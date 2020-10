TSG Hoffenheim gegen BVB heute im Liveticker

Am 4. Spieltag der Fußball-Bundesliga tritt Borussia Dortmund heute auswärts bei der TSG 1899 Hoffenheim an. Hier könnt Ihr die Partie des BVB gegen die Kraichgauer im Liveticker verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

TSG Hoffenheim - Borussia Dortmund heute im Liveticker

Wenn man so will, handelt es sich so früh in der Saison um ein Spitzenspiel: Der Tabellenfünfte ist zu Gast beim Tabellensechsten, beide Teams haben nach drei Spielen sechs Punkte auf dem Konto. Nicht auszuschließen, dass ein möglicher Sieger sogar die Tabellenführung übernehmen könnte.

Hoffenheim kehrt gebeutelt aus der Länderspielpause zurück: Zwei Spieler haben sich mit dem Coronavirus infiziert und befinden sich in Quarantäne, das gab der Klub am Freitag bekannt. Medienberichten zufolge soll es sich um Toptorjäger Andrej Kramaric und Kasim Adams handeln.

Auch der BVB hat Verletzungsprobleme: Unter anderem fehlen Nico Schulz und Thorgan Hazard (Muskelfaserrisse), auch Innenverteidiger Manuel Akanji ist nach seiner Corona-Infektion noch nicht dabei.

In der PreZero Arena in Sinsheim sind heute 6.030 Zuschauer im Rahmen der 20-prozentigen Auslastung der Stadion-Kapazität zugelassen.

Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker für die Begegnung zwischen der TSG 1899 Hoffenheim. Anpfiff ist um 15.30 Uhr.

Hoffenheim - BVB: Voraussichtliche Aufstellungen

Hoffenheim: Baumann - Posch, Vogt, Akpoguma - Kaderabek, Grillitsch, Skov - Rudy, Samassekou - Dabbur, Bebou

Dortmund: Bürki - Piszczek, Hummels, Can - Meunier, Bellingham, Witsel, Guerreiro - Sancho, Reyna - Haaland

Hoffenheim gegen den BVB heute live im TV und Livestream

Das Spiel zwischen Hoffenheim und Borussia Dortmund wird heute live und exklusiv auf Sky übertragen. Eine Übertragung im Free-TV gibt es demnach nicht.

Die Vorberichterstattung startet um 14 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 1 HD. Die Übertragung des Einzelspiels beginnt um 15.15 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 2 HD, Kommentator ist Wolff Fuss.

Alle Sky-Abonnenten haben via Sky Go die Möglichkeit, auf einen Livestream zurückzugreifen. Ansonsten kann der Spieltag über Sky Ticket gekauft weden.

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 4. Spieltag