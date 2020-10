Wer zeigt / überträgt FC Schalke 04 gegen VfB Stuttgart heute live im TV und Livestream?

Zum Auftakt des 6. Spieltags der Bundesliga empfängt der FC Schalke 04 den VfB Stuttgart. Hier bei SPOX erfahrt Ihr, wo Ihr die Partie live im TV und Livestream mitverfolgen könnt.

Wer zeigt / überträgt Schalke gegen Stuttgart heute live?

Wie alle Freitagsspiele der Bundesliga-Saison 2020/21 wird auch die Partie zwischen dem FC Schalke 04 und dem VfB Stuttgart live und exklusiv in voller Länge auf DAZN übertragen. Zusätzlich hält der Streamingdienst die Rechte an den frühen Sonntagsspielen (Anstoß 13.30 Uhr) und an allen Montagsspielen.

DAZN beginnt heute bereits um 20.15 Uhr mit der Vorberichterstattung, folgendes Trio wird Euch durch den Abend begleiten:

Moderator : Alex Schlüter

: Alex Schlüter Kommentator : Lukas Schönmüller

: Lukas Schönmüller Experte: Ralph Gunesch

Neben der Bundesliga hat das "Netflix des Sports" unter anderem auch die Ligue 1, La Liga, Serie A sowie die Champions League und die Europa League im Angebot.

FC Schalke 04 - VfB Stuttgart: Spielbeginn, Austragungsort

Spielbeginn : Freitag, 30.10.2020, 20.30 Uhr

: Freitag, 30.10.2020, 20.30 Uhr Spielort: Veltins-Arena, Gelsenkirchen, keine Zuschauer zugelassen

FC Schalke 04 vs. Stuttgart: SPOX-Liveticker

Auch bei uns könnt Ihr das Spiel selbstverständlich live verfolgen. In unserem kostenlosen und ausführlichen SPOX-Liveticker verpasst Ihr nichts.

Schalke gegen VfB Stuttgart: Die voraussichtlichen Aufstellungen

FC Schalke 04: Rönnow - Thiaw, Sane, Nastasic - Schöpf, Mascarell, Oczipka - Uth, Bozdogan - Paciencia, Matondo

Es fehlen: Fährmann (muskuläre Probleme), Kabak (Sportgerichtsurteil), S. Serdar (Oberschenkelverletzung)

VfB Stuttgart: Kobel - P. Stenzel, Karazor, Kempf - Gonzalez, W. Endo, Mangala, Coulibaly - Didavi, Castro - Kalajdzic

Es fehlen: Ailton (nicht berücksichtigt), Anton (Knöchelverletzung), Awoudja (Achillessehnenriss), Grahl (nicht berücksichtigt), Mavropanos (Knieoperation), Mola (Aufbautraining nach Hüftproblemen), Thommy (Rückstand nach Ellenbogenbruch)

Schalke - Stuttgart: Die vergangenen Duelle

Datum Wettbewerb Heim Gast Ergebnis 18.05.2019 Bundesliga FC Schalke 04 VfB Stuttgart 0:0 22.12.2018 Bundesliga VfB Stuttgart FC Schalke 04 1:3 27.01.2018 Bundesliga VfB Stuttgart FC Schalke 04 0:2 10.09.2017 Bundesliga FC Schalke 04 VfB Stuttgart 3:1 21.02.2016 Bundesliga FC Schalke 04 VfB Stuttgart 1:1

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 6. Spieltag

Während Aufsteiger Stuttgart mit acht Punkten und nur einer Niederlage in fünf Spielen stark in die Saison gestartet ist, setzte S04 den Negativlauf aus der Vorsaison weiter fort.