Schalke 04 - SC Paderborn: Testspiel heute live im TV und Livestream

Die Bundesliga und 2. Liga befindet sich in der Länderspielpause. Dennoch sind die Teams aktiv. Schalke und Paderborn treffen heute zum Testspiel aufeinander. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Partie im TV und Livestream verfolgen könnt.

Wann und wo treffen Schalke und Paderborn aufeinander?

Das Testspiel zwischen Schalke und Paderborn ist für den Donnerstag den 8. Oktober angesetzt. Bereits um 14 Uhr rollt der Ball im Schalker Parkstadion.

Schalke - Paderborn: Testspiel heute live im TV und Livestream

Das Duell des Bundesligisten gegen den Zweitligisten wird nicht im Free-TV übertragen. Dennoch gibt es eine Möglichkeit, das Spiel zu sehen.

Schalke 04 hat wie zu den Testspielen in der Sommerpause auch zur Begegnung gegen Paderborn einen eigenen Livestream im Angebot. Dieser kann kostenlos auf dem YouTube-Kanal der Königsblauen abgerufen werden.

Schalke 04: Nationalspieler auf Länderspielreise

Durch die Länderspielpause kann Schalkes neuer Trainer Manuel Baum auf insgesamt acht Spieler nicht zurückgreifen. Sieben davon sind mit ihren A-Nationalmannschaften unterwegs. Can Bosdogan wurde darüber hinaus für die deutsche U20 nominiert.

Name Land Ozan Kabak Türkei Ahmed Kutucu Türkei Alessandro Schöpf Österreich Rabbi Matondo Wales Nassim Boujellab Marokko Hamza Mendyl Marokko Salif Sane Senegal Can Bozdogan Deutschland (U20)

FC Schalke 04: Serdar und Fährmann fallen offenbar länger aus

Neben den Nationalspielern muss Baum auch auf Suat Serdar und Ralf Fährmann verzichten. Beide fallen nach Angaben von Schalke 04 länger aus.

Fährmann leidet unter Adduktorenproblemen, er musste gegen Leipzig bereits vorzeitig ausgewechselt werden. Ihn wird der neu verpflichtete Keeper Frederik Rönnow ersetzen.

Serdar war eigentlich für das DFB-Team nominiert, sagte die Länderspielreise aber wegen einer Verletzung ab. Diese hatte er sich gegen Leipzig zugezogen. Auch er musste verletzungsbedingt ausgewechselt werden.

Wann genau die beiden Leistungsträger wieder fit sein werden, ist aktuell nicht bekannt. Bei beiden wird allerdings davon ausgegangen, dass sie mindestens das kommende Bundesligaspiel der Königsblauen verpassen werden.

Schalke 04 gegen den SC Paderborn: Voraussichtliche Aufstellungen

Bei Schalke dürfte Neuzugang Kilian Ludewig sein Debüt im Dress der Knappen feiern.

FC Schalke 04: Rönnow - Ludewig, Thiaw, Nastasic, Oczipka - Stambouli, Bentaleb - Skrzybski, Uth, Raman - Ibisevic

Rönnow - Ludewig, Thiaw, Nastasic, Oczipka - Stambouli, Bentaleb - Skrzybski, Uth, Raman - Ibisevic SC Paderborn: Zingerle - Correia, Schonlau, Hünemeier - Schallenberg, Ingelsson, Ananou, Vasiliadis, Antwi-Adjei - Srbeny, Führich

Schalke 04 - SC Paderborn: Duelle in der Bundesliga

Paderborn gewann keines der vier Duelle in der Bundesliga gegen Schalke. Lediglich in der vergangenen Rückrunde trotzten sie den Knappen in der Veltins-Arena ein 1:1-Unentschieden ab.