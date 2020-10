FC Bayern - Wechsel von Michael Cuisance zu Leeds United offenbar geplatzt

Mittelfeldspieler Michael Cuisance vom FC Bayern München wird offenbar doch nicht zum englischen Erstligisten Leeds United wechseln. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend am Donnerstagabend.

Einem Bericht von Sky hätten sich die Parteien wider Erwarten nicht auf einen Deal einigen können. Zuletzt galt ein Transfer des Franzosen zum Aufsteiger als fix, im Raum stand eine Ablöse von rund 20 Millionen Euro.

Laut The Athletic sei der 21-Jährige am Mittwoch in England eingetroffen, um den Wechsel abzuschließen, doch offenbar bestand er den Medizincheck nicht.

Cuisance war erst im Sommer vergangenen Jahres für rund zwölf Millionen Euro Ablöse vom Bundesligarivalen Borussia Mönchengladbach an die Isar gewechselt, konnte sich bislang gegen die namhafte Konkurrenz beim deutschen Rekordmeister aber nicht durchsetzten.

Insgesamt stehen 16 Pflichtspieleinsätze für den FCB zu Buche. Der Vertrag des französischen U20-Nationalspielers beim FCB läuft noch bis 2024.