ins Management ein und ist nun Geschäftsführer Sport. © imago images 14/22 JOHAN MICOUD (32): Der geniale wie streitbare Franzose war Denker und Lenker des Bremer Spiels. In der Meistersaison an 18 Treffern beteiligt. Blieb vier Jahre in Bremen und ließ seine Karriere danach bei Girondins Bordeaux ausklingen. © imago images 15/22 KRISZTIAN LISZTES (30): Der beidfüßige Spielmacher spielte die beste Saison seiner Karriere, zog sich jedoch kurz vor Saisonende einen Kreuzbandriss zu. Erreichte im Anschluss weder bei Werder noch anderswo seine alte Form, Karriereende 2015 in Ungarn. © imago images 16/22 TIM BOROWSKI (25): Edelreservist und noch nicht auf seinem Zenit angekommen. Zählte in den folgenden Jahren zu den besten deutschen Mittelfeldspielern und versuchte sich ein Jahr erfolglos beim FC Bayern. Heute Co-Trainer von Florian Kohfeldt. © imago images 17/22 ÜMIT DAVALA (22): Zuvor in Mailand aktiv, sicherte sich Werder die Dienste des UEFA-Cup-Siegers zunächst auf Leihbasis. Blieb noch eine Saison an der Weser, musste 2005 aber verletzungsbedingt die Karriere beenden. Jetzt Co-Trainer bei Galatasaray. © imago images 18/22 STURM - AILTON (33): "Ein Schuss. Ein Tor. Das Ailton!" Nach Anlaufschwierigkeiten in Bremen im Meisterjahr nicht zu stoppen und mit 28 Treffern Torschützenkönig. Danach spielte der Kugelblitz unter anderem für Schalke, den HSV und Duisburg. © imago images 19/22 IVAN KLASNIC (29): Der gebürtige Hamburger traf für Werder zwischen 2001 und 2008 77-mal. Danach stürmte er für Bolton, Nantes und Mainz. Musste sich aufgrund einer Niereninsuffizienz gleich drei Nierentransplantationen unterziehen. © imago images 20/22 ANGELOS CHARISTEAS (24): Im gleichen Jahr durfte sich der griechische Volksheld über den EM-Titel freuen. Zählte bei Werder nicht zum Stammpersonal, was sich auch bei Ajax, Feyernoord oder Nürnberg nicht ändern sollte. © imago images 21/22 NELSON VALDEZ (21): Damals 19 Jahre alt, gelang dem Paraguayer erst ein Jahr später der endgültige Durchbruch. 113 Partien für Werder folgten 126 für den BVB. Dann wurde der Stürmer zum Weltenbummler und spielt seit 2017 in der Heimat. © imago images 22/22 TRAINER - THOMAS SCHAAF: Absolute Vereinslegende! Nach langen Jahren im Werder-Nachwuchs betreute er die Bundesliga-Mannschaft 14 Jahre lang. Nach Stationen in Frankfurt und Hannover nun Technischer Direktor der Bremer.

VfL Wolfsburg - Werder Bremen: Voraussichtliche Aufstellungen

VfL Wolfsburg: Casteels - Baku, Lacroix, Brooks, Roussillon - Schlager, Arnold - Mehmedi - Steffen, Brekalo - Weghorst

Casteels - Baku, Lacroix, Brooks, Roussillon - Schlager, Arnold - Mehmedi - Steffen, Brekalo - Weghorst Werder Bremen: Pavlenka - Toprak, Groß, Friedl - Selassie, M. Eggestein, Möhwald, Augustinsson - Bittencourt, Rashica - Sargent

VfL Wolfsburg gegen Werder Bremen: Die vergangenen fünf Aufeinandertreffen

Datum Heim Auswärts Ergebnis Wettbewerb 07.06.2020 Werder Bremen VfL Wolfsburg 0:1 Bundesliga 01.12.2019 VfL Wolfsburg Werder Bremen 2:3 Bundesliga 03.03.2019 VfL Wolfsburg Werder Bremen 1:1 Bundesliga 05.10.2018 Werder Bremen VfL Wolfsburg 2:0 Bundesliga 11.02.2018 Werder Bremen VfL Wolfsburg 3:1 Bundesliga

Bundesliga: Die aktuelle Tabelle im Überblick

Der VfL Wolfsburg steht nach acht Spieltagen auf einem starken 6. Tabellenplatz, auch Werder Bremen ist mit Platz neun eine der positiven Überraschungen der Saison.