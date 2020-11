Bundesliga: Darum zeigt Sky heute Hoffenheim - Union Berlin nicht

Im heutigen Montagsspiel trifft die TSG Hoffenheim auf Union Berlin, die Partie wird jedoch nicht bei Sky übertragen. Woran das liegt und wo Ihr das Bundesliga-Duell heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

TSG Hoffenheim gegen Union Berlin: Termin, Spielbeginn und Stadion

Termin: Montag, 2. November

Spielbeginn: 20.30 Uhr

Stadion: PreZero Arena in Sinsheim

TSG Hoffenheim gegen Union Berlin: Die zwei Spiele von 2019/20

Im hart umkämpften Duell am 16. Spieltag wurden insgesamt acht gelbe Karten verteilt.

Spieltag Datum Heim Gast Tore Tore Union 16. 17. Dezember 2019 Union 0:2 Hoffenheim Bebou (56.), Baumgartner (90+1.) - 33. 20. Juni 2020 Hoffenheim 4:0 Union Bebou (11.), Kramaric (39.), Dabbur (45+2.), Baumgartner (68.) -

Bundesliga: Darum zeigt Sky heute Hoffenheim - Union nicht

Sky hat schon seit mehreren Saisons nicht mehr die exklusiven Streamingrechte an der Bundesliga, unter anderem laufen die Spiele am Freitag- und Montagabend nicht mehr bei dem Pay-TV-Sender. Stattdessen zeigt DAZN Hoffenheim gegen Union Berlin heute live und exklusiv in voller Länge.

Bundesliga: Hoffenheim gegen Union heute live bei DAZN

Schon ab 20.15 Uhr erwartet euch folgende Crew mit den Vorberichten und der anschließenden Übertragung des Montagsspiels:

Moderator Tobi Wahnschaffe

Kommentator Uli Hebel

Experte Sebastian Kneißl

Bundesliga: Hoffenheim gegen Union heute im Liveticker

Hoffenheim gegen Union findet Ihr auch bei unseren SPOX-Livetickern, die euch im Minutentakt mit den wichtigsten Informationen rund um das jeweilige Geschehen vor Ort informieren.

Hier zum Liveticker Hoffenheim-Union.

