Medienbericht: Dortmunds Jadon Sancho hätte Manchester United wohl 250 Millionen Euro gekostet

Manchester United wollte Jadon Sancho von Borussia Dortmund in diesem Sommer unbedingt verpflichten, ein Transfer kam am Ende aber nicht zustande. Wohl auch, weil das Gesamtvolumen des Deals die Red Devils laut dem Guardian rund 250 Millionen Euro gekostet hätte.

Der BVB beharrte vehement auf einer Ablösesumme in Höhe von rund 120 Millionen Euro, wobei man United sogar die Erlaubnis gab, mit Sancho und dessen Berater Emeka Obasi die finanzielle Vorstellungen des Spielers zu klären.

Diese beliefen sich mit den Beratergebühren und dem Gehalt von Sancho bei einem langfristigen Vertrag auf rund 130 Millionen. Eine Summe, die für United akzeptabel gewesen wäre, nicht aber gepaart mit der Ablöse in Höhe von 120 Millionen Euro.

In Zeiten der Corona-Krise, in der United durch fehlende Zuschauereinnahmen erhebliche finanzielle Einbußen zu verzeichnen hat, ein nicht zu stemmendes Gesamtpaket. Auch eine Verpflichtung von Ousmane Dembele vom FC Barcelona platzte am Deadline Day, stattdessen kam Edinson Cavani .