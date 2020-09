ManUnited baggert weiter an Jadon Sancho - BVB reagiert cool

Der englische Rekordmeister Manchester United und der Berater von Jadon Sancho kommen sich offenbar näher. Doch für Borussia Dortmund ist ein Verkauf nach wie vor kein Thema.

Nach Informationen von SPOX und Goal hat der englische Traditionsverein um Teammanager Ole Gunnar Solskjaer die Gespräche mit Sanchos Seite fortgesetzt und dabei weitere Fortschritte erzielt.

United hat trotz der öffentlichen Bekräftigung des BVB, Sancho in diesem Sommer nicht mehr ziehen zu lassen, weiterhin mit Sanchos Berater Emeka Obasi verhandelt. Nun hat man sich in puncto Gehalt und Provision angenähert.

Dieses Thema war bis zuletzt Streitpunkt der beiden Parteien, schließlich wollte United das interne Gehaltsgefüge gerade im Hinblick auf den Transfer von Alexis Sanchez auf keinen Fall sprengen: Der Chilene, der vom FC Arsenal nach Manchester gekommen war, soll vor seinem Wechsel zu Inter Mailand mit Abstand Topverdiener der Premier League gewesen sein.

Allerdings hatte BVB-Sportdirektor Michael Zorc einen Wechsel des 20-Jährigen nach Ablauf der gesetzten Frist (10. August) und der damit verbundenen Reise ins Trainingslager nach Bad Ragaz kategorisch ausgeschlossen ("Er wird in der kommenden Saison bei uns Spielen. Diese Entscheidung ist definitiv").

© imago images

Auch auf die aktuellen Entwicklungen reagierte man in Dortmund gelassen. Wie SPOX und Goal erfuhren, geht man fest von einem Verbleib des Stürmers aus und schließt sogar Gespräche mit United bis zum Ende der Wechselperiode Anfang Oktober aus. Sancho fühle sich in Dortmund wohl und wolle bleiben, hieß es.

Manchester United hofft auf Preissenkung für Sancho

Das loiegt auch daran, dass der BVB in Sachen Ablöseforderung nicht von den geforderten 120 Millionen Euro abrücken will. "Es hat nie ein Angebot für Jadon gegeben, aber es gibt von uns halt prophylaktisch die Ansage, was mindestens gezahlt werden müsste", sagte Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke Anfang August der Süddeutschen Zeitung. Er betonte damals, dass es "keinerlei Kontakt" zwischen den beiden Vereinen gegeben habe: "Auch nicht indirekt oder über angebliche Mittelsmänner."

Wie mehrere englische Zeitungen in den vergangenen Tagen und Wochen berichteten, will und kann United die geforderte Summe aufgrund der Corona-Pandemie "auf keinen Fall" aufbringen. Der Klub soll seinerseits hoffen, dass der BVB früher oder später von den 120 Millionen Euro abrückt und die geforderte Summe auf etwa 100 Millionen Euro verringert.

Medienberichten zufolge wurde zudem Marco Lichtsteiner in die Verhandlungen miteinbezogen, um über die Ablöse zu diskutieren: Der Bruder von Stephan Lichtsteiner hat nach Angaben der Sport Bild bereits bei den Transfers von Ousmane Dembele (2017 zum FC Barcelona) und Pierre-Emerick Aubameyang (2018 zum FC Arsenal) tatkräftig mitgeholfen.

BVB-Transfergerüchte: Was passiert noch bei Borussia Dortmund? © imago images / Team 2 1/24 Mit Reinier, Thomas Meunier und Jude Bellingham hat der BVB bereits drei Neuzugänge nach Dortmund geholt. Was könnte beim BVB in Sachen Kaderplanung in dieser Transferperiode noch passieren? Das sind die aktuellen Gerüchte. © imago images / Kirchner-Media 2/24 Lucien Favre ist mit seinem aktuellen Kader noch nicht ganz zufrieden. "Jeder Verein braucht zwei Mannschaften. Das geht nicht anders mit so vielen englischen Wochen", sagte der Cheftrainer jüngst. Diesen Zustand sehe er noch nicht gegeben. © imago images / Kirchner-Media 3/24 Sportdirektor Michael Zorc erklärte daraufhin: "Durch die Corona-Krise ist die Situation auf dem Transfermarkt kein Wunschkonzert, wir müssen vor allem auch die wirtschaftliche Lage des Klubs im Blick behalten." Dennoch könnte der BVB nochmal zuschlagen. © imago images / Poolfoto 4/24 Wir starten zunächst aber mit den Abgängen. Schürrle (Karriereende), Götze (vereinslos), Toprak (Bremen), Burnic (Heidenheim), Balerdi (Leihe an Marseille) und Hakimi (Leih-Ende) haben den Verein schon verlassen. Weitere könnten noch folgen. © imago images / Kirchner-Media 5/24 FELIX PASSLACK (Vertrag bis 2021): Der Rechtsverteidiger spielt schon seit Jahren keine Rolle mehr beim BVB. Nach Leihgaben an Hoffenheim, Norwich City und in der vergangenen Saison Fortuna Sittard ist nun wohl endgültig Schluss beim BVB. © imago images / Revierfoto 6/24 Das Dortmunder Eigengewächs steht offenbar beim Zweitligisten Hannover 96 auf dem Wunschzettel. Angeblich gibt es auch Interesse aus Italien: Cagliari Calcio soll laut italienischen Medienberichten bereits ein Angebot abgegeben haben. © imago images / Norbert Schmidt 7/24 MARIUS WOLF (Vertrag bis 2023): Favre plant wohl ohne den in der vergangenen Saison an Hertha BSC verliehenen Rechtsverteidiger. Laut kicker und Bild darf Wolf bei einem passenden Angebot gehen. © imago images / Kirchner-Media 8/24 Als Interessent gilt laut Bild der neue Klub von Niko Kovac: AS Monaco. Wolf arbeitete mit Kovac bei Eintracht Frankfurt zusammen, unter ihm gelang ihm der Sprung zum BVB. © imago images / Kirchner-Media 9/24 MAHMOUD DAHOUD (Vertrag bis 2022): Auch er darf die Borussia laut Sport Bild verlassen. Seit drei Jahren spielt der einstige U21-Nationalspieler mittlerweile für den BVB. Langfristig durchsetzen konnte er sich bisher nicht. Ihm fehlt es an Konstanz. © imago images / Kirchner-Media 10/24 Aktuell drängt sich für Dahoud jedoch kein Abnehmer auf. Im Januar wurde über einen Wechsel zur Hertha spekuliert. Laut Morgenpost will Dahoud jedoch vorerst noch in Dortmund bleiben. In der abgelaufenen Saison kam er auf 14 Einsätze. © imago images / Kirchner-Media 11/24 Nico Schulz (Vertrag bis 2024): Laut Sport Bild plant Favre auch mit dem Nationalspieler nicht. Auf der linken Abwehrseite vertraute der Schweizer in der vergangenen Saison meist auf Raphael Guerreiro. Schulz (27) kam auf 18 Einsätze. © imago images / Kirchner-Media 12/24 Es fehlt jedoch der Markt für den Ex-Hoffenheimer, in den Dortmund immerhin 25 Millionen Euro investierte. Laut Ruhr Nachrichten will sich Schulz ohnehin beim BVB "durchbeißen". Ein Wechsel erscheint unwahrscheinlich. © imago images / Kirchner-Media 13/24 Bei weiteren Abgängen, aber auch so, könnte der BVB noch aktiv werden. Favre ist der Kader ohnehin zu klein. Kehl sagte zuletzt dem SID: "Wir sind (…) kreativ, davon können Sie ausgehen. Wir werden die Zeit bis zum 5. Oktober nutzen." © imago images / MIS 14/24 Wie die Ruhr Nachrichten schreiben, schaut sich der BVB noch nach einem Innenverteidiger um. Die Knieverletzung von Zagadou, die den Franzosen schon im Trainingslager außer Gefecht setzte, scheint komplizierter zu sein als zunächst angenommen. © imago images / Kirchner-Media 15/24 Neben Hummels und Akanji hat der BVB aktuell also keinen Innenverteidiger mehr im Kader, Can und Piszczek stellen nur Notlösungen dar. Ein Name kursiert jedoch noch nicht. Freiburgs Robin Koch, der als Option galt, zieht es wohl zu Leed United. © imago images / Sportfoto Rudel 16/24 NICOLAS GONZALEZ (VfB Stuttgart, Vertrag bis 2023): Eine Baustelle bleibt trotz Moukoko, der ab November nach seinem 16. Geburtstag spielberechtigt wäre, die Joker-Rolle hinter Haaland. Laut den Stuttgarter Nachrichten hat es Gonzalez dem BVB angetan. © imago images / Sportfoto Rudel 17/24 Der Argentinier (22) ließ sein Potenzial in der Aufstiegssaison mit dem VfB immer wieder aufblitzen und wäre im Zentrum, aber auch auf den Außenbahnen einsetzbar. Auch Hertha BSC soll Interesse zeigen. Gonzalez will Stuttgart verlassen. © imago images / PanoramiC 18/24 Einen hochkarätigen Offensivspieler wird der BVB wohl nicht mehr verpflichten. Die Borussia hatte sich wohl auf die Möglichkeit eines Sancho-Abgangs zu Manchester United vorbereitet. Es kursierten Namen wie Memphis Depay. Doch Sancho bleibt ja vorerst. © imago images / Fotoarena 19/24 PATRICK DE PAULA (Palmeiras, Vertrag bis 2024): Wie es scheint, hält Dortmund aber noch Ausschau nach einem Mittelfeld-Allrounder. Der 20 Jahre alte De Paula von Palmeiras soll laut ESPN und Yahoo auf Zorcs Liste stehen. © imago images / Pacific Press Agency 20/24 De Paula ist seit dieser Saison bei den Profis von Palmeiras gesetzt. In den bisher vier Ligaspielen stand er immer in der Startelf. Der defensive Mittelfeldspieler erzielte dabei sogar ein Tor. © imago images / ZUMA Press 21/24 ALLAN (SSC Neapel, Vertrag bis 2023): Der 29 Jahre alte Brasilianer wäre eine Jetzt-Verstärkung. Allan kämpfte in der vergangenen Saison mit mehreren Verletzungen und war unter Neu-Trainer Gattuso nicht immer gesetzt. © imago images / Gribaudi/ImagePhoto 22/24 Laut Sky Italia hat der BVB nun Interesse an Allan bekundet. Ob der Transfer ohne Tauschpartner allerdings aus finanzieller Sicht Sinn ergibt, ist anzuzweifeln. Napoli soll rund 40 Millionen Euro fordern. Auch Everton bemüht sich um ihn. © imago images / GEPA pictures 23/24 DOMINIK SZOBOSZLAI (FC Salzburg, Vertrag bis 2022): Ein Name, der immer wieder mit dem BVB in Verbindung gebracht wird. Schon 2018 berichtete Sky Sport Austria von einem Interesse der Borussia. Szoboszlai verlängert 2019 stattdessen seinen Vertrag. © imago images / GEPA pictures 24/24 Nun kursiert der Name erneut im Dunstkreis des BVB. Der 19 Jahre alte Mittelfeldspieler kann sowohl links als auch im Zentrum spielen. Allerdings: Szoboszlai möchte nach eigener Aussage in Salzburg bleiben.

Jadon Sancho: Dembele und Douglas Costa als Alternativen

Sollten sich Zorc und Co. in puncto Ablöse nicht bewegen, wird sich ManUnited nach Informationen von SPOX und Goal bei anderen Vereinen umschauen. Als Alternativen zu Sancho gelten Douglas Costa (Juventus Turin) und Ousmane Dembele (FC Barcelona). In der jüngeren Vergangenheit hatte es auch immer wieder Gerüchte über Bayern Münchens Kingsley Coman gegeben, den offenbar das Zusammenspiel mit seinen französischen Nationalmannschaftskollegen Anthony Martial und Paul Pogba reizen würde.

Auf das umgehängte Preisschild angesprochen, erklärte Sancho im Gespräch mit Sport Bible: "Ich denke, es ist ein schönes Gefühl, so viel wert zu sein, aber ich schaue nicht allzu sehr darauf. Für mich geht es darum, für mein Team und auch für mich selbst etwas Gutes zu tun."

Sancho hatte seinen Vertrag in Dortmund bereits vor einem Jahr bis 2023 verlängert. Zudem soll sein jährlicher Verdienst bei einem Verbleib von aktuell sechs auf zehn Millionen Euro erhöht werden.

Jadon Sancho: Leistungsdaten beim BVB 2019/20