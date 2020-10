Nach 17 Jahren: DFL-Chef Christian Seifert hört 2022 offenbar auf

Christian Seifert wird sein Amt des Vorsitzenden der DFL-Geschäftsführung im Juli 2022 abgeben. Wie die Bild-Zeitung am Sonntag berichtet, werde der 51-Jährige seinen Vertrag bei der DFL nicht mehr verlängern und stattdessen eine neue Herausforderung suchen.

Seiferts Entscheidung soll dem DFL-Präsidium und dem Aufsichtsrat bereits vom Aufsichtsratsvorsitzenden Peter Peters mitgeteilt worden sein. Im Februar 2005 war Seifert nach fünf Jahren im Vorstand der KarstadtQuelle New Media AG in die DFL-Geschäftsführung gewechselt, deren Vorsitz er am 1. Juli 2005 von Wilfried Straub übernahm.

Besonders positiv hervorgetan hat sich Seifert als Krisenmanager des deutschen Profifußballs in den vergangenen Monaten während der Coronavirus-Pandemie.

Das unter seiner Verantwortung herausgearbeitete DFL-Hygienekonzept ermöglichte die frühe Rückkehr des Spielbetriebs in der 1 und 2. Bundesliga im Mai, rettete damit zahlreiche Klubs vor der Insolvenz und war die Blaupause für nahezu alle Profisportligen bei der Planung und Durchführung von Geisterspielen.

"Ich darf mich bei der Geschäftsführung der DFL mit Christian Seifert an der Spitze für ein hervorragendes Konzept bedanken, das die organisatorischen und medizinischen Aspekte umfassend berücksichtigt", lobte auch Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge im Mai die Arbeit von Seifert und Co.: "Dieses Konzept ist die Basis für die positive und vertrauensvolle Einschätzung der Politik."

Eine offizielle Bestätigung seitens der DFL zu Seiferts Rückzug 2022 steht noch aus.