FC Schalke 04, News und Gerüchte: Co-Trainer Naldo sieht keinen Favoriten im Revierderby

Trotz der Sieglos-Serie des FC Schalke 04 von 20 Spielen sieht Co-Trainer Naldo keinen Favoriten im Revierderby gegen den BVB am Samstag (18.30 Uhr im Liveticker). Der ehemalige S04-Profi Rüdiger Abramczik erwartet hingegen einen harten Abend für die Königsblauen. Alle News und Gerüchte zu Schalke im Überblick.

Schalke 04: Naldo sieht BVB im Revierderby nicht als Favorit

Obwohl Schalke 04 nach drei deutlichen Niederlagen am vergangenen Wochenende mit einem 1:1 gegen Union Berlin den ersten Punkt der Saison erringen konnte, sieht Naldo Borussia Dortmund im Revierderby nicht als Favorit. "Ich habe schon erlebt, dass wir Tabellenzweiter waren und dann in Dortmund nach 25 Minuten mit 0:4 zurückgelegen sind. Im Derby kann alles passieren", sagte der ehemalige Innenverteidiger und jetzige Assistent von Trainer Manuel Baum bei Sky Sport News HD.

Naldo hatte als Spieler vor knapp drei Jahren maßgeblichen Anteil daran, dass Schalke in der Dortmunder WM-Arena aus einem 0:4-Rückstand noch ein 4:4 machte. Der ehemalige Bremer köpfte in der Nachspielzeit das Tor zum Unentschieden. Naldo hatte Ende September gemeinsam mit Baum seinen Posten bei Schalke angetreten.

"Wenn wir zurückliegen oder einen schweren Moment haben und Dortmund viel besser ist als wir, dann müssen wir immer an uns glauben und aus dieser schweren Zeit wieder zurückkommen, als Mannschaft", sagte er: "Wir brauchen Anführer auf dem Platz. Von draußen ist es für das Trainerteam schwer. Wir brauchen Leader auf dem Platz, die sagen: Kommt Jungs, bleibt zusammen. Es sind 90 Minuten und wir schaffen das. Das war in meiner Zeit so, und ich hoffe, es wird auch am Samstag so sein."

S04 - Ex-Profi Abramczik: "Könnte ein harter Abend werden"

Rüdiger Abramczik, der das Revierderby achtmal für Schalke und dreimal für Dortmund erlebte, befürchtet eine hohe Niederlage des S04. "Das könnte ein harter Abend werden für Schalke, die Phase der Rückschläge wird immer länger", sagte der 64-Jährige im Interview mit dem kicker und schob nach: "Auch das Union-Spiel fand ich nicht so prickelnd. Es müsste schon sensationell laufen, wenn Schalke da Grund zum Jubeln hätte."

Der ehemalige Schalke-Flankengott und Vorbereiter des Jahrhunderttors von Klaus Fischer (1977 gegen die Schweiz) leitet heute ein Sportgeschäft in Gelsenkirchen. Aufgrund der derzeitigen Leistungen der Königsblauen würde der Verkauf der S04-Trikots aktuell schlecht laufen, so Abramczik: "Es wird ja momentan in allen Bereichen ein bisschen weniger wegen Corona, aber natürlich sind die königsblauen Trikots momentan nicht der Renner, das gebe ich zu."

FC Schalke 04: Einsatz von Uth fraglich

Schalke 04 muss im Derby womöglich gleich auf mehrere Leistungsträger verzichten. Bereits vor dem Spiel gegen Union Berlin war der kurzfristige Ausfall aufgrund von muskulären Beschwerden von Offensivspieler Mark Uth ein herber Schlag für Trainer Manuel Baum, der anschließend von einer Sicherheitsmaßnahme sprach.

Doch auch gegen Borussia Dortmund droht ein Ausfall von Uth. Am Mittwoch trainierte er über die meiste Zeit ein einzeln. Lediglich das Warmmachen und leichte Übungen absolvierte er gemeinsam mit der Mannschaft.

Zudem wird Suat Serdar, der im Spiel gegen Leipzig angeschlagen ausgewechselt werden musste, aller Voraussicht nach fehlen. Für den Nationalspieler reichte es nur für eine leichte Laufeinheit.

Torhüter Ralf Fährmann ist hingegen in das Teamtraining zurückgekehrt. Am vergangenen Wochenende hatte ihn Neuzugang Frederik Rönnow mit einer überzeugenden Leistung vertreten. Es gilt als offen, welchen der beiden Keeper Baum am Samstag aufstellt.

