RB Leipzig, News und Gerüchte: Linksverteidiger Angelino wohl vor Rückkehr zu den Roten Bullen

Angelino wird wohl eine weitere Saison leihweise für RB Leipzig auflaufen. Derweil könnte sich ein Millionen-Flop in die Premier League verabschieden. Von Hertha BSC kommt offenbar ein Offensiv-Juwel zu den Roten Bullen.

RB Leipzig: Angelino wohl vor Rückkehr

Der bereits in der vergangenen Saison von Manchester City an RB Leipzig ausgeliehene Angelino wird wohl eine weitere Saison für die Roten Bullen auflaufen. Der Spanier soll nach kicker-Informationen erneut für eine Saison an RB verliehen werden. Der Deal soll außerdem eine Kaufverpflichtung beinhalten, die Gesamtkosten würden 20 Millionen Euro betragen und Angelino bis 2025 an den Verein gebunden werden.

Zwischen Angelino und RB sei bereits eine Einigung erzielt worden, die Verhandlungen zwischen den Klubs sollen im Laufe der Woche abgeschlossen werden. Bereits in diesem Sommer hatten die Leipziger die Möglichkeit, den Linksverteidiger per Kaufoption fest unter Vertrag zu nehmen (circa 20 Millionen Euro), machte davon aber aus finanziellen Gründen nicht Gebrauch.

Angelino, der noch bis 2023 bei den Citizens unter Vertrag steht, wurde zuvor bereits an den New York City FC, RCD Mallorca und NAC Breda verliehen. Zwischen 2018 und 2019 spielte er zudem ein Jahr für PSV Eindhoven. In Manchester kam er lediglich auf 15 Profieinsätze, besser lief es in Leipzig. In seinem halben Jahr in Sachsen war er unumstrittener Stammspieler und verbuchte in 18 Einsätzen sechs Scorerpunkte.

RB Leipzig: Alle aktuellen Transfergerüchte zu RBL © imago images 1/24 Bei RB Leipzig hat sich personell im Hinblick auf die kommende Saison einiges getan. Bis aufs Tor werden auf anderen Positionen Neuzugänge gehandelt. Das sind die aktuellen Gerüchte. © imago images / Hartmut Bösener 2/24 Timo Werner und Patrick Schick müssen die Roten Bullen im Sturm ersetzen. Klar, dass da noch Verstärkung her muss. "Es wäre extrem dämlich, wenn man es anders sieht", sagte Trainer Julian Nagelsmann erst kürzlich. © imago images / Christian Schroedter 3/24 Neben den beiden Leistungsträgern im Sturm wurde im Mittelfeld Hannes Wolf nach einer enttäuschenden Saison zu Borussia Mönchengladbach abgegeben. Ersatztorwart Yvon Mvogo wurde zudem nach Eindhoven verliehen. © imago images / Picture Point LE 4/24 Leipzig gab erneut einige Talente aus dem eigenen Nachwuchs ab. Mads Bidstrup, der einst für zwei Millionen Euro aus Dänemark geholt wurde, verließ den Klub ablösefrei. Weitere Abgänge könnten folgen. © imago images / PA Images 5/24 JEAN-KEVIN AUGUSTIN (Vertrag bis 2022): Der Franzose wurde vergangene Saison zu Leeds United verliehen. Dabei wurde eine Kaufpflicht über 21 Millionen Euro fixiert, sollte Leeds in die Premier League aufsteigen. Leeds stieg auf, wollte aber nicht zahlen. © imago images / pmk 6/24 Leeds begründete dies damit, dass die Leihe offiziell zum 30. Juni beendet worden sei. Der Aufstieg erfolgte erst später. RB Leipzig hat bereits juristische Schritte angekündigt. So lange gehört Augustin aber noch den Leipzigern ... © imago images / Picture Point LE 7/24 NORDI MUKIELE (Vertrag bis 2023): Der französische Verteidiger kam in der letzten Saison trotz zahlreicher Verletzungssorgen nur sporadisch zum Einsatz. Sky brachte daher den FC Bayern als möglichen Abnehmer ins Spiel. © imago images / Poolfoto 8/24 Vorstandschef Oliver Mintzlaff erklärte aber jüngst, dass er keine "hohen Gebote" für Mukiele erwarte und schloss somit einen Verkauf für diesen Sommer aus. © imago images / Poolfoto 9/24 DANI OLMO (Vertrag bis 2024): Laut Bild soll der Spanier bei Real Madrid im Fokus stehen. Demnach könnte Olmo für über 40 Millionen Euro zu den Königlichen wechseln. © imago images / Poolfoto 10/24 Olmo wechselte aber erst im Winter für 21 Millionen Euro aus Zagreb nach Leipzig. Aufgrund des Aderlasses im Angriff gilt ein Abgang, außer es würde ein astronomisches Angebot erfolgen, als äußerst unwahrscheinlich. © imago images / Picture Point LE 11/24 Peter Gulasci erklärt jüngst in einem Interview mit der Bild-Zeitung, dass die Leipziger keinen Spieler mehr benötigen würden und widersprach somit seinem Trainer. Sportdirektor Krösche hält es mit dem Trainer und ist noch auf der Suche nach Neuzugängen. © imago images / Seskim 12/24 ALEXANDER SÖRLOTH (von Crystal Palace an Trabsonspor ausgeliehen): Der norwegische Torjäger steht ganz oben auf der Wunschliste. Aktuell stocken jedoch die Verhandlungen zwischen den Vereinen - die Situation scheint kompliziert zu sein. © imago images / Bildbyren 13/24 Die Türken besitzen für den Norweger eigentlich eine Kaufoption in Höhe von 6 Mio. Euro und wollen daher bei einem Abgang entschädigt werden. Crystal will zudem laut Bild nicht von der geforderten Ablösesumme von 20 Mio. Euro abrücken. © imago images / Pixsell 14/24 BRUNO PETKOVIC (Dinamo Zagreb, Vertrag bis 2024): Nach Angaben der Bild beschäftigt sich Leipzig daher mit Alternativen zu Sörloth. Die Verantwortlichen der Roten Bullen haben dafür Dinamo-Angreifer Petkovic ins Auge gefasst. © imago images / ZUMA 15/24 DUSAN VLAHOVIC (AC Florenz, Vertrag bis 2023): Der 20-Jährige wäre ähnlich wie Petkovic ein bulliger Mittelstürmer. An Vlahovic, der in der vergangenen Serie-A-Saison sechs Tore für Florenz erzielt hat, sind aber wohl mehrere italienische Top-Klubs dran. © imago images / osnapix 16/24 MILOT RASHICA (Werder Bremen, Vertrag bis 2022): Seit Anfang des Jahres halten sich die Gerüchte um einen Abgang des Offensivspielers. 25 Millionen Euro werden für den Kosovaren nach kicker-Angaben aufgerufen, Leipzig möchte den Preis drücken. © imago images / Jan Huebner 17/24 Bislang stellt sich Werder noch quer. "Er ist ein Spieler, der eine neue Herausforderung braucht. Es ist an der Zeit, den nächsten Schritt zu machen", untermauerte Berater Altin Lala aber den Wechselwunsch im Gespräch mit dem Sportbuzzer. © imago images / Pedro Benavento 18/24 RICARDO HORTA (SC Braga, Vertrag bis 2024): Da sich der Rashica-Transfer wie ein Kaugummi zieht, ist RBL laut Sky auf den Portugiesen aufmerksam geworden. Beim SC Braga ist wohl schon eine 13-Millionen-Euro-Offerte eingegangen. © imago images / Metodi Popow 19/24 LAZAR SAMARDZIC (Hertha BSC, Vertrag bis 2022): Das Nachwuchstalent soll ebenfalls oben auf der Wunschliste stehen. Laut Medienberichten befindet sich RBL bereits in Gesprächen mit der Hertha. Im Raum steht eine Ablöse im einstelligen Millionenbereich. © imago images / Picture Point LE 20/24 FLORIAN GRILLITSCH (TSG Hoffenheim, Vertrag bis 2022): Der Österreicher soll eine Option für die Zentrale sein. "Er ist einer der außergewöhnlichsten Spieler, die ich trainiert habe“, sagte Nagelsmann zuletzt im Interview mit DAZN und SPOX. © imago images / Newspix 21/24 JAKUB MODER (Lech Posen, Vertrag bis 2023): Da Grillitsch rund 20 Millionen Euro kosten soll, gilt der Pole als kostengünstigere Alternative. Der 21-Jährige soll bereits für 5 Millionen Euro zu haben sein. © imago images / ZUMA Wire 22/24 MARC ROCA (Espanyol Barcelona, Vertrag bis 2022): Die Zeitung Sport berichtete zuletzt von einem Interesse an dem 23-Jährigen. Roca war im letzten Sommer noch einer der Kandidaten des FC Bayern. 20 Mio. Euro wären wohl für ihn zu bezahlen. © imago images / Poolfoto 23/24 ANGELINO (Manchester City, Vertrag bis 2023): Eigentlich hätte der Linksverteidiger schon längst wieder bei ManCity auftauchen sollen. Leipzig und die Citizens konnte sich aber über eine Verlängerung der Leihe um eine Woche einigen. © imago images / Poolfoto 24/24 "Den brauchen wir unbedingt", sagte Nagelsmann jüngst. Leipzig will eine weitere Leihe aushandeln, in die eine Kaufpflicht im kommenden Sommer inkludiert werden würde. City soll aber weiterhin einen sofortigen Verkauf anstreben.

RB Leipzig: Fulham mit Interesse an Flop Lookman?

Premier-League-Aufsteiger FC Fulham hat nach Informationen der Bild ein Auge auf Leipzigs Offensivspieler Ademola Lookman geworfen. Der 22-Jährige liebäugelte bereits im Winter mit einem Wechsel zu Newcastle United, erhielt damals aber nicht die Freigabe von RB für eine Rückkehr in die Premier League.

Ein Verkauf stünde allerdings nicht unmittelbar bevor, da RB in der Offensive derzeit zu dünn besetzt ist. Erst nach einer Nachbesserung im Sturm - gehandelt werden der Norweger Alexander Sörloth sowie Bremens Milot Rashica - sei ein Verkauf Lookmans wahrscheinlich. Zudem strebt Fulham wohl eine Leihe an, während Leipzig sofort Transfereinnahmen erzielen will.

Lookman lief 2018 für ein halbes Jahr auf Leihbasis für RB auf, ein Jahr später zahlte Leipzig 18 Millionen Euro an den FC Everton für den Linksaußen, der jedoch nicht überzeugen konnte. Meist kam der Engländer nicht über einen Platz im Kader hinaus, in 13 Spielen blieb er ohne Torbeteiligung.

© imago images / Metodi Popow

RB Leipzig sichert sich offenbar Hertha-Talent Samardzic

RB Leipzig hat offenbar das Rennen um Lazar Samardzic von Hertha BSC gewonnen. Wie die Bild-Zeitung berichtet, kostet der offensive Mittelfeldspieler eine Million Euro Ablöse und soll einen Vertrag bis 2025 unterschreiben. Demnach wird der 18-Jährige am Montag nach Leipzig reisen, um die medizinische Untersuchung zu absolvieren und letzte Vertragsdetails zu klären.

In den letzten Tagen war Samardzic auch mit einem Transfer zum FC Bayern in Verbindung gebracht worden. Dem italienischen Transferexperten Gianluca di Marzio zufolge habe der deutsche Rekordmeister jedoch eher die Rolle des Beobachters eingenommen.

