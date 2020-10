FC Schalke 04, News und Gerüchte - Jobst: "Tönnies hat keine offizielle Funktion auf Schalke - auch keine inoffizielle"

Schalkes Vorstandsmitglieder Alexander Jobst und Jochen Schneider haben klargestellt, dass Clemens Tönnies keine Funktion mehr bei den Königsblauen haben wird. Weltmeister Olaf Thon freut sich "auf ganz neue Zeiten" bei den Knappen. Alle News und Gerüchte zu S04 im Überblick.

S04: "Tönnies hat keine Funktion mehr auf Schalke"

Der ehemalige Aufsichtsratsvorsitzende des FC Schalke 04, Clemens Tönnies, wird nach seinem Rücktritt nicht mehr zu den Königsblauen zurückkehren. Das bestätigte Marketingchef Alexander Jobst im Interview mit dem kicker. Der 64-Jährige hatte durch seinen Aufenthalt beim Eröffnungsspiel (0:8 gegen den FC Bayern) für Diskussionen in den Reihen der Fans gesorgt.

Artikel und Videos zum Thema Ausgewählte Bundesliga-Spiele live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

"Dieses Bild war natürlich verheerend. Wir wollten jedoch keine Diskussion vor den Kameras. So entstand eine Botschaft, die mit der Realität nichts zu tun hat. Fakt ist: Er hat im Sommer entschieden, von seinem Aufsichtsratsvorsitz zurückzutreten, und hat seitdem keine offizielle Funktion mehr auf Schalke. Auch - und das ist ganz wichtig - keine inoffizielle", sagte Jobst. Tönnies selbst hatte kürzlich gesagt, "nie mehr" für den Verein zu arbeiten.

"Das Konzept zur Zukunft von Schalke 04 hat keinen Bezug zu Clemens Tönnies, weder in einem Amt noch als potenzieller Investor. Nicht umsonst haben Jochen Schneider und ich nach dem Rücktritt von Clemens Tönnies von einer Zäsur für den Verein gesprochen", erklärte Jobst.

Schalke habe Tönnies zwar "unglaublich viel zu verdanken, aber jetzt beginnt die neue Zeit für Schalke", betonte Jobst: "Unter Jens Buchta als Vorsitzendem des Aufsichtsrats ist etwa eine neue Führungskultur entstanden, die wir begrüßen. Wir tragen als Vorstand eine große Verantwortung, und in jeder Veränderung liegt auch eine Chance. Wenn sich dieser große Verein mit seiner Kraft auf das Wesentliche besinnt und nach vorne blickt, dann sehe ich eine erfolgreiche Zukunft für Schalke."

© imago images / Team 2

S04-Sportvorstand Schneider über Wagner-Aus: "Karren war festgefahren"

Sportvorstand Jochen Schneider hat erklärt, warum der ehemalige Trainer David Wagner erst am 2. Spieltag der neuen Saison gefeuert wurde, nachdem Schalke bereits die historisch schwächste Rückrunde der Vereinsgeschichte gespielt hatte.

"Wir waren der Überzeugung, dass unsere Mannschaft wieder so erfolgreich spielen könnte wie in der vergangenen Hinrunde, wenn sie erst wieder komplett beisammen und in einer besseren körperlichen Verfassung als nach der Corona-Zwangspause sei", erklärte Schneider im kicker. Nach der 1:3-Niederlage gegen Werder Bremen entschieden sich die S04-Verantwortlichen doch für eine Trennung von Wagner.

"Nach dem Bremen-Spiel war der Glaube bei David, den ich weiter für einen sehr guten Trainer halte, und bei uns nicht mehr da, die Wende herbeizuführen. Der Karren war festgefahren - und je mehr Gas das Trainerteam und die Mannschaft gegeben haben, desto tiefer hat er sich eingegraben", sagte der 50-Jährige.

Manuel Baum wurde kurz darauf als Nachfolger präsentiert und verlor das erste Spiel bei RB Leizig mit 0:4. Anschließend hatte es kritische Stimmen gegeben, dass Schalke Baum erst nach der Partie als Coach hätte installieren sollen. Schneider hält den Schritt aber weiterhin für richtig. "Sonst hätte es doch geheißen: Baum drückt sich vor dem Spiel - und der will der richtige Trainer für Schalke sein? So hat er die Mannschaft drei Tage im Training erlebt, dann auch im Spiel", erklärte er.

Baum soll Schalke gemeinsam mit Co-Trainer Naldo aus der Abstiegszone führen. Die Rückkehr des ehemaligen Verteidigers nach Gelsenkirchen hatte für Verwunderung gesorgt. Laut Schneider kann er der Mannschaft aber "sofort helfen", obwohl er ein "Trainer-Neuling" sei. "Und wir werden ihn bei seiner Ausbildung begleiten. Er wird die Lizenzen machen und intern von Manuel Baum, aber auch von so hervorragenden Leuten wie Norbert Elgert weitergebildet werden. Wir versprechen uns viel von dieser Lösung."

Zudem sprachen sich Jobst und Jochen Schneider klar für eine Ausgliederung aus. Hier erfahrt Ihr mehr.

Schalke 04: Thon glaubt an Wende unter Baum

Der ehemalige Schalke-Profi und Weltmeister von 1990 Olaf Thon gibt sich zuversichtlich nach der Entlassung von David Wagner. Es seien "ganz neue Zeiten angebrochen, und ich bin wirklich mal sehr gespannt, wie sich die neue Mannschaft schlägt", schrieb Thon in einer kicker-Kolumne. Die Verpflichtung von Rechtsverteidiger Kilian Ludewig (Red Bull Salzburg) zeige, "wohin der Weg gehen soll, mit jungen, unverbrauchten Spielern".

Die Spieler müssten "natürlich auch günstig" sein, "große finanzielle Sprünge kann sich Schalke nicht mehr erlauben", erklärte Thon. Die Knappen sieht er bei Trainer Manuel Baum zudem "in guten Händen".

Thon weiter: "Er ist ein Fußball-Lehrer, der das Geschehen gut analysieren kann, der ja auch bei deutschen U-Nationalmannschaften gute Arbeit geleistet hat. Er hat sich auch in der Öffentlichkeit gut verkauft und gibt einen klaren Weg vor. Baum steht für einen gepflegten Spielaufbau." Er traue Baum zu, "dass mit ihm der freie Fall auf Schalke gestoppt werden kann".

© imago images / Team 2

FC Schalke 04: Der Spielplan nach der Länderspielpause