FC Bayern zerlegt Schalke mit 8:0 zum Bundesliga-Auftakt - die Stimmen: "Dieses Ergebnis ist eine Schande"

Triplegewinner FC Bayern München macht dort weiter, wo er in der Champions League aufgehört hat: Zum Auftakt der Bundesliga besiegt der Meister den FC Schalke mit 8:0. Bayern-Neuzugang Leroy Sane hat Mitleid mit seinem Ex-Klub, Thomas Müller wundert sich und Bastian Oczipka ist entsetzt.

Die Stimmen zum 8:0-Sieg des FC Bayern München gegen den FC Schalke 04 zum Auftakt der Bundesligasaison von DAZN und ZDF:

FC Bayern - Schalke 04 8:0: "Das lag auch schon am Gegner"

Thomas Müller (FC Bayern München) über ...

... das 8:0: "Das lag schon auch am Gegner. Ich spreche selten über den Gegner, aber heute war ich auf dem Platz schon manchmal überrascht, wie leicht einige Pässe gespielt werden konnten."

Neuzugang Leroy Sane (FC Bayern München) über ...

... den Kantersieg: "Die Mannschaft war im letzten Jahr schon sehr top. Die Spieler sind immer noch hungrig, obwohl sie das Triple gewonnen haben. So ein Auftakt ist natürlich super.

... sein Debüt: "Ich will Vollgas geben. Ich bin noch nicht ganz bei 100 Prozent, will aber immer meinen Input geben."

... seinen Ex-Klub Schalke: "Ich war lange Zeit auf Schalke, da geht es ja ein bisschen drunter und drüber. So eine Niederlage zum Start, das tut mir schon ein wenig leid."

Oliver Kahn (Sportvorstand FC Bayern München) über ...

... die Leistung: "Erstaunlich, wie die Mannschaft sofort angeknüpft hat an die Leistungen der vergangenen Saison. Wir hatten eine extrem kurze Vorbereitung, nur 14 Tage, und doch ist die Mannschaft schon wieder zu so einer Leistung im Stande. Das ist aller Ehren wert. Die Jungs haben einfach Spaß und Freude an diesem Spiel. Sie haben Spaß daran, sich zu verbessern, immer noch eine Schippe draufzulegen. Heute abend kam das Debüt von Leroy Sane dazu, so etwas führt auch immer wieder zu Belebung."

... das Interesse der Bayern an Serginho Dest von Ajax Amsterdam: "Einen Vollzug kann ich nicht bestätigen. Natürlich machen wir uns Gedanken, halten die Augen offen. Es sind extrem viele Spiele in sehr kurzer Zeit. Wir sind da auch permanent im Austausch mit Hansi Flick. Wir haben aber auch gesehen heute, dass wir gute junge Spieler in der Hinterhand haben. Richards hat ein vielversprechendes Debüt in der Innenverteidigung gefeiert etwa."

... den Meisterschaftskampf in der Bundesliga: "Wir sind gut beraten, den Ball ein bisschen flach zu halten. 8:0 gegen Schalke ist guter Start, aber bei uns lässt keiner nach, es lässt kein nach hier. Diese Mannschaft lässt nie nach, sie hat immer ein Ziel. Neunmal hintereinander Meister zu werden hört sich unglaublich an, aber Juventus Turin hat das schon geschafft. Wir werden nicht nachlassen."

... die Millionenklage von Robert Lewandowskis Ex-Berater gegen den Torjäger: "Wir tun gut daran, den Ball ein wenig flachzuhalten und Ruhe zu bewahren. Das gilt etwa auch beim Thema David Alaba. Wir sind weiter mit ihm im Austausch. Er weiß, wie sehr wir ihn als Mensch und Spieler schätzen. Aber wir leben nicht mehr in der Fußballwelt vor Corona, es sind auch wirtschaftliche Erwägungen wichtig."

FC Bayern schlägt Schalke 04 mit 8:0: Die Noten und Einzelkritiken zum Bundesliga-Auftakt © imago images / MIS 1/32 Acht zu Null! Der FC Bayern hat einen perfekten Start in die Bundesliga-Saison hingelegt. Gegen Schalke 04 überzeugte vor allem die Münchner Offensive um Serge Gnabry und Leroy Sane. Die Noten und Einzelkritiken zum Spiel. © imago images / RHR-Foto 2/32 MANUEL NEUER: Musste wenige Augenblicke nach dem Anstoß zupacken, als Paciencia es probierte. Durfte dann einen eher ruhigen Abend in der Fröttmaninger Arena verleben und die Tore genießen. Note: 3. © imago images / RHR-Foto 3/32 BENJAMIN PAVARD: Dafür, dass der Franzose auf der rechten Defensivseite des FCB wenig zu tun bekam, schaltete er sich nur selten nach vorne ein. Solide Leistung, nicht mehr. Note: 3,5. © imago images / kolbert-press 4/32 NIKLAS SÜLE: Ließ sich in seinem ersten Bundesligaspiel von Anfang an seit seiner schweren Kreuzbandverletzung vor elf Monaten nichts zu Schulden kommen. Note: 2,5. © imago images / RHR-Foto 5/32 JEROME BOATENG (bis 72.): Neue (gewöhnungsbedürftige) Frisur, alte Stabilität. Spielte zudem einige gute Pässe in die Tiefe. Stark.: sein Diagonalball in der 49., den Süle beinahe ins Schalke-Tor bugsierte. Note: 2,5. © imago images / kolbert-press 6/32 LUCAS HERNANDEZ: Erhielt den Vorzug vor dem angeschlagenen Davies und bewarb sich mit einem konzentrierten Auftritt für weitere Einsätze. Mit einer Zweikampfquote von fast 75 Prozent der beste Zweikämpfer aufseiten des FCB. Note: 2. © imago images / kolbert-press 7/32 JOSHUA KIMMICH: Die neue Nummer 6 gab den Dirigenten im Münchner Mittelfeld. Leitete mit vielen klugen Pässen viele gute Aktionen (direkt am 1:0, 5:0 und 7:0) ein. Vergab eine Großchance aber beinahe kläglich und holte sich eine unnötige Gelbe. Note: 2. © imago images / kolbert-press 8/32 LEON GORETZKA (bis 51.): Hatte nicht so großen Einfluss auf das Spiel wie Kimmich, trug sich im Gegensatz zu ihm mit einem strammen Schuss aus 16 Metern in die Torschützenliste ein. Machte kurz nach der Halbzeit für Tolisso Platz. Note: 2,5. © imago images / kolbert-press 9/32 SERGE GNABRY (bis 72.): Schnürte seinen ersten Dreierpack in der Bundesliga – dank kräftiger Mithilfe von Sane, aber auch dank seiner überragenden Technik. Das 1:0 war eine Augenweide. In dieser Form ist Gnabry unantastbar. Note: 1. © imago images / MIS 10/32 THOMAS MÜLLER (bis 82.): Wie gewohnt viel unterwegs und in viele Offensivaktionen involviert. Belohnte seine starke läuferische Leistung mit einem Tor in der 69., als er eine Rabona-Vorlage von Lewandowski mit dem schwächeren Linken verwertete. Note: 2. © imago images / kolbert-press 11/32 LEROY SANE (bis 72.): Zwei Vorlagen, ein Tor – feierte gegen seinen Ex-Klub ein starkes Debüt im Bayern-Trikot, bekam aber auch reichlich Platz. Harmonierte besonders gut mit Gnabry. Note: 1,5. © imago images / RHR-Foto 12/32 ROBERT LEWANDOWSKI: Vom Elfmeterpunkt in der 31. sicher, ließ aber gerade in Durchgang eins die eine oder andere aussichtsreiche Chance liegen. Seine beste Aktion: die Traumvorlage für Müller. Note: 2. © imago images / kolbert-press 13/32 CORENTIN TOLISSO (ab 51.): Ersetzte Goretzka und fügte sich tadellos ins Spiel der Bayern ein. Trat jedoch nicht wirklich nennenswert in Erscheinung. Note: 3. © imago images / Poolfoto 14/32 MICHAEL CUISANCE (ab 72.): Durfte in der Schlussphase noch einmal im Mittelfeld ran. Ohne Bewertung. © imago images / Poolfoto 15/32 CHRIS RICHARDS (ab 72.): Rückte für Boateng in die Innenverteidigung. Ohne Bewertung. © imago images / Poolfoto 16/32 JAMAL MUSIALA (ab 72.): Der für Sane eingewechselte 17-Jährige markierte mit einem überragenden Dribbling und noch überragenderen Abschluss den 8:0-Endstand. Aufgrund seiner geringen Spielzeit aber auch ohne Bewertung. © imago images / Poolfoto 17/32 JOSHUA ZIRKZEE (ab 82.): Kam in den Schlussminuten für Müller. Ohne Bewertung. © imago images / kolbert-press 18/32 RALF FÄHRMANN: Der bemitleidenswerte Schalker Schlussmann musste satte achtmal hinter sich greifen. Beim 0:6 durch Müller reihte sich Fährmann nahtlos in den Fehlerreigen seiner Vorderleute ein. Note: 5. © imago images / RHR-Foto 19/32 SEBASTIAN RUDY: Als Rechtsverteidiger zunächst gegen Sane und später gegen Gnabry vollkommen überfordert. Brachte nur 40 Prozent seiner Bälle an den Mitspieler. Ein schwarzer Abend in der alten Heimat. Note: 5,5. © imago images / RHR-Foto 20/32 OZAN KABAK: Der junge Türke war völlig von der Rolle, stets einen Schritt zu spät. Verursachte zudem noch einen Elfmeter, den Lewandowski locker einschob. Außerdem: Als Innenverteidiger gewann Kabak nur 30 Prozent seiner Duelle. Note: 6. © imago images / kolbert-press 21/32 BENJAMIN STAMBOULI: Ließ Gnabry vor dem 0:1 gewähren und war auch im Anschluss zu keinem Zeitpunkt in der Lage, Ordnung in die Abwehr zu bekommen. Ganz im Gegenteil: Der Franzose fiel durchweg als Unsicherheitsfaktor auf. Note: 5,5. © imago images / RHR-Foto 22/32 BASTIAN OCZIPKA: n der Viererkette noch der "Beste", gewann Oczipka immerhin 75 Prozent seiner direkten Duelle. Dennoch: Auch der Linksverteidiger hatte mit Stabilität an diesem Abend ziemlich wenig zu tun. Note: 5,5. © imago images / RHR-Foto 23/32 SUAT SERDAR (bis 30.): Musste schon nach 30 Minuten verletzungsbedingt runter. Der einzige Trost: Der Mittelfeldmann musste sich die restliche, einstündige Schmach nicht mehr auf dem Platz geben. Note: 4,5. © imago images / kolbert-press 24/32 NABIL BENTALEB: War bemüht. Was das im Arbeitszeugnis heißt, ist hinlänglich bekannt. Note: 5. © imago images / RHR-Foto 25/32 AMINE HARIT (bis 79.): Keine Chance, auch nur ansatzweise positive Akzente zu setzen. Note: 5. © imago images / RHR-Foto 26/32 MARK UTH: Kaum Ballaktionen (30), Einfluss aufs Spiel gleich null. Sehnte sich wahrscheinlich 90 Minuten lang zurück nach Köln. Note: 5. © imago images / RHR-Foto 27/32 RABBI MATONDO (bis 65.): 18 Ballaktionen in 66 Minuten - mehr muss man nicht wissen. Wurde nach 66 erlöst. Note: 5. © imago images / RHR-Foto 28/32 GONCALO PACIENCIA (bis 79.): Hatte die einzige gute Chance für die Schalker nach wenigen Sekunden. Danach wahrscheinlich nur noch traurig, nicht bei Frankfurt geblieben zu sein. Note: 4,5. © imago images / RHR-Foto 29/32 ALESSANDRO SCHÖPF (ab 30.): Ersetzte Serdar, bekam aber keinen Zugriff auf die Münchner Mittelfeldstrategen. Note: 5. © imago images / RHR-Foto 30/32 BENITO RAMAN: Versuchte sich einmal aus spitzem Winkel, traf das Außennetz und durfte sich dafür das Gemotze von Kollege Uth anhören. Mehr kam von Raman nicht. Note: 5. © imago images / RHR-Foto 31/32 STEVEN SKRZYBSKI (ab 79.): Tauchte ebenfalls auf dem Spielbogen auf. Ohne Bewertung. © imago images / RHR-Foto 32/32 TIMO BECKER (ab 79.): Kam beim Stand von 0:7 in die Partie. Ohne Bewertung.

Schalke-04-Verteidiger Oczipka: "Eine Schande!"

Benjamin Stambouli (FC Schalke 04):

... zum Spiel: "Es gibt viele Dinge, die nicht funktioniert haben und es gibt viele Dinge, die dagegen bei den Bayern funktioniert haben. Sie sind aktuell vielleicht die beste Mannschaft der Welt, aber dennoch schmerzt dieses Ergebnis enorm. Es ist immer schwer, so aus einer Partie zu gehen. Ich habe dennoch Hoffnung, weil wir nie aufgegeben haben. Wir müssen die ganze Vorbereitung betrachten und dies war nur unser erstes Pflichtspiel. Wenn man gegen so eine Mannschaft spielt, wird jeder Fehler mit einem Tor bestraft. Aber wir werden nicht jede Woche gegen so eine Truppe antreten müssen. Ich habe die große Hoffnung, dass wir in dieser Saison etwas wiedergutmachen können."

Bastian Oczipka (FC Schalke 04) ...

... zum Spiel: "Acht Gegentore ist natürlich ein ganz bitterer Auftakt. Dass es gegen den Tripple-Sieger schwer wird, das war klar, aber dieses Ergebnis ist eine Schande. Wir sind extrem enttäuscht und der Trainer hat uns direkt mitgeteilt, dass es in einer Woche gegen Bremen weiter geht und das ist eher unser Maßstab. Wir haben von Bayern die Grenzen aufgezeigt bekommen."