Werder Bremen - Davy Klaassen bestätigt: Wechsel zu Ajax Amsterdam vor Abschluss

Davy Klaassen steht vor einem Wechsel von Werder Bremen zu Ajax Amsterdam. Das bestätigte der 27-Jährige im Gespräch mit dem Internetportal Deichstube.

"Ich gehe davon aus, dass es klappen wird", sagte Klaassen bezüglich einer möglichen Rückkehr in seine niederländische Heimat. Allerdings wolle er nicht "zu früh jubeln". Der Transfer sei schließlich noch nicht perfekt.

Die Verhandlungen mit Ajax seien bereits abgeschlossen, erklärte der Niederländer: "Da wird es kein Problem geben." Mit dem Traditionsverein würde er künftig in der Champions League spielen. Die Ablösesumme soll dem Vernehmen nach zwischen 13 und 15 Millionen Euro liegen.

Laut der niederländischen Zeitung De Telegraaf ist Klaassen bereits auf dem Weg zum Medizincheck in Amsterdam.

Klaassen spielte bereits in der Jugend für Ajax und gewann mit seinem Herzensklub ("Ajax ist mein Verein") dreimal die Meisterschaft in den Niederlanden und einmal den Pokal, ehe er 2017 zum FC Everton nach England wechselte. Nur ein Jahr später ging er für 13,5 Millionen Euro an die Weser.

Am vergangenen Samstag beim 1:0-Sieg der Bremer gegen Bielefeld hatte er noch in der Startelf gestanden. "Ich habe noch einmal alles gegeben. Zum Glück haben wir gewonnen", sagte Klaassen.

Als potenzieller Nachfolger der Grün-Weißen gilt der vereinslose Ex-Düsseldorfer Kevin Stöger (27).