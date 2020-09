Schalke 04: Entscheidung über Zuschauer erst am Samstagmorgen

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Gelsenkirchen ist gesunken, aber die Entscheidung über die Zulassung von Zuschauern beim Heimspiel des Bundesligisten Schalke 04 gegen Werder Bremen fällt erst am Samstagmorgen. "Wenn der Wert jetzt unter 35 bleibt, kann Schalke gegen Bremen mit Zuschauern spielen", sagte Stadtsprecher Martin Schulmann am Freitag der WAZ.

Die Sieben-Tage-Inzidenz war in Gelsenkirchen am Freitagmorgen auf 33,4 und damit unter den von den Bundesländern festgelegten Grenzwert gesunken. Wie viele Zuschauer beim Spiel am Samstagabend (18.30 Uhr) im Falle einer Genehmigung in die Arena dürfen, hat der Klub noch nicht bekannt gegeben.

Laut Beschluss der Bundesländer könnten 20 Prozent der Kapazität, also 12.454 Besucher, ins Stadion. Offen ist, ob der Klub dieses Kontingent komplett ausschöpft. Am Donnerstag hatte Schalke die Kartenzuteilung an die Fans gestartet, zunächst war von einer hohen vierstelligen Zahl die Rede.