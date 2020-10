BVB, News und Gerüchte: Mega-Talent Youssoufa Moukoko erzielt zweiten Dreierpack in Folge

Borussia Dortmunds Wunderkind Youssoufa Moukoko (15) hat auch im zweiten Spiel für die U19 der Schwarzgelben einen Dreierpack erzielt. Außerdem: Zwei Legenden von Manchester United sind sich einig, dass ein Transfer von Jadon Sancho für ihren Ex-Klub aktuell keinen Sinn ergeben würde. Alle News und Gerüchte zum BVB im Übebrlick.

BVB-Wunderkind Moukoko erzielt nächsten Dreierpack

Youssoufa Moukoko erzielt auch in der neuen Saison Tore wie am Fließband. Der 15-Jährige sorgte beim 3:0-Sieg der BVB-U19 gegen den SV Wehen Wiesbaden im DFB-Pokal der Junioren für alle drei Tore.

Bereits zum Auftakt der Junioren-Bundesliga hatte er den Ball beim 5:0 gegen Preußen Münster dreimal ins gegnerische Tor befördert. Noch am vergangenen Wochenende blieb ihm seine Lieblingsbeschäftigung, das Toreschießen, verwehrt. Gegner Alemannia Aachen trat aufgrund eines positven Corona-Falls nicht an. Nach einer 14-tägigen Quarantäne war das Team erst einen Tag vor der Partie wieder ins Training eingestiegen, der BVB habe Wünsche nach einer Spielverlegung aber abgelehnt.

Moukoko wartet indes auf sein Debüt bei den Profis. Der Stürmer darf sein Bundesliga-Debüt ab seinem 16. Geburtstag am 20. November feiern. Ob er dann gleich mit den "Großen" spielen darf, sei schwierig einzuschätzen, erklärte Jugendtrainer Otto Addo im Juni.

"Ich bin auch kein Hellseher", sagte der Ex-Profi und fügte an: "Ich hoffe, dass er es schafft. Das Potenzial hat er auf jeden Fall. Aber keiner weiß, wie er unter Profibedingungen trainiert und wie er sich gegen erwachsene, gestandene Spieler durchsetzen kann. Deswegen tut es dem Jungen nicht gut, wenn wir jetzt sagen: 'Er schafft das jetzt oder er schafft es nicht'."

© imago images / Kirchner-Media

Sancho: United-Legenden raten von Transfer ab

Seit mehreren Wochen und Monaten buhlt Manchester United um die Dienste von BVB-Flügelstürmer Jadon Sancho. Obwohl die Verantwortlichen um Michael Zorc und Hans-Joachim Watzke mehr als einmal eindeutig Stellung zu den Gerüchten um den Engländer bezogen haben und erklärten, dass die Frist für einen Wechsel in diesem Sommer abgelaufen sei, kursieren weiterhin Gerüchte in den internationalen Medien. Die Red Devils hoffen demnach weiterhin auf einen Last-Minute-Transfer.

Zwei ehemalige Spieler von United sehen hingegen gar keinen Bedarf, Sancho zu verpflichten. Demnach brauche der Verein andere Spielertypen viel dringender.

Wie Wayne Rooney in der Times erklärte, sei Sancho ohne Frage "ein Top-Spieler", er finde es jedoch "seltsam, dass er die oberste Priorität in den Transferplänen von Manchester United besitzt". United sei mit Mason Greenwood, Marcus Rashford und Anthony Martial bereits bestens mit jungen offensiven Spielern ausgestattet, so Rooney.

Die geforderte Ablösesumme für Sancho von mindestens 100 Millionen Euro solle Manchester stattdessen eher in einen gestandenen Neuner investieren. Die Sturm-Legende empfiehlt seinem Ex-Klub Harry Kane von Tottenham Hotspur.

Auch der Champions-League-Held von 1999, Teddy Sheringham, stimmte Rooney im Gespräch mit der englischen Zeitung Sun zu. "Ich bin nicht sicher, dass Sancho die Antwort auf das ist, was Manchester United im Moment benötigt", erklärte er. Ein echter Mittelstürmer würde dem Kader aber fehlen.

Nach Informationen von SPOX und Goal wird Edinson Cavani diese Lücke füllen. Hier geht's zur News.

Borussia Dortmund: Meister-Held Rosicky wird 40

Tomas Rosicky avancierte mit 16 Scorerpunkten (fünf Tore, elf Assists) 2002 zu einer der Helden der Meisterschaft. Der heutige Sportdirektor von Sparta Prag feiert heute seinen 40. Geburtstag. Hier seht ihr den damaligen Kader.

BVB: Die legendäre Meistermannschaft von 2002 mit Rosicky, Lehmann, Koller und Co. © imago images / Kosecki 1/27 2002 holte der BVB mit einem Punkt vor Leverkusen den Meistertitel. Mit fünf Toren und elf Assists hatte Tomas Rosicky großen Anteil daran. Heute wird er 40. Grund genug, um auf das legendäre Team zurückzublicken - und was die Spieler heute machen. © getty 2/27 TRAINER - Matthias Sammer: Bis heute der jüngste Meistertrainer der Geschichte. 2004 für eine Saison zum VfB, ab 2006 Sportmanager beim DFB, ab 2012 Sportvorstand beim FC Bayern. Fungiert mittlerweile beim BVB als externer Berater. © getty 3/27 TORHÜTER - Jens Lehmann (30 Einsätze): War der sichere Rückhalt, musste jedoch vier Spiele am Ende der Saison wegen einer Tätlichkeit zuschauen. Wechselte später zu Arsenal. War Co-Trainer beim FC Augsburg und sitzt nun im Aufsichtsrat bei Hertha BSC. © getty 4/27 Philipp Laux (5 Einsätze): Vertrat Lehmann während seiner Sperre und kassierte zwei Pleiten. Beendete 2003 seine Karriere und wurde Torwarttrainer beim DFB. Als selbstständiger Teampsychologe bei Bayern, Hoffenheim und Leipzig. Seit Mai zurück beim BVB. © getty 5/27 VERTEIDIGER - Christian Wörns (29 Einsätze): Kickte noch bis zum Karriereende 2008 in Dortmund, Klinsmann strich ihn 2006 aus dem Kader für die Heim-WM. Schlug eine Trainerkarriere im Nachwuchsbereich ein und ist aktuell Cheftrainer der deutschen U19. © getty 6/27 Evanilson (27 Einsätze): Blieb bis 2005, kam 2006 auf 3 Einsätze für Köln - doch danach ging nicht mehr viel zusammen. Tingelte viel durch Brasilien, machte dann 2013 endgültig Schluss. Läuft mittlerweile für die BVB-Legendenmannschaft auf. © getty 7/27 Jürgen Kohler (22 Einsätze): Spielte im Mai 2002 sein letztes Spiel im UEFA-Cup-Finale, wo er nach 31 Minuten Rot sah. Danach ein Jahr U21-Trainer Deutschlands, danach noch Coach in Duisburg, Aalen, Bonn. Aktuell vereinslos. © getty 8/27 Dede (28 Einsätze): Blieb bis 2011 beim BVB und wurde dort zur Vereinslegende. Ging danach drei Jahre zu Eskisehirspor in die Türkei, wo er 2015 nach dem Karriereende als Co-Trainer fungierte. © getty 9/27 Christoph Metzelder (25 Einsätze): Ging 2007 zu Real Madrid, 2010 zu Schalke und beendete seine Karriere in der Heimat in Haltern, wo er 1. Vorsitzenden war. Zudem einst Mitglied des Aufsichtsrats bei Preußen Münster. © getty 10/27 Ahmed Madouni (7 Einsätze): Wechselte 2005 nach Leverkusen, war später noch bei Union und Cottbus, wo er 2014 seine Karriere beendete. Ließ sich zuletzt 2018 beim Abschiedsspiel von Roman Weidenfeller in Dortmund blicken. © getty 11/27 MITTELFELDSPIELER - Stefan Reuter (28 Einsätze): 2004 war Schluss für den Weltmeister von 1990. Bis Januar 2005 Assistent der Unternehmensführung des BVB. Anschließend 1860-Geschäftsführer, seit 2012 Manager in Augsburg. Etablierte den FCA in der BL. © getty 12/27 Miroslav Stevic (24 Einsätze): Verließ den BVB nach der Meisterschaft und spielte noch für Fenerbahce, Bochum und Unterhaching. Von 2009 bis 2011 Sportdirektor bei 1860 München. Zuletzt immer wieder als Experte bei DAZN aktiv. © getty 13/27 Jörg Heinrich (16 Einsätze): Ging 2003 nach Köln und ließ anschließend seine Karriere im Osten ausklingen. Von 2005 bis 2007 Sportdirektor bei Union Berlin, später Trainer. Wurde beim BVB 2017 für ein halbes Jahr Co-Trainer unter Peter Stöger. © getty 14/27 Tomas Rosicky (30 Einsätze): Ging 2006 zu Arsenal, holte dort zwei FA Cups und blieb zehn Jahre lang, ehe er bei Heimatklub Sparta Prag 2017 die Karriere beendete. Dort ist er heute Manager. Machte über 100 Länderspiele für Tschechien. © getty 15/27 Sunday Oliseh (18 Einsätze): 2003 ein Jahr nach Bochum verliehen, 2005 ging es nach Genk - dann war die Karriere des einstigen Ajax- und Juventus-Spielers vorbei. Wurde 2015 Nationaltrainer seines Heimatlands Nigeria, bis 2018 Coach bei Fortuna Sittard. © getty 16/27 Lars Ricken (28 Einsätze): Nach seinem Kreuzbandriss 2005 ging es bergab, 2007 wurde er von Thomas Doll in die zweite Mannschaft versetzt, wo er Kapitän wurde. 2009 beendete er seine Karriere. Seit 2008 Nachwuchskoordinator bei seinem Herzensklub. © getty 17/27 Otto Addo (8 Einsätze): Ab 2005 noch für Mainz und den HSV aktiv. Begann dann Co-Trainer-Tätigkeiten in Hamburg, bei Nordsjaelland und in Gladbach. Seit 2019 Talente-Trainer in Dortmund, wo er für den Übergangsbereich zu den Profis verantwortlich ist. © getty 18/27 Sebastian Kehl (15 Einsätze): Blieb bis zum Karriereende 2015, war sechs Jahre Kapitän und durchlebte die erfolgreiche Klopp-Ära. Später Experte im ZDF, seit 2018 Leiters der Lizenzspielerabteilung beim BVB. © getty 19/27 Francis Bugri (1 Einsatz): Kam am 13. Spieltag gegen 1860 in der 90. Minute rein und darf sich deshalb Meister nennen. Karriereende 2014, arbeitet inzwischen bei einer Reifen- und Auto-Servicefirma. Kickt in den Traditionsmannschaften der Borussia. © getty 20/27 ANGREIFER - Jan Koller (33 Einsätze): Ging 2006 und kickte noch für Monaco, Nürnberg, Samara und Cannes. Spielte 2018 eine Partie für die Futsal-Abteilung des FC Deisenhofen, damit er von 1860-Legende Roman Tyce einen Tisch auf der Wiesn bekam. © getty 21/27 Fredi Bobic (3 Einsätze): Kam an Amoroso, Koller und Ewerthon nicht vorbei und wurde nach Bolton ausgeliehen. Später noch bei Hannover und Hertha. Anschließend Funktionär in Bulgarien, vier Jahre beim VfB und seit 2016 Vorstand Sport der Eintracht. © getty 22/27 Heiko Herrlich (10 Einsätze): Gab nach eineinhalb Jahren Pause wegen seiner Krebserkrankung sein Comeback. Karriereende 2004. Anschließend Trainer im U-Bereich, aber auch bei Bochum, Unterhaching, Regensburg, Leverkusen und aktuell Augsburg. © getty 23/27 Ewerthon (27 Einsätze): Ging 2005 zu Saragossa, wo er ähnlich erfolgreich spielte, zwischenzeitlich aber zum VfB verliehen wurde. Später noch in Russland, Katar und Brasilien aktiv. Beendete 2014 seine Karriere. © getty 24/27 Marcio Amoroso (31 Einsätze): In seinem ersten Jahr gleich Meister und Torschützenkönig, 2004 wurde sein Vertrag nach Zwistigkeiten mit Sammer aufgelöst. War noch für Malaga, Milan und Saloniki aktiv, ehe er 2009 die Fußballschuhe an den Nagel hängte. © getty 25/27 Giuseppe Reina (6 Einsätze): Blieb bis 2004, dann ging's erst zur Hertha und ein Jahr später nach Siegen. Von 2010 bis 2012 trainierte er die A-Jugend der SV Holzwickede. Später noch Spielertrainer im österreichischen Oberndorf, zeitweise auch Kellner. © getty 26/27 David Odonkor (2 Einsätze): Wurde in Dortmund zum Nationalspieler und nahm an der WM 2006 teil. Ging danach zu Betis, später noch in Aachen aktiv. Gewann 2015 "Promi Big Brother", zuletzt Co-Trainer beim türkischen Zweitligisten Eskisehirspor. © getty 27/27 Jan-Derek Sörensen (15 Einsätze): Kam 2001 zum BVB, nachdem er zuvor auch bei 1860 unterschrieben hatte - Dortmund musste schließlich an die Löwen zahlen. Beim BVB ohne Treffer, anschließend ging es nach Norwegen zurück. Derzeit Trainer des Baerum SK.

BVB: Reyna und Haaland mit Gala gegen Freiburg

Borussia Dortmund hat nach den zwei Niederlagen (Augsburg und Bayern im Supercup) wieder zurück in die Erfolgsspur gefunden und hochverdient mit 4:0 gegen den SC Freiburg gewonnen. Während Erling Haaland einen Doppelpack erzielte, avancierte der 17-jährige Giovanni Reyna zum Star des Spiels. Der US-Amerikaner bereitete die ersten drei Treffer vor - ein Bundesliga-Rekord.

Bundesliga: Die Tabelle