FC Bayern München: Adrian Fein in Bundesliga heiß begehrt

Adrian Fein könnte den FC Bayern München offenbar noch in dieser Transferperiode per Leihe verlassen. Nach Informationen von Sky sind gleich zwei Bundesligisten an dem 21-Jährigen interessiert.

Demnach sollen Hertha BSC und Arminia Bielefeld an dem Mittelfeldspieler ihr Interesse signalisiert haben. Zudem soll auch die von Roger Schmidt trainierte PSV Eindhoven die Fühler ausgestreckt haben.

Dass die Bayern Fein nun abgeben wollen, könnte eine Folge des geplatzten Transfers von Mickael Cuisance zu Leeds United sein. Mit Fein und Cuisance verfügt der FCB nach aktuellem Stand über zwei Talente für dieselbe Position.

Fein kam in dieser Saison für die Bayern noch nicht zum Einsatz. Der Rückkehrer vom Hamburger SV spielte am ersten Spieltag noch in der zweiten Mannschaft der Bayern. Der Vertrag des Mittelfeldspielers läuft in München noch bis 2023. Vor der Station beim HSV war Fein bereits an Jahn Regensburg verliehen.

