Bundesliga: 1. FC Köln - Eintracht Frankfurt heute live im TV, Livestream und Liveticker

Eintracht Frankfurt hat einen beeindruckenden Start in die Saison hingelegt und ist ungeschlagen mit sieben Punkten nach drei Spieltagen. Der 1. FC Köln dagegen ist bisher noch punktlos und will schnellstmöglich in die Erfolgsspur. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Duell der beiden Bundesligisten heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

1. FC Köln gegen Eintracht Frankfurt: Alle wichtigen Infos

Der 1. FC Köln und Eintracht Frankfurt treffen sich am heutigen Sonntag (18. Oktober) um 15.30 Uhr. Die SGE reist ins Rhein-Energie-Stadion in Köln.

Die Arena bietet Platz für genau 50.000 Zuschauer, nach Rücksprache mit dem lokalen Gesundheitsamt werden heute jedoch höchstens 300 Fans anwesend sein. Das hat der FC am Freitag mitgeteilt.

Bundesliga: Köln gegen SGE heute live im TV und Livestream sehen

Das Spiel zwischen dem 1. FC Köln und Eintracht Frankfurt ist heute nicht im Free-TV zu sehen.

Sky zeigt weiterhin einen Großteil der Bundesligapartien live und exklusiv in voller Länge, so auch heute. Köln gegen Frankfurt läuft dort heute ab 15.30 Uhr live mit Kommentator Marcus Lindemann.

Alle Übertragungen des Pay-TV-Senders können Kunden auch via Livestream empfangen, entweder mit dem Sky Ticket oder der "Sky Go"-App.

Die Highlights des Spiels könnt Ihr 40 Minuten nach Abpfiff bereits auf DAZN abrufen. Dort findet Ihr alle Highlights aus der Bundesliga und 2. Liga sowie ausgewählte Bundesliga-Topspiele live und exklusiv in voller Länge.

Bundesliga: Köln gegen SGE heute im Liveticker

Alle Bundesligapartien sind nach wie vor Teil der SPOX-Liveticker. Der Ticker informiert euch im Minutentakt mit den wichtigsten Informationen rund um das Spielgeschehen aus Köln.

Hier entlang zum Ticker Köln - Frankfurt

Bundesliga: Die Tabelle am 4. Spieltag

Die Frankfurter sind stark in die Bundesliga-Saison gestartet. In den ersten drei Spielen holte man sieben Punkte. Mit einem Sieg könnte man theoretisch sogar auf Platz eins klettern. Der 1. FC Köln hat hingegen einen schwachen Start erwischt. Null Punkte befinden sich auf dem Konto der Geißböcke.