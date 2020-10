Werder Bremen - FC St. Pauli heute live: Testspiel im TV und Livestream sehen

In einem Testspiel in der Länderspielpause stehen sich heute Werder Bremen und der FC St. Pauli gegenüber. Wo Ihr die Partie im TV und Livestream verfolgen könnt, verraten wir Euch hier.

Bereits in der Saisonvorbereitung trafen die beiden Teams aufeinander. Am 29. August setzte sich Werder durch einen Treffer von Milot Rashica mit 1:0 durch.

Bremen gegen St. Pauli: Wann und wo findet die Partie statt?

Das Freunschaftsspiel zwischen Bundesligist Werder und Zweitligist St. Pauli wird am heutigen Mittwoch, 7. Oktober, um 17 Uhr angepfiffen. Gespielt wird im kleinen Werder-Stadion "Platz 11".

Die Begegnung findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Das Motto von Werder-Coach Florian Kohfeldt zum Spiel: "Dass wir im Rhythmus bleiben und, dass einige Spieler noch mal 90 Minuten bekommen, die es teilweise nicht immer bekommen haben."

Werder Bremen - FC St. Pauli heute live im TV und Livestream

Eine Übertragung der Partie im TV gibt es nicht, stattdessen bietet Werder einen kostenlosen Livestream an. Auf diesen könnt Ihr auf dem YouTube-Channel der Hanseaten zugreifen. Alternativ ist die Partie auch auf WerderTV zu sehen, hierfür ist allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich.

Werder Bremen: Keine Neuzugänge am Deadline Day

Gegen Pauli könnten bei Werder auch einige Nachwuchsspieler Spielrapxis sammeln, die im weiteren Saisonverlauf noch wichtig werden könnten, denn: Während neben Davy Klaassen auch Johannes Eggestein auf Leihbasis den Klub verließ, blieben Neuzugänge aus. "Wir haben am Sonntag schon die Entscheidung getroffen, dass kein neuer Spieler dazu kommen wird, obwohl wir wussten, dass Davy geht", sagte Sportchef Frank Baumann.

"Grundsätzlich sind wir ja immer für Überraschungen gut, und die Überraschung dieses Mal ist, dass wir keinen Spieler mehr verpflichtet haben", ergänzte er. Dass ein Tranfer von Liverpools Mittelfeldspieler Marko Grujic kurz bevor gestanden haben soll, dementierte er: "So ein Transfer ist für uns aus finanzieller Sicht in keinster Weise möglich. Es gab keinen Ansatzpunkt, dass eine Verpfichtung realistisch ist."

Gegen St. Pauli werden Milot Rashica, Niclas Füllkrug (individuelle Belastungssteuerung), Davie Selke und Stefanos Kapino nicht zum Einsatz kommen. Rashica erhält nach seinem in letzter Sekunde gescheiterten Wechsel zu Bayer Leverkusen eine Pause: "Die letzten Tage waren für Milot nicht einfach, es ging viel hin und her. Daher haben wir uns dazu entschieden, ihm die Woche frei zu geben, um auf andere Gedanken zu kommen", erklärte Baumann.

Zudem sind Ludwig Augustinsson, Marco Friedl, Yuya Osako, Nick Woltemade und Milos Veljkovic bei ihren Nationalmannschaften.

Bremen vs. Pauli: Die vergangenen Duelle im Überblick

Das bisher letzte Aufeinandertreffen in einem Pflichtspiel liegt bereits fast zehn Jahre zurück. Damals, noch in der Bundesliga, setzte sich Bremen am Millerntor mit 3:1 durch. Nach Pauli-Führung durch Fin Bartels siegte Werder durch ein Eigentor von Markus Thorandt und einen Doppelpack von Claudio Pizarro.

Termin Wettbewerb Heim Auswärts Ergebnis 29. August 2020 Testspiel Bremen St. Pauli 1:0 11. Oktober 2019 Testspiel St. Pauli Bremen 1:0 22. Juli 2017 Testspiel St. Pauli Bremen 2:1 6. Oktober 2016 Testspiel St. Pauli Bremen 1:1 23. April 2011 Bundesliga St. Pauli Bremen 1:3

© imago images / foto2press

Bundesliga: Die Tabelle mit Werder nach dem 3. Spieltag

Trotz durchwachsener Leistung gegen Aufsteiger Bielefeld hat Werder am vergangenen Wochenende mit 1:0 gewonnen und bereits den zweiten Saisonsieg am 3. Spieltag gefeiert. Die Konsequenz ist ein guter siebter Platz.