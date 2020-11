Arminia Bielefeld gegen Bayer Leverkusen: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Samstag empfängt Aufsteiger Arminia Bielefeld Europa-League-Teilnehmer Bayer Leverkusen. Wo und wann Ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, verrät Euch SPOX.

Arminia Bielefeld vs. Bayer Leverkusen heute live: Anpfiff und Ort

Die Begegnung zwischen der Arminia und Bayer Leverkusen steigt am heutigen Samstag (21. November) um 15.30 Uhr. Gespielt wird in der SchücoArena, traditionell Alm-Stadion genannt, in Bielefeld.

Aufgrund der Regelungen der Regierung sind für den gesamten November keine Zuschauer in den deutschen Fußballstadien zugelassen. Ob eine bestimmte Anzahl an Fans im Dezember zurückkehren darf, stellt sich in den kommenden Tagen heraus.

Arminia Bielefeld - Bayer Leverkusen heute live im TV und Livestream

Wer auf eine Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen gehofft hat, wird leider enttäuscht. Der Pay-TV-Sender Sky besitzt heute die exklusiven Übertragungsrechte an den Nachmittagspartien und am Topsiel der Bundesliga - und zeigt somit auch Arminia Bielefeld gegen Bayer Leverkusen.

Darüber hinaus hat der Bezahlsender einen Livestream, den Kunden via Sky Go abrufen können, im Angebot. Nicht-Abonnenten können sich das Sportpaket mit dem Sky Ticket buchen.

Arminia Bielefeld gegen Bayer Leverkusen heute im Liveticker

Wer keine Möglichkeit hat, das Gastspiel von Bayer Leverkusen bei Arminia Bielefeld live zu sehen, kann auf den ausführlichen Liveticker von SPOX zurückgreifen. Bei uns bleibt Ihr immer auf dem neuesten Stand und verpasst natürlich keine Höhepunkte der Partie.

Arminia Bielefeld - Bayer Leverkusen: Voraussichtliche Aufstellungen

Bayer Leverkusen hat in der Länderspielpause den zweiten schweren Ausfall hinnehmen müssen. Nach Santiago Arias (Wadenbeinbruch) hat sich Exequiel Palacios nach einem üblen Foul eine Fraktur dreier Querfortsätze an der Lendenwirbelsäule zugezogen und wird ebenfalls monatelang ausfallen.

Dafür ist Neuzugang Patrik Schick nach seinem Faserriss wieder Teil des Teams. Allerdings dürfte sich der ehemalige Leipziger nicht allzu große Hoffnungen auf die Startelf machen. Stürmer Lucas Alario brillierte zuletzt mit zahlreichen Treffern für die Werkself.

BSC: Ortega - Brunner, Pieper, van der Hoorn, Lucoqui - Prietl - Doan, Hartel - Edmundsson, Soukou - Klos

Ortega - Brunner, Pieper, van der Hoorn, Lucoqui - Prietl - Doan, Hartel - Edmundsson, Soukou - Klos B04: Hradecky - L. Bender, S. Bender, Tapsoba, Sinkgraven - Baumgartlinger - Wirtz, Amiri - Bailey, Alario, Diaby

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 8. Spieltag