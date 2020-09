Höwedes: Sane wird "wichtig für Bayern sein"

Rio-Weltmeister Benedikt Höwedes (32) traut Nationalspieler Leroy Sane als Neuzugang bei Triple-Gewinner Bayern München den sofortigen Durchbruch zu.

"Seine Rolle wird eine ähnliche wie bei City sein, mit seinen Qualitäten wird er für Bayern wichtig sein", sagte der langjährige Schalke-Kapitän vor dem Bundesliga-Auftaktspiel zwischen dem FC Bayern und S04 am Freitagabend (20.30 Uhr live auf DAZN und im LIVETICKER) im Sky-Interview.

Sane war von Manchester City als Stareinkauf zu den Münchnern gewechselt. Höwedes: "Er hat schon bei City eine gute Rolle gespielt, hat viele Tore erzielt und vorbereitet. Aber auch bei Bayern wird er auf starke Konkurrenz treffen, und er wird nicht immer über 90 Minuten spielen."

Der neue Sky-Experte Höwedes kann sich noch gut an Sane im Dress der Königsblauen erinnern: "Auf Schalke hat er auch oft in entscheidenden Situationen Spiele entschieden und uns zu Erfolgen verholfen." Das erste Pflichtspiel für die Bayern "gleich gegen Schalke ist für ihn sicher auch ein besonderes", so Höwedes. Sane habe gerade erste seine schwere Verletzung überstanden "und braucht mit Sicherheit noch ein paar Spiele, um seinen Rhythmus zu finden".

Höwedes hofft auch auf gute Leistungen von Schalke-Torwart Ralf Fährmann: "Nachdem er unter Domenico Tedesco quasi abserviert wurde, ist er jetzt wieder die Nummer eins. Mich persönlich würde es für ihn freuen, wenn er seinen Kasten möglichst sauber halten kann. Auf ihn wird es besonders ankommen."

Fährmann habe gerade auf Schalke immer unter Beweis gestellt, "welche Qualitäten er hat. Er bringt zwar auch ein, zwei Schwächen mit, aber ich glaube, dass er zu Recht die Nase vorn hat. Er hat Schalke-Blut in sich und lebt für den Verein. Deshalb freue ich mich für ihn und drücke ihm die Daumen, dass er es gut hinkriegt", betonte Höwedes.