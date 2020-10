Bundesliga: Mats Hummels "berührt" vom Karriereende von Sebastian Deisler

BVB-Abwehrchef Mats Hummels (31) hat in seinem Podcast Alleine ist schwer mit Bruder Jonas über die vielen überraschenden Rücktritte der vergangenen Jahre gesprochen.

Hummels erwähnte dabei die jüngsten Rücktritte von Andre Schürrle, Benedikt Höwedes und Sandro Wagner, die ihre Karrieren in vergleichsweise jungen Jahren beendet hatten. Zu dieser Auflistung gehört auch Sebastian Deisler, der 2007 im Alter von 27 Jahren überraschend zurückgetreten war.

Für Hummels sei Deisler "eines der Jahrhunderttalente" gewesen: "Ich habe mit ihm trainiert. Das war ein Fußballer, wie ich ihn nicht oft in meinem Leben gesehen habe und der völlig aus dem Nichts, zumindest für alle Außenstehenden, seine Karriere beendet hat." Deisler stand damals beim FC Bayern unter Vertrag, Hummels schaffte gerade den Sprung zu den Profis.

Es habe ihn "damals schon berührt, weil ich ihn kannte, mit ihm trainiert und Fußball gespielt habe, weil ich ein großer Fan seiner Spielweise war", erinnert sich Hummels. "Ich fand, dass da echt ein richtig guter Spieler verlorengegangen ist. Das war ein sehr emotionales Ende für mich damals mit 17, 18".

Vorgänger von Höwedes und Schürrle: Diese deutschen Fußballer beendeten ihre aktive Karriere in jungen Jahren © imago images / HochZwei/Syndication 1/24 Benedikt Höwedes hat im Alter von 32 Jahren seine aktive Profikarriere beendet - zwei Wochen nach seinem Weltmeister-Kollegen von 2014 Andre Schürrle. Sie sind nicht die ersten deutschen Fußballer, die diesen Weg einschlagen. Wir zeigen die Vorgänger, © imago images / ITAR-TASS 2/24 Kommen wir direkt zu Schürrle (Karriereende 2020 mit 29 Jahren): Der Offensivspieler war zuletzt vom BVB zu Spartak Moskau verliehen. Auch dort war er häufig verletzt, zuvor ging auch bei Fulham und in Wolfsburg nur wenig zusammen. © imago images / foto2press 3/24 Celia Sasic (Karriereende 2015 mit 27 Jahren): Die begnadete Stürmerin gewann mit Deutschland zweimal die Europameisterschaft und wurde unter anderem auch 2015 zu Europas Fußballerin des Jahres gewählt. © imago images / MIS 4/24 2015, im Alter von 27 Jahren, beschloss sie schließlich, ihre Karriere an den Nagel zu hängen, ihr Studium abzuschließen, sich beruflich anders zu orientieren und eine Familie zu gründen. © imago images / DeFodi 5/24 Marcell Jansen (Karriereende 2015 mit 29 Jahren): 45 Mal schnürte Jansen seine Kickschuhe für die deutsche Nationalmannschaft, ehe er 2015 nach Stationen bei Borussia Mönchengladbach, dem FC Bayern und HSV seine Karriere beendete. © imago images / Uwe Kraft 6/24 "Es gab sehr tolle Angebote. Aber für mich ist ein Weitermachen keine Option", kommentierte der heutige Präsident des HSV sein Karriereende. Seit Jahren investiert Jansen zudem als Investor in mehrere Projekte. © imago images / MIS 7/24 Sebastian Deisler (Karriereende 2007 mit 27 Jahren): Deisler galt lange als eines der größten Talente des deutschen Fußballs – über Gladbach und Hertha gelanget der Mittelfeldmann 2002 zum FC Bayern, sein Kopf wollte aber nicht mitspielen. © imago images / Plusphoto 8/24 Bereits in der Saison 2003/04 hatte Deisler mit Depressionen zu kämpfen, weswegen er auch in Behandlung war. Verletzungen kosteten ihn zudem die WM-Teilnahmen 2002 und 2006. "Es war zuletzt für mich eine Qual", sagte er damals. © imago images / Sportnah 9/24 Tobias Rau (Karriereende 2009 mit 27 Jahren): In Braunschweig begann Rau seine Karriere, ehe er sich den Wölfen anschloss, wo er sogar Nationalspieler wurde. Mit den Bayern konnte er 2005 noch das Double bejubeln, ehe es zu Bielefeld ging. © imago images / Christian Schroedter 10/24 Bielefeld war auch seine letzte Profi-Station, im Anschluss entschied er sich, Sport, Pädagogik und Biologie im Masterstudiengang zu studieren und Lehrer zu werden. Heute sitzt er zudem im Aufsichtsrat von Eintracht Braunschweig. © imago images / Jan Huebner 11/24 Stefan Reinartz (Karriereende 2016 mit 27 Jahren): Dreimal durfte der langjährige Leverkusen-Legionär für die A-Nationalmannschaft ran, der in der Bundesliga außerdem noch für den 1. FC Nürnberg und Eintracht Frankfurt auflief. © imago images / Martin Hoffmann 12/24 "Meine letzten drei Jahre als Fußballer waren von extrem vielen Verletzungen und dadurch auch von Enttäuschungen geprägt", erklärte Reinartz 2016. Seine langjährige Erfahrung nutzte er danach für die Entwicklung der Analysemethode "Packing". © imago images / Kicker/Liedel 13/24 Hansi Flick (Karriereende 1993 mit 28 Jahren): Über den Oberligisten Sandhausen schaffte Flick als 20-Jähriger den Sprung zum FC Bayern und wurde dort viermal Meister und einmal Pokalsieger, ehe er sich 1990 dem 1. FC Köln anschloss. © imago images / Schüler 14/24 Wiederkehrende und langwierige Verletzungen zwangen ihn aber zur Sportinvalidität, weshalb er schon früh (1996) seine Trainerkarriere startete. Spätestens mit dem Co-Trainer-Posten beim DFB nahm seine Karriere richtig Fahrt auf. © imago images / Bernd König 15/24 David Odonkor (Karriereende 2013 mit 29 Jahren): Der Flügelflitzer wird den meisten wohl noch durch seine legendäre Vorlage im Gruppenspiel 2006 gegen Polen in Erinnerung sein, auf Vereinsebene war er für den BVB und Arminia aktiv. © imago images / Rolf Simeon 16/24 Anhaltende Knieprobleme zwangen Odonkor bereits 2013 zum Karriereende, weshalb er sich daraufhin als Trainer versuchte (letzte Station 2019) und bis heute auch immer wieder in Reality-Shows zu sehen ist. © imago images / Laci Perenyi 17/24 Norbert Dickel (Karriereende 1990 mit 29 Jahren): Dickels Karriere begann beim Effzeh, ehe er sich 1986 dem BVB anschloss, für den er in 90 Spielen 40 Tore erzielte. Durch seine zwei Tore im DFB-Pokalfinale 1989 erlangte er dort Kultstatus. © imago images / RHR-Foto 18/24 Von einem Knorpel- und Meniskusschaden konnte er sich aber nicht mehr erholen, nach sechs Comeback-Versuchen beendete er seine Karriere. Heute ist er unter anderem als Stadionsprecher und Event-Manager für den BVB tätig. © imago images / Horstmüller 19/24 Uli Hoeneß (Karriereende 1979 mit 27 Jahren): In seiner aktiven Karriere wurde Hoeneß Europameister, Weltmeister sowie mit dem FC Bayern Deutscher Meister und Sieger im Europapokal der Landesmeister. Dafür zahlte er aber einen hohen Preis. © imago images / DeFodi 20/24 Seine chronischen Kniebeschwerden zwangen ihn zu einem frühen Karriereende. Dem FCB blieb er aber treu, wurde erst Manager, dann 2009 Präsident und war maßgeblich am sportlichen sowie wirtschaftlichen Erfolg der Münchener beteiligt. © imago images / Kicker/Eissner 21/24 Holger Hieronymus (Karriereende 1984 mit 26 Jahren): Er begann seine Profikarriere bei St. Pauli, ehe er sich nach einer Spielzeit dem Stadtrivalen HSV anschloss. Dort wurde er zweimal Meister und gewann den Europapokal der Landesmeister. © imago images / Martin Hoffmann 22/24 Fritz Walter hatte er sein frühes Karriereende schließlich zu verdanken, der ihn so übel foulte, dass Hieronymus sich davon nicht mehr erholte. Im Anschluss war er lange Jahre als HSV-Sportvorstand und Geschäftsführer der DFL aktiv. © imago images / Pressefoto Baumann 23/24 Zoltan Sebescen (Karriereende 2005 mit 29 Jahren): Über die Stuttgarter Kickers und Wolfsburg kam Sebescen (1 A-Länderspiel) nach Leverkusen. Mit Bayer erreichte er 2002 das Champions-League- und DFB-Pokalfinale und wurde Vize-Meister. © imago images / Weckelmann 24/24 Zahlreiche Knie-Operationen und anhaltende Schmerzen machten ihm aber schließlich die Karriere kaputt. Ausgelöst wurden die Beschwerden durch eine Borreliose-Infektion, die durch einen Zeckenbiss übertragen werden kann.

Hummels kritisiert Zidane für Kopfstoß im WM-Finale 2006

Seit seinem Rücktritt ist es ruhig um den einstigen Ausnahmespieler geworden, der mit Depressionen zu kämpfen hatte. Ein gutes Zeichen für Hummels. "Man weiß überhaupt nichts von ihm und ich will auch gar nichts wissen. Ich will, dass er seine Ruhe hat, sein Leben führt, dass so einer auch seine Ruhe kriegt und das akzeptiert ist."

Der "kontroverseste Abgang jemals" sei für den 32-Jährigen der von Zinedine Zidane gewesen, "der einfach mit dem Kopfstoß im WM-Finale seine Karriere beendet hat". Ein Abgang, der für den Innenverteidiger "immer in Erinnerung bleiben wird und in meinen Augen ganz klar negativ behaftet ist". Denn "die anderen 22 (aus Frankreichs Kader, Anm. d. Red.) wären echt gerne Weltmeister geworden", meinte er.

Weiter malte er ein theoretisches Szenario auf: "Wenn ich nächstes Jahr im Finale spiele und der Schmelle (Marcel Schmelzer, Anm. d. Red.) beendet mit einem Kopfstoß seine Karriere, bekommt Rot und wir verlieren das Finale, dann bin ich sauer auf Schmelle."