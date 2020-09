FC Schalke 04: Reschke, Tönnies, Rangnick - Schneiders Problem mit den Schattenmännern bei S04

Das Schicksal von Schalkes Sportvorstand Jochen Schneiders könnte an das von Trainer David Wagner gebunden sein. Intern und extern machen Schneider viele Leute das Leben beim Krisenklub schwer. Doch auch er trägt dazu bei, dass die Kritiker lauter werden. Die Bundesliga-Kolumne.

Offiziell mit dem FC Schalke 04 über die Situation beim Tabellenletzten zu sprechen, ist momentan schwierig. Denn angesichts der andauernden Krise traut sich niemand, öffentlich Klartext zu sprechen. Und selbst wenn sich die Verantwortlichen äußern, vermeiden sie klare Statements.

Das liegt auch daran, dass sich der seit Sommer auch für die Kommunikation zuständige Sportvorstand Jochen Schneider im Rampenlicht offensichtlich nicht wohl fühlt.

Aus Sorge, mit unbedachten Äußerungen für weitere Unruhe im ohnehin immer unruhigen Schalker Umfeld zu sorgen, sagt der 50-Jährige dann lieber gar nichts oder flüchtet sich in Allgemeinplätze - wie am Mittwoch, als er in einer Videokonferenz zwar einerseits dementierte, Trainer David Wagner nach dem 0:8 bei Bayern München ein Ultimatum gesetzt zu haben, auf die Frage, ob er aber wie kolportiert bereits einen Plan B in der Tasche hätte, sagte: "Ich möchte die Frage nicht beantworten."

Die Bild schrieb daraufhin: "Schneider eiert weiter rum". Selbst seine deutliche Forderung nach dem 0:8, wonach er im Spiel gegen die ebenfalls schon kriselnden Bremer am Samstag "eine deutliche Leistungssteigerung" erwarte, "die sich auch im Ergebnis widerspiegelt", wollte Schneider nicht als Ultimatum werten. Er weiß aber auch: "Mit der Leistung von München wird es schwierig, überhaupt in der Bundesliga zu punkten."

Schalkes schreckliche Pleitenserie: So erklärte Trainer David Wagner die einzelnen Spiele © imago images / RHR-Foto 1/37 Schalke steckt seit Anfang dieses Jahres in einer historischen Abwärtsspirale. Wir blicken auf alle Schalker Spiele in diesem Jahr und zeigen, wie Trainer David Wagner die Partien jeweils bewertet hat. © imago images / Moritz Müller 2/37 18. Spieltag 19/20 (17.01.2020): FC SCHALKE – Borussia Mönchengladbach 2:0. Die Rückserie beginnt gut für die Königsblauen. Gegen Gladbach fährt man einen verdienten 2:0-Erfolg ein und unterstreicht die internationalen Ambitionen. © imago images / Laci Perenyi 3/37 David Wagner nach dem Spiel: "Es ging gut los. Es war ein super Spiel von meiner Mannschaft und ein verdienter Sieg. Im Moment schreit keiner Hurra, wenn er gegen uns spielt.“ © imago images / ActionPictures 4/37 19. Spieltag 19/20 (25.01.2020): FC BAYERN – FC Schalke 5:0. Nur eine Woche später setzt es die erste Klatsche durch den FC Bayern. Hält Schalke in Halbzeit eins noch gut mit, fällt man in den zweiten 45 Minuten auseinander. © imago images / ActionPictures 5/37 David Wagner nach dem Spiel: "Natürlich ist es enttäuschend. Die Bayern waren heute bockstark und wir waren nicht so stark, wie wir sein können. Wenn du hier was mitnehmen willst, muss sehr viel zusammenkommen. Das war heute nicht der Fall.“ © imago images / Matthias Koch 6/37 20. Spieltag 19/20 (31.01.2020): Hertha BSC – FC Schalke 0:0. In einer größtenteils langweiligen Partie trennen sich Schalke und die Hertha torlos. Königsblau zeigt sich im Gegensatz zur Vorwoche aber defensiv stabilisiert. © imago images / Contrast 7/37 David Wagner nach dem Spiel: „Es war das erwartet schwere Auswärtsspiel. Wir sind auf einen Gegner getroffen, der einen defensiven Ansatz hat. Auf die Partie bei den Bayern haben wir eine gute Reaktion gezeigt und zu null gespielt.“ © imago images / Chai v.d. Laage 8/37 21. Spieltag 19/20 (08.02.2020): FC Schalke – SC Paderborn 1:1. Auch gegen den qualitativ unterlegenen Aufsteiger kommt man nicht über eine Punkteteilung hinaus. Eine 1:0-Führung kann der SCP kurz vor Spielende noch ausgleichen. © imago images / Chai v.d. Laage 9/37 David Wagner nach dem Spiel: „Wir sind enttäuscht, dass wir nicht gewonnen haben. Wir haben alles investiert, sind verdient in Führung gegangen und hatten Chancen, noch mehr Tore zu erzielen. Das haben wir leider nicht getan.“ © imago images / RHR-Foto 10/37 22. Spieltag 19/20 (16.02.2020): FSV Mainz – FC Schalke 0:0. Gegen die Mainzer müssen sich die Knappen ebenfalls mit einem Punkt zufriedengeben. In der Tabelle steht man aber immer noch auf Rang sechs. nur fünf Zähler hinter den CL-Plätzen. © imago images / RHR-Foto 11/37 David Wagner nach dem Spiel: „Uns fehlt ein wenig die Leichtigkeit beim Herausspielen von Torchancen. Wir haben gegen eine Mannschaft gespielt, die um jeden Punkt fightet. Wir nehmen diesen Punkt mit und werden weitergehen.“ © imago images / Team 2 12/37 23. Spieltag 19/20 (22.02.2020): FC Schalke 04 – RB LEIPZIG 0:5. Ähnlich wie bei den Bayern kommt Schalke gegen Leipzig unter die Räder. Nach dem frühen 1:0 durch Sabitzer dreht RB in Halbzeit zwei richtig auf und schießt S04 aus dem Stadion. © imago images / Laci Perenyi 13/37 David Wagner nach dem Spiel: „Wir hatten zu wenig Spieler auf dem Platz, die Normalform hatten. Aber dafür gibt es Erklärungen. Viele Spieler müssen viel spielen, obwohl sie vielleicht mal eine Pause verdient hätten, andere sind nicht ganz fit.“ © imago images / Sven Simon 14/37 24. Spieltag 19/20 (29.02.2020): 1. FC KÖLN – FC Schalke 3:0. Unerwartet, aber nicht weniger deutlich, setzt sich Köln in der darauffolgenden Woche gegen Schalke durch. Die Knappen kommen zu keiner nennenswerten Torchance. © imago images / Uwe Kraft 15/37 David Wagner nach dem Spiel: „Die Schwierigkeiten, die wir aktuell haben, sind nicht von der Hand zu weisen. Wir müssen uns jetzt in die nächsten Spiele reinbeißen, auch wenn das nicht einfach wird. Die Situation ist, so wie sie ist.“ © imago images / Team 2 16/37 25. Spieltag 19/20 (07.03.2020): FC Schalke – TSG Hoffenheim 1:1. Nach zwei Niederlagen in Folge holt Schalke gegen Hoffenheim wieder einen Zähler. Einen überzeugenden Auftritt legt die Mannschaft von David Wagner aber nicht hin. © imago images / RHR-Foto 17/37 David Wagner nach dem Spiel: „Froh bin ich darüber, dass die Jungs unseren neuen Ansatz angenommen haben. Wir haben nach den Ausfällen in den vergangenen Wochen extrem schnell und gut gelernt.“ © imago images / Poolfoto 18/37 26. Spieltag 19/20 (16.05.2020): BORUSSIA DORTMUND – FC Schalke 4:0. Das erste Spiel nach der Corona-Pause mutiert für die Knappen zum Alptraum. Ausgerechnet im Derby lässt der BVB den Schalkern keine Chance und gewinnt verdient mit 4:0. © imago images / Poolfoto 19/37 David Wagner nach dem Spiel: „Es gilt, sich zu schütteln und es schleunigst besser zu machen. Die Mannschaft hat - trotz des Ergebnisses - viel Entwicklungspotenzial. Ich möchte nach solch einem Tag nicht alles kleinreden.“ © imago images / Poolfoto 20/37 27. Spieltag 19/20 (24.05.2020): FC Schalke – FC AUGSBURG 0:3. Gegen Augsburg zeigt sich Schalke nicht verbessert. Eine Standardsituation und zwei individuelle Fahler reichen dem FCA letztlich zu einem problemlosen 3:0-Sieg. © imago images / Poolfoto 21/37 David Wagner nach dem Spiel: „Die Psyche spielt eine große Rolle, die momentane sportliche Situation geht an den Jungs nicht spurlos vorbei, erst recht, wenn du direkt wieder ins Hintertreffen gerätst.“ © imago images / Poolfoto 22/37 28. Spieltag 19/20 (27.05.2020): FORTUNA DÜSSELDORF – FC Schalke 2:1. Die 1:0-Führung der Knappen dreht die Fortuna nach einem Schubert-Patzer innerhalb von nur fünf Minuten. Es ist das zehnte sieglose Spiel in Folge für S04. © imago images / Poolfoto 23/37 David Wagner nach dem Spiel: „Wir können momentan aufgrund der personellen Situation leider nicht viel anderes anbieten. Wir mussten weggehen von der ursprünglichen Spielidee, die uns lange ausgezeichnet hat.“ © imago images / Poolfoto 24/37 29. Spieltag 19/20 (30.05.2020): FC Schalke – WERDER BREMEN 0:1. Auch beim nächsten Abstiegskandidaten hagelt es eine Pleite. Etwas glücklich setzen sich die Bremer gegen Schalke durch und beenden damit deren letzten Hoffnungen auf Europa. © imago images / Poolfoto 25/37 David Wagner nach dem Spiel: „In den vergangenen Spielen hatten wir mit dem offensiveren Ansatz eher Probleme. Die zweite Halbzeit war besser. Ich will nicht sagen, dass sie gut war – aber sie war besser. Am Ende steht aber wieder eine Niederlage.“ © imago images / RHR-Foto 26/37 30. Spieltag 19/20 (07.06.2020): Union Berlin – FC Schalke 1:1. Das erste Mal seit vier Begegnungen darf Schalke wieder einen Punkt bejubeln. Das 1:1 gegen Union ist leistungsgerecht, außerdem werden die Abstiegskandidaten auf Distanz gehalten. © imago images / Laci Perenyi 27/37 David Wagner nach dem Spiel: „In dieser wahnsinnig schweren Phase, in der wir uns befinden, kannst du nur erwarten, dass sich die Jungs wehren, mutig auftreten und fighten. Ich denke, das haben sie getan. Es sind sehr vielfältige Probleme, die wir haben. © imago images / Poolfoto 28/37 31. Spieltag 19/20 (14.06.2020): FC Schalke – Bayer Leverkusen 1:1. Einen der wenigen Achtungserfolge der Rückrunde erzielt die Wagner-Elf gegen Leverkusen. Zwar ist Bayer über 90 Minuten die bessere Mannschaft, S04 erkämpft sich aber einen Punkt. © imago images / Poolfoto 29/37 David Wagner nach dem Spiel: „Wir haben gezeigt, dass wir trotz der angespannten Personallage als Mannschaft zusammenstehen und fighten. Es war ein intensives Spiel, in dem die Rollen klar verteilt waren.“ © imago images / Poolfoto 30/37 32. Spieltag 19/20 (17.06.2020): EINTRACHT FRANKFURT – FC Schalke 2:1. Auch gegen Frankfurt verlässt Schalke als Verlierer den Platz. Dennoch feiert man, da Düsseldorf gegen Leipzig Punkte lässt, den sicheren Klassenerhalt. © imago images / Poolfoto 31/37 David Wagner nach dem Spiel: „Wie sich diese junge Mannschaft gewehrt hat, verdient meiner Meinung nach Respekt. Es ist schade, dass wir das Resultat nicht mehr drehen konnten. Die zweite Halbzeit war ähnlich gut wie das Spiel gegen Leverkusen.“ © imago images / Poolfoto 32/37 33. Spieltag 19/20 (20.06.2020): FC Schalke – VFL WOLFSBURG 1:4. Am vorletzten Spieltag schießen die Wölfe die Schalker mit 4:1 ab. S04 verschläft die erste Halbzeit, wacht zu spät auf und kann letztlich nur noch Ergebniskosmetik betreiben. © imago images / Poolfoto 33/37 David Wagner nach dem Spiel: „Wir sind auf einen Gegner getroffen, der im Moment ein anderes Level hat als wir. Diese junge Mannschaft hat aber auch nach dem 0:4 noch versucht, das Resultat zu korrigieren – und dazu hatte sie Optionen.“ © imago images / Poolfoto 34/37 34. Spieltag 19/20 (27.06.2020): SC FREIBURG – FC Schalke 4:0. Die Schalker Horror-Spielzeit 19/20 endet mit einem weiteren Tiefpunkt. Mit 0:4 muss man sich dem SC Freiburg geschlagen geben und beendet die Saison als Tabellen-12. © imago images / Poolfoto 35/37 David Wagner nach dem Spiel: „Wir sind mit unserer jungen Mannschaft gut ins Spiel gekommen und hatten gute Möglichkeiten. In der zweiten Halbzeit hatten wir dann nicht mehr viel entgegenzusetzen. Deshalb haben wir das Spiel auch verdient verloren." © imago images / MIS 36/37 1. Spieltag 20/21 (18.09.2020): FC BAYERN – FC Schalke 8:0. Knapp drei Monate und eine Saison-Vorbereitung später scheint das Schalker Elend immer noch kein Ende gefunden zu haben. Gegen den amtierenden Meister wird man mit 0:8 abgeschossen. © imago images / MIS 37/37 David Wagner nach dem Spiel: „Wir haben als Gruppe keine gute Leistung gezeigt, die Bayern waren in herausragend guter Verfassung. Jetzt müssen wir uns schütteln. Ich habe Vertrauen in die Qualität des Teams, diese konnten wir leider nicht zeigen."

Schalke 04: Sportvorstand Schneider in der Zwickmühle

Auch auf Antworten zu anderen drängenden Fragen wie einem weiteren Gehaltsverzicht der Profis oder den Gründen für das Aussortieren von Guido Burgstaller wartet die Öffentlichkeit bislang vergeblich. Dabei hatten Schneider und sein Vorstandskollege Alexander Jobst nach der missratenen vergangenen Saison reumütig mehr Transparenz angekündigt. Der kicker wirft dem Verein schon jetzt eine "fragwürdige Blockadehaltung" und "Mauer-Taktik" vor.

Schneider steckt in der Zwickmühle. Einerseits dürfte ihm klar sein, dass eine Trendwende der seit Januar sieglosen Schalker unter Wagner höchst unwahrscheinlich ist. Andererseits fehlt dem hoch verschuldeten Verein das Geld für eine Abfindung des noch bis 2022 gebundenen Trainers. Auch die Nachfolger stehen angesichts der trüben Aussichten und einer Mannschaft in desolatem Zustand nicht unbedingt Schlange.

Ohnehin kursieren in der Fußball-Szene bereits Gerüchte, wonach Schneider nach eineinhalb Jahren amtsmüde und einer neuen Aufgabe nicht abgeneigt sei. Kritiker weisen außerdem daraufhin, dass der Sportvorstand bei einem Scheitern Wagners gleich mitgehen müsste.

Hat Reschke Schneider zur Trennung von Wagner geraten?

Schließlich hatte er sich trotz des Absturzes in der Rückrunde demonstrativ hinter den umstrittenen Coach gestellt, dem Beobachter taktische, trainingstechnische und menschliche Defizite vorwerfen. "Wagner wird total überschätzt und hat auch die Kabine gegen sich", sagt ein langjähriger Schalke-Insider.

Und dann hat Schneider mit den vielen Schattenmännern auf Schalke zu kämpfen, die fast schon gewohnheitsmäßig Stimmung machen und sich nun auf den Sportvorstand eingeschossen zu haben scheinen.

In der Trainerfrage sind sich die Schalker Verantwortlichen ohnehin uneinig. Laut Bild soll der Technische Direktor Michael Reschke dem Sportvorstand zu einer Trennung geraten haben. Der einstige Stuttgarter Sportvorstand Reschke, der beim VfB einen Scherbenhaufen hinterlassen und sich seitdem weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat, agiert intern angeblich wie eh und je als Strippenzieher.

Schalke 04 dementiert Kabinenverbot für Michael Reschke

Demnach ließ ihn Schneider zu lange gewähren, bis er einschritt. So soll sich Kaderplaner Reschke mit dem Freiburger Keeper Alexander Schwolow bereits über einen Wechsel zu Schalke einig gewesen sein, während Wagner vom schmalen Transferbudget keinen neuen Torwart, sondern den dringend benötigten Rechtsverteidiger holen wollte.

Am Ende habe sich Schneider auf die Seite des Trainers geschlagen, spätestens seitdem sei das Tischtuch zwischen Reschke und Wagner zerschnitten, heißt es.

Ein im Umfeld schon kolportiertes Kabinen- und Trainingsplatzverbot für Reschke begründet der Verein mit dem Hygienekonzept der DFL infolge der Corona-Pandemie. Dieses setze der Klub "vollumfänglich um", teilt ein Sprecher auf Nachfrage von SPOX und Goal mit.

Schneider hat sich bis heute nicht von Tönnies distanziert

"Das bedeutet auch, auf nicht notwendige Kontakte zur Mannschaft zu verzichten. Dies gilt auch für Michael Reschke, der durch seine Tätigkeit als Technischer Direktor Kaderplanung zwangsläufig häufiger Kontakt mit externen, ungetesteten Personen hat. Distanz zur Mannschaft soll, wie im Falle anderer Personen auch, das Infektionsrisiko so niedrig wie möglich halten", so der Sprecher. Zu einem möglichen Streit wegen der Verpflichtung Schwolows wollte sich der Verein nicht äußern.

Schneider selbst macht bei all dem keine besonders gute Figur, weil er vermutlich tatsächlich kein Mann für die erste Reihe ist, sondern lieber wie in Stuttgart oder zuletzt in Leipzig effektiv im Hintergrund arbeitet.

Visionen für den dringend benötigten Neuanfang auf Schalke nach dem Abschied von Patriarch Clemens Tönnies gibt es von Schneider jedenfalls keine. Vielmehr hat er sich bis heute nicht vom Ex-Aufsichtsratsboss distanziert, sich stattdessen gemeinsam beim Spiel in München mit dem umstrittenen Tönnies auf der Ehrentribüne gezeigt.

Schalke 04: Kauft sich Tönnies durch die Hintertür wieder ein?

Die Folge war ein veritabler Shitstorm in den sozialen Medien und große Unruhe unter den Fans. Am vergangenen Sonntag machten die Anhänger ihrem Unmut beim Spiel der Schalker U19 auch mit einem Plakat dazu deutlich: "Tönnies neben Jobst und Schneider, weiter geht die alte Leier! Tönnies ausgliedern".

Bei den Gegnern ist die Sorge groß, dass der Milliardär bei einer Ausgliederung der Profiabteilung aus dem Verein als Anteilseigner quasi durch die Hintertür wieder an die Macht zurückkehrt. "Er mischt sich schon jetzt weiter ein", behauptet ein Kenner, auch wenn das aus dem mit seinen Gefolgsleuten besetzten Verein bestritten wird. Ein anderer glaubt sogar, Tönnies könne sich nach einer gewissen Karenzzeit wieder in den Aufsichtsrat wählen lassen und damit als Retter in der Not ein Comeback feiern.

Tatsache ist, dass weder Schneider noch der bei vielen Fans unbeliebte Marketingvorstand Jobst das Vakuum nach Tönnies' Rückzug füllen konnten. Stattdessen schlingert die langjährige Nummer drei des deutschen Fußballs langsam, aber sicher Richtung Zweitklassigkeit.

"Dieser Verein ist von vorne bis hinten verkorkst und auf allen Ebenen dramatisch schlecht aufgestellt", sagt ein Insider. "Schalke bräuchte an der Spitze einen Typen wie Rudi Assauer, der Autorität hat, den Verein versteht und die Stimme des Volkes spricht."

Schalke 04: Wieso ein Rangnick-Comeback unwahrscheinlich ist

Ralf Rangnick wäre so einer, auch wenn er natürlich ein ganz anderer Charakter als der ohnehin einmalige Assauer ist. Aber der 62-Jährige ist erklärter Schalke-Sympathisant und hätte sicher die Erfahrung, Kompetenz und Visionen für eine Rolle als alleiniger Verantwortlicher im sportlichen Bereich, wie sie einst Felix Magath als Sportvorstand und Cheftrainer ausfüllte.

Auf Schalke würde Rangnick mit offenen Armen empfangen. Rangnick und Schneider kennen und schätzen sich zudem aus gemeinsamen Leipziger Zeiten - gut möglich, dass ein Comeback Rangnicks bei Schalke auch Schneider wieder befreiter arbeiten lassen würde.

Doch angesichts der finanziell und sportlich so düsteren Aussichten glaubt kaum jemand, dass sich Rangnick allein aus emotionalen Gründen auf dieses Himmelfahrtskommando einlassen würde. Zumal es vermutlich nicht reicht, wenn nur die Person an der Spitze ausgetauscht würde. Wahrscheinlicher ist, dass das Siechtum im gesamten Klub anhalten wird - ob mit oder ohne Wagner und Schneider.

FC Bayern schießt Schalke 04 zum Bundesliga-Auftakt ab: Die Netzreaktionen zum Spiel © imago images / RHR-Foto 1/13 Hoffnungslos unterlegene Schalker gehen beim FC Bayern zum Saisonauftakt unter. Es scheint, als höre der Albtraum der vergangenen Saison einfach nicht auf. Klar, dass es in den Sozialen Netzwerken hoch herging. Ein Überblick. © Twiter 2/13 Tommi Schmitt (deutscher Autor 11Freunde-Kolumnist und Podcast-Moderator) © Twitter 3/13 FUMS Magazin (deutschsprachiges Online-Magazin mit Fokus auf Satire im Fußball) © Twitter 4/13 Peter Müller (Sportredaktionsleiter der Funke Mediengruppe) © Twitter 5/13 © Twitter 6/13 Martin Schneider (Sportredakteur bei der Süddeutschen Zeitung) © Bitte wählen/eingeben! 7/13 © Twitter 8/13 Stephan Reich (Redakteur bei der Hessenschau und 11Freunde) © Bitte wählen/eingeben! 9/13 Günter Klein (Chefreporter beim Münchner Merkur) © Twitter 10/13 Oliver Wurm (Journalist und Medienunternehmer) © Tiwtter 11/13 Etienne Garde (Co-Founder & Host von Rocket Beans TV) © Twitter 12/13 Lukas Podolski (Ex-Nationalspieler und Profi bei Antalyaspor) © Twitter 13/13 Hamburger SV (Englischer Twitter-Account): "Wir wurden ja schon von den Bayern zerstört, bevor es cool war. Nur mal so ..."

S04: Die kommenden Gegner von Schalke 04