BVB: Ehemaliger Ultra und Fan-Vertreter Gruszecki wird Watzkes Chefberater

Der frühere Ultra und Fanvertreter Jan-Henrik Gruszecki wird bei Borussia Dortmund mit Jahresbeginn die neu geschaffene "Stabstelle Strategie und Kultur" leiten und damit zum Chefberater von Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke. Das berichten die Sportschau, die Ruhr Nachrichten und der kicker am Montag übereinstimmend.

Darüber hinaus werde Gruszecki, der als einer der profiliertesten Fan-Vertreter des deutschen Fußballs gilt, seinen Platz in der DFL-Taskforce Zukunft Profifußball behalten. Auch diesem Gremium gehört er als Fanvertreter an.

Zuerst hatten die Sportschau und die Ruhr Nachrichten über Gruszeckis Einstellung in der Dortmunder Chefetage berichtet. "Der Austausch zwischen uns beiden war schon in den vergangenen Jahren da, jetzt wollte ich ihn institutionalisieren", sagte Watzke der Sportschau.

Gruszecki habe in vielen Bereichen durchaus andere Ansichten. Diese "Reibungspunkte" seien "gewollt". Der 36-Jährige, der in Buenos Aires studierte, arbeitete zuletzt als freischaffender Kommunikationsberater für eine Agentur in Hamburg.

Außerdem ist er Filmemacher ("Am Borsigplatz geboren", "Fußballhauptstadt Buenos Aires") und Spielervermittler für Profis aus Lateinamerika. In Dortmund war er 2001 Mitgründer der Ulktra-Gruppierung "The Unity". Mitglied ist er dort aber nicht mehr. Er gehörte auch dem Vorstand der "Desperados" an - eine weitere Ultra-Gruppierung.

Gruszecki, der unter anderem Projekte wie "Kein Zwanni für' nen Steher" gegen die stetig steigenden Eintrittspreise im Fußball mitinitiiert hatte, gilt in der Dortmunder Szene nach wie vor als bestens vernetzt.