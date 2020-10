Borussia Mönchengladbach gegen den VfL Wolfsburg heute im Liveticker

Borussia Mönchengladbach empfängt am 4. Bundesliga-Spieltag den VfL Wolfsburg zum späten Abendspiel. Ihr könnt die Partie bei SPOX im Liveticker verfolgen.

Borussia Mönchengladbach - VfL Wolfsburg heute im Liveticker

Vor Beginn:

Der VfL Wolfsburg hat in dieser noch jungen Spielzeit vor allem Magerkost geboten: Zweimal gab es ein 0:0, lediglich beim 1:1 in Freiburg fielen Tore. Heißt: Die Wölfe sind noch ungeschlagen - allerdings auch noch ohne Sieg.

Vor Beginn:

Gladbach geht mit zwei Siegen in Folge im Rücken ins Spiel: Beim 1. FC Köln gewann man mit 3:1, im Testspiel gegen Fortuna Düsseldorf am 8. Oktober gab es ein lockeres 4:0. In der Tabelle stehen die Fohlen mit vier Punkten aus drei Saisonspielen derzeit aber nur auf Rang elf.

Vor Beginn:

Warum findet das Spiel im Borussia-Park heute Abend so spät statt? Nominell handelt es sich bei der Partie eigentlich um das Freitagsspiel, aber um den Spielern nach der zweiwöchigen Länderspielpause möglichst viel Erholungszeit zu ermöglichen, wurde das Spiel auf die Primetime am Samstagabend verschoben. 300 Zuschauer sind zugelassen.

Vor Beginn:

Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker für die Partie zwischen Borussia Mönchengladbach und dem VfL Wolfsburg. Anpfiff ist um 20.30 Uhr.

Gladbach - Wolfsburg heute live im TV und Livestream

Das Duell zwischen Gladbach und Wolfsburg gibt es heute nicht im Free-TV.

Gladbach gegen Wolfsburg: Voraussichtliche Aufstellungen

So könnten sie spielen:

Gladbach: Sommer - Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini - Kramer, Neuhaus - Hofmann, Stindl, Thuram - Plea

Sommer - Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini - Kramer, Neuhaus - Hofmann, Stindl, Thuram - Plea Wolfsburg: Casteels - R. Baku, Lacroix, Brooks, Roussillon - Guilavogui - Gerhardt, Arnold - R. Steffen, Brekalo - Weghorst

