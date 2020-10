FC Schalke 04 - News und Gerüchte: Naldo als Trumpf gegen BVB? "Hilft uns mit Rat und Tat"

Manuel Baums Co-Trainer Naldo soll beim FC Schalke 04 vor dem Revierderby gegen Borussia Dortmund (ab 18.30 Uhr im Liveticker) die Standards verbessern und mit den Spielern einüben. Diese zeigten sich begeistert vom ehemaligen Mitspieler. Manuel Baum hatte bereits als aktiver Spieler die "BVB-Erfahrung", als er noch beim Oberligisten Ismaning spielte. Hier gibt es alle News und Gerüchte rund um Schalke 04.

Schalke 04: Naldo als Trumpf gegen BVB? "Hilft uns"

Vor dem Revierderby gegen Borussia Dortmund hat Co-Trainer Naldo offenbar von Manuel Baum den Auftrag bekommen, die Spieler des FC Schalke 04 bei offensiven und defensiven Standards zu schulen. Das berichtet die Sport Bild am Mittwoch.

Neun Gegentore nach Standardsituationen kassierten die Königsblauen bereits im Verlauf der Sieglos-Serie von 20 Spielen in Folge seit Januar. Dem soll Naldo, der einst per Kopf im Derby 2017 zum 4:4-Ausgleich traf und somit zu einer Legende auf Schalke wurde, Abhilfe schaffen. Dass er das kann, daran besteht auch in der Mannschaft kein Zweifel.

Das sei "sein Spezial-Gebiet", wird Stürmer Mark Uth von der Sport Bild zitiert: "Da kann er uns ganz genau sagen, wie wir zu stehen haben, wie wir uns verhalten sollen." Auch Mitspieler Steven Skrzybski schwärmte vom Standard-Meister Naldo.

"Er ist jemand, der bei Standards extrem gefährlich war und überragend verteidigen konnte. Es ist die Gesamt-Kombination, die es so spannend macht, mit ihm zu arbeiten", erklärte Skrzybski und verwies darauf, dass der Brasilianer, der 21 seiner 46 Bundesligatore per Kopf erzielte, den Königsblauen in der aktuellen Krisenlage auch anderweitig helfe.

"Ich hatte noch das Vergnügen, mit ihm zusammenzuspielen", betonte der 27 Jahre alte Offensivspieler: "Er ist ein unfassbar positiver Charakter, hilft uns mit Rat und Tat. Vor allem in der jetzigen Zeit tut das extrem gut."

S04-Trainer Manuel Baum und seine "BVB-Erfahrung"

Für Manuel Baum steht im Revierderby als Trainer das insgesamt siebte Aufeinandertreffen mit Borussia Dortmund an. Seine Bilanz mit dem FC Augsburg gegen den BVB liest sich mit nur zwei knappen Niederlagen (1:2, 3:4), einem Sieg (2:1) und drei Unentschieden (dreimal 1:1) nicht schlecht.

Sogar als aktiver Spieler machte Baum einst beim FC Ismaning die "BVB-Erfahrung". Mit dem Bayernligisten traf der Torhüter Baum am 26. August 2000 in der ersten Runde des DFB-Pokals mit 0:4 auf die Schwarzgelben. Die Tore erzielten damals Billy Reina, Lars Ricken und der heutige Augsburg-Trainer Heiko Herrlich (2). Vom kicker kassierte Baum damals die Note 4,5.

Trotz dieser Negativerfahrung und des aktuellen Negativlaufs der Schalker mit 20 sieglosen Bundesligaspielen in Folge, blickte der 41-Jährige dem Derby am Samstagabend positiv entgegen. Grund dafür war auch die Leistung der Mannschaft beim 1:1 gegen Union Berlin am vergangenen Sonntag.

"Treten wir mit dieser Leidenschaft und diesem Einsatz an, dann ist es schwer, gegen uns zu spielen", erklärte Baum.

© imago images / Team 2

Schalke 04: Fährmann und Uth kehren ins Training zurück

Vor dem Revierderby verzeichnet der FC Schalke 04 positive Nachrichten in puncto seines Personals. Sowohl der zuletzt angeschlagene Ralf Fährmann (Adduktorenprobleme) als auch Stürmer Mark Uth kehrten am Mittwochmorgen zurück ins Mannschaftstraining der Königsblauen.

Uth hatte das Spiel am vergangenen Sonntag gegen Union Berlin (1:1) aufgrund von muskulären Problemen verpasst. Ein Einsatz im Derby ist jedoch weiterhin fraglich.

Auch "Seuchenvogel" Suat Serdar nahm am Dienstag parallel zum Mannschaftstraining das Lauftraining wieder auf. Der deutsche Nationalspieler hatte sich bei der 0:4-Pleite gegen RB Leipzig kurz vor der Länderspielpause eine Muskelverletzung im Oberschenkel zugezogen - seine siebte Verletzung seit seinem Wechsel im Sommer 2018 zu Schalke. Insgesamt verpasste Serdar bereits 18 Pflichtspiele der Knappen.

FC Schalke 04: Spielplan in den kommenden Wochen