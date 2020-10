Werder Bremen kehrt in Trainingsbetrieb zurück: Keine weiteren Coronafälle

Werder Bremen ist nach dem positiven Coronatest bei einem seiner Spieler am Freitagnachmittag in den Trainingsbetrieb zurückgekehrt. Die Testreihen, die am Freitagvormittag beim Team sowie Trainer- und Funktionsstab durchgeführt wurden, fielen alle negativ aus. Das teilte der Klub mit.

Werder hatte den Coronafall am Donnerstag kommuniziert. Den Namen des betroffenen Spielers nannte der Verein dabei nicht. Der Profi habe sich umgehend in häusliche Quarantäne begeben, ihm gehe es gut und er weise keine Symptome auf.

Bis zum Ergebnis der Testreihe von Freitag hatte sich das gesamte Bremer Team in Selbstisolation begeben. Ein weiterer Profi und ein Mitglied des Funktionsteams mussten trotz negativer Testergebnisse in eine 14-tägige Quarantäne, das hatte der Klub bereits am Donnerstag mitgeteilt.

Die Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt empfängt am Sonntag (18.00 Uhr/Sky) Europa-League-Teilnehmer TSG Hoffenheim im Rahmen des 5. Spieltags im Weserstadion.