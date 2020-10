BVB - Mats Hummels über Lucien Favres introvertierte Art: "Bei Kloppo war es eine Late-Night-Show"

Mats Hummels von Borussia Dortmund hat sich zur introvertierten Art seines Trainers Lucien Favre geäußert, nachdem nach der Niederlage in der Champions League gegen Lazio erneut Kritik am BVB aufkam. Auch Julian Brandt sprach über die Unruhe, die in Dortmund nach Niederlagen herrscht.

Hummels zog dabei einen Vergleich zum langjährigen BVB-Trainer Jürgen Klopp: "Wir sind hier in Dortmund durch sieben Jahre Pressekonferenzen mit Kloppo eben gewohnt, dass es eigentlich keine Pressekonferenz war, sondern eine Late-Night-Show", sagte Hummels nach dem 3:0-Sieg im Revierderby bei Sky.

Unter Favre, der in seinen öffentlichen Aussagen häufig sehr kryptisch bleibt und sich beispielsweise auch am Samstagabend nicht eindeutig zu Roman Bürki als Nummer eins im Tor der Borussia bekannte, sei es für Hummels wiederum "eben so, dass er nicht so viel preisgeben möchte und er eher in sich gekehrt ist. Aber wenn man unterhalten werden möchte, muss man um 20.15 Uhr ProSieben einschalten."

Nach dem 3:0-Derbysieg gegen Schalke 04 äußerte sich auch Julian Brandt zur Unruhe, die in Dortmund in den vergangenen Tagen nach dem enttäuschenden Spiel in der Champions League bei Lazio aufkam: "Ich habe mich ein bisschen daran gewöhnt. Nach einem schlechten Spiel oder Niederlagen kann hier schnell Unruhe entstehen. Das ist auch ein Stück weit normal", sagte Brandt.

Innerhalb der Mannschaft seien diese Dinge kein Thema, beteuerte der Nationalspieler: "Die Jungs und der Staff können das ab. Es ist eine gewisse Spannung das und geht auch nicht spurlos an uns vorbei. Aber es funktioniert doch. Wir haben auch sehr, sehr gute Spiele in dieser Saison gezeigt. Wir werden alle gemeinsam, auch mit dem Trainer, einen guten Weg gehen in dieser Saison."