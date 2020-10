RB Leipzig, News und Gerüchte: Angelino: ManUnited? "Müssen uns nicht verstecken"

Linksverteidiger Angelino von RB Leipzig malt sich trotz der schweren Auslosung in der Champions League gute Chance auf das Achtelfinale aus. Trainer Julian Nagelsmann sieht Neuzugang Justin Kluivert nicht als sofortige Verstärkung. Alle News und Gerüchte zu RBL im Überblick.

Angelino: ManUnited "manchmal Durchschnitt"

Mit Paris Saint-Germain, Manchester United und Istanbul Basaksehir hat RB Leipzig eine echte Hammergruppe in der Champions League erwischt. Linksverteidiger Angelino machen vor allem die schwankenden Leistungen der Red Devils Hoffnung.

"Was ich von Manchester United bislang gesehen habe: Manchmal sind Sie Weltklasse, manchmal Durchschnitt. Wir müssen uns nicht verstecken", sagte der 23-Jährige im Interview mit RBlive und der Mitteldeutschen Zeitung. Den türkischen Klub kenne er zwar nicht, aber PSG ist dem Spanier seit dem verlorenen Halbfinale in der Vorsaison noch gut im Kopf.

Angelino hat sich bei den Sachsen in die Stammelf gespielt. In den fünf vergangenen Jahren hatte er sechsmal den Verein gewechselt, ehe er sich in Leipzig etabliert hat. "Es ist nicht so viel los wie anderswo. Das ist jedenfalls mein Eindruck. Für mich ist das perfekt. Fußball ist mein Ding, darauf will ich mich konzentrieren können", sagte Angelino über den Standort Leipzig.

Angelino ist von Manchester City noch bis zum Saisonende ausgeliehen. Nach übereinstimmenden Medienberichten greift nach einer gewissen Anzahl von Spielen eine Kaufpflicht. Er selbst gehe bereits von einem Verbleib aus und sei derzeit auf der Suche nach einem Haus. Auch Trainer Julian Nagelsmann nennt er als Grund für sein Wohlbefinden.

"Wir kennen uns schon eine Weile und waren schon mal in Kontakt, da war er noch Trainer in Hoffenheim. Der Coach vertraut mir. Das kann ich spüren und mit Leistung zurückgeben. Und sein Spielstil passt genau zu meinen Qualitäten", sagte Angelino.

© imago images / Christian Schroedter

RB Leipzig: Kluivert soll langsam aufgebaut werden

Justin Kluivert ist am Deadline Day von AS Rom auf Leihbasis zu RB Leipzig gewechselt. Nagelsmann hat bereits eine Idee, wie er das Offensivtalent einsetzen will. "Wir planen Justin als Flügelspieler ein, in der Mitte sind wir schon sehr gut besetzt", sagte er.

Dass der Sohn von Legende Patrick Kluivert am kommenden Samstag gegen den FC Augsburg zum Einsatz kommt, ist aber unwahrscheinlich. Laut Nagelsmann habe er noch Nachholbedarf, anders als bei der damaligen Bayern-Leihgabe Serge Gnabry bei seiner früheren Station TSG Hoffenheim.

"Als Serge damals nach Hoffenheim kam, war er schon einen Schritt weiter. Einfach, weil er damals regelmäßig gespielt hatte. Das war bei Justin zuletzt nicht der Fall. Er muss jetzt erstmal bei uns reinkommen und seinen Rhythmus finden." Demnach würde die Spielweise des 21-Jährigen der von Gnabry ähneln.

"Von der Grundart, Fußball zu spielen, gibt es durchaus Parallelen zwischen den beiden. Serge ist ein außergewöhnlicher Spieler und ich würde mich natürlich freuen, wenn Justin das Niveau irgendwann erreichen könnte", erklärte Nagelsmann, der Kluivert langsam aufbauen will.

RB Leipzig, Gerücht: Szoboszlai soll im Winter kommen

RB Leipzig will offenbar Dominik Szoboszlai von Schwesterklub RB Salzburg im Winter verpflichten. Das berichtet die Sport Bild. "Wir beschäftigen uns immer mit jungen, talentierten Spielern", erklärte Sportdirektor Markus Krösche angesprochen von der Zeitung auf das angebliche Interesse. Hier gibt's alle Informationen.

RB Leipzig: Spielplan nach der Länderspielpause