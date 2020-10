1. FC Köln gegen Borussia Mönchengladbach heute im Liveticker

Der 1. FC Köln empfängt heute Borussia Mönchengladbach am 3. Spieltag der Bundesliga. Bei SPOX könnt Ihr das Rheinische Derby im Liveticker verfolgen.

1. FC Köln - Borussia Mönchengladbach heute im Liveticker

Auch Gladbach hatte sich mehr aus den ersten beiden Spielen erhofft. Zum Auftakt gab es eine deutliche 0:3-Pleite in Dortmund und am vergangenen Spieltag kamen die Fohlen nicht über ein 1:1 gegen Union Berlin hinaus.

Die Kölner sind mit zwei Niederlagen in die Saison gestartet. Auf ein 2:3-Niederlage gegen Hoffenheim folgte eine bittere 0:1-Pleite bei Arminia Bielefeld. Timo Horn sah beim Gegentreffer denkbar schlecht aus, weshalb zur Krise obendrein noch eine Torwartdiskussion ins Rollen kam. Trainer Markus Gisdol stellte sich allerdings hinter seinen Keeper und gab ihm vorerst eine Stammplatzgarantie.

Lange hatte es so ausgesehen, dass aufgrund der zu hohen Fallzahlen keine Zuschauer beim Rheinischen Derby zugelassen werden. Nach langem Hin und Her dürfen nun doch (immerhin) 300 Fans in das Kölner Rheinenergiestadion. Dies teilte der Effzeh am Freitagabend mit, zuvor hatte das nordrhein-westfälische Gesundheitsministerium den Klub kurzfristig informiert. In der Vorsaison war es das erste Geisterspiel der Bundesliga-Geschichte.

Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker für die Partie zwischen dem 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach. Anpfiff ist um 15.30 Uhr.

1. FC Köln - Gladbach heute live im TV und Livestream

Im frei empfangbaren Fernsehen könnt Ihr das Derby zwischen dem 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach nicht sehen. Der Pay-TV-Sender Sky besitzt die exklusiven Übertragungsrechte an allen Samstagsspielen der Bundesliga. Dabei könnt Ihr zwischen den Einzelspielen und der Konferenz wählen.

Der Bezahlsender bietet zudem einen Livestream an. Abonnenten können auf SkyGo zugreifen, Nicht-Kunden haben die Möglichkeit, sich das Sportpaket mit dem SkyTicket zu sichern.

40 Minuten nach Abpfiff könnt Ihr bereits alle Highlights der Partie live auf DAZN sehen. Der Streaminganbieter bietet die Höhepunkte zu allen Bundesligaspielen an und zeigt obendrein 40 Partien aus dem deutschen Oberhaus live in voller Länge.

Außerdem hat DAZN auch die Champions League, Europa League, Serie A, Ligue 1 und LaLiga im Programm. Nach Ablauf des kostenlosen Probemonats kostet das Abo 11,99 Euro im Monat bzw. 119,99 Euro jährlich.

Köln gegen Gladbach: Die voraussichtichen Aufstellungen

So könnten sie spielen:

Köln: T. Horn - Ehizibue, Bornauw, Czichos, J. Horn - Skhiri, Hector - Duda - Rexhbecaj, Thielmann - Andersson

Bundesliga: Die Tabelle vor den Samstagsspielen