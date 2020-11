Borussia Mönchengladbach gegen FC Schalke 04 lautet die heutige Partie am 9. Spieltag der Bundesliga. Wo Ihr das Spiel heute live im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Gladbach - Schalke heute live: Datum, Anstoß, Austragungsort

Die Borussia aus Gladbach empfängt die taumelnden Schalker am heutigen Samstag (28. November) zum Topspiel um 18.30 Uhr.

Austragungsort ist der Borussia-Park in Mönchengladbach.

Borussia Mönchengladbach - Schalke 04: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Die Übertragungsrechte für das Topspiel am Samstag liegen exklusiv bei Sky.

Ab 17.30 Uhr beginnt der Pay-TV-Sender seine Vorberichterstattung, Kommentator Sebastian Hellmann und Experte Lothar Matthäus führen durch die Sendung auf Sky Sport Bundesliga 1 HD. Pünktlich zum Anpfiff übernimmt schließlich Kai Dittmann am Mikrofon.

Neben der TV-Übertragung bietet der Pay-TV-Sender die Partie auch im Livestream an. Sky-Kunden können sich dem kostenlosen Stream via Sky Go bedienen, Nicht-Kunden müssen auf die kostenpflichtige Variante via Sky Ticket zurückgreifen.

Gladbach - Schalke heute live: Voraussichtliche Aufstellung

Gladbach: Sommer - Lainer, Ginter, Elvedi, Wendt - Neuhaus, Stobl, Zakaria - Plea, Embolo, Thuram

Sommer - Lainer, Ginter, Elvedi, Wendt - Neuhaus, Stobl, Zakaria - Plea, Embolo, Thuram Schalke: Rönnow - Schöpf, Kabak, Nastasic, Calhanoglu - Serdar, Mascarell, Bozdogan - Skrzybski, Uth, Raman

Schalke mit weiterem Coronafall

Am Donnerstag hatten die Schalker einen weiteren Coronafall innerhalb der Mannschaft zu vermelden. Ein nicht namentlich genannter Spieler wurde am Mittwoch positiv auf das Virus getestet. Laut den Angaben des Klubs habe er sich bereits zuvor aufgrund auftretender Symptome in häusliche Isolierung begeben. Alle anderen Tests waren negativ.

Das ist insgesamt der vierte Coronafall seit der Saisonvorbereitung für das Team von Manuel Baum.

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 9. Spieltag

Nach zuletzt schwachen Ergebnissen in der Liga hoffen die Gladbacher auf den Befreiungsschlag gegen den FC Schalke 04, der seinerseits noch sieglos auf dem letzten Tabellenplatz liegt.