Bundesliga: Wer zeigt / überträgt FC Bayern München gegen Arminia Bielefeld heute live im TV und Livestream

Nach dem Erfolg im DFB-Pokal gegen den 1. FC Düren geht es für den FC Bayern München in der Bundesliga gegen Arminia Bielefeld weiter. Wenn Ihr erfahren wollt, wo Ihr das Spiel heute live im TV und Livestream sehen könnt, seid Ihr hier genau richtig.

Im DFB-Pokal gegen den Fünftligisten 1. FC Düren verzichtete der FC Bayern München auf fast alle Nationalspieler, gewann aber mit den vier Last-Minute-Neuzugängen mit 3:0. Nun geht es in der Bundesliga gegen Aufsteiger Arminia Bielefeld.

FC Bayern München - Arminia Bielefeld heute live: Alle Infos zum Spiel

Die Partie Arminia Bielefeld gegen FC Bayern München findet am heutigen Samstag um 18.30 Uhr in der Schüco-Arena in Bielefeld statt. Das Spiel findet ohne Zuschauer statt.

Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spiel: Arminia Bielefeld - FC Bayern München

Arminia Bielefeld - FC Bayern München Anstoß: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Stadion: Schüco-Arena in Bielefeld

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München gegen Arminia Bielefeld heute live im TV und Livestream

Arminia Bielefeld gegen den FC Bayern München wird heute live auf Sky übertragen. Der Pay-TV-Sender zeigt traditionell die Bundesliga-Spiele am Samstag. Gleich nach den Nachmittagsspielen um 17.30 Uhr melden sich Moderator Sebastian Hellmann und Experte Lothar Matthäus und stimmen die Fans vor den Bildschirmen auf die Partie ein. Kommentiert wird das Spiel ab 18.30 Uhr von Martin Groß.

Sky-Abonnenten, die nicht die Möglichkeit haben, das Spiel im TV zu sehen, können sich via SkyGo das Match im Livestream anschauen. Fußball-Fans, die kein Abo des Senders aus Unterföhring haben, können sich via Sky Ticket den Spieltag buchen und dann auch die Spiele des 4. Spieltags im Livestream anschauen.

© imago images / Jörg Hallisch

Bundesliga: Arminia Bielefeld - FC Bayern München heute live auf Sky

Vorberichte ab 17.30 Uhr

Anstoß um 18.30 Uhr

Moderator: Sebastian Hellmann

Sebastian Hellmann Kommentator: Martin Groß

Martin Groß Experte: Lothar Matthäus

Arminia Bielefeld - FC Bayern München: Die Highlights auf DAZN

Bereits 40 Minuten nach Abpfiff gibt es die Highlights des Spiels Arminia Bielefeld gegen FC Bayern München und die Highlights aller anderen Bundesliga-Partien auf Abruf auf DAZN. Zudem zeigt der Streamingdienst alle Freitagsspiele der Bundesliga live und exklusiv in voller Länge. Dazu überträgt DAZN auch die frühen Sonntagsspiele und die Partien am Montag.

Arminia Bielefeld gegen FCB: Voraussichtliche Aufstellungen

Bielefeld: Ortega - Brunner, Pieper, van der Hoorn, Lucoqui - Prietl - Doan, Hartel - Soukou, Cordova - Klos. Trainer: Neuhaus

Ortega - Brunner, Pieper, van der Hoorn, Lucoqui - Prietl - Doan, Hartel - Soukou, Cordova - Klos. Trainer: Neuhaus FCB: Neuer - Pavard, Süle, Alaba, Hernandez - Tolisso, Goretzka - Gnabry, Müller, Coman - Lewandowski. - Trainer: Flick

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 4. Spieltag

Die Bayern liegen vor dem Spieltag auf Platz 4 einen Punkt hinter dem Spitzentrio aus Leipzig, Augsburg und Frankfurt.