FC Bayern München gegen FC Schalke 04 heute live im TV, Livestream und Liveticker

Im Eröffnungsspiel der Bundesliga-Saison 2020/21 trifft Titelverteidiger FC Bayern München auf Schalke 04. SPOX verrät Euch, wo und wann Ihr die Partie am heutigen Freitag live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

FC Bayern München - FC Schalke 04 heute live: Anpfiff und Ort

Die Begegnung zwischen dem FC Bayern München und Schalke 04 steigt am heutigen Freitag (18. September) um 20.30 Uhr. Gespielt wird in der Allianz Arena in München. Der amtierende Meister genießt traditionell das Heimrecht im ersten Spiel der neuen Saison.

Weder der FC Bayern noch Schalke 04 waren am vergangenen Wochenende im DFB-Pokal im Einsatz. Während dem Triple-Sieger eine längere Pause nach dem Finalturnier zugesprochen wurde, ist das Spiel der Gelsenkirchener kurzfristig abgesagt worden. Der eigentliche S04-Gegner Schweinfurt ist von Türkgücü München aus der Partie herausgeklagt worden.

FC Bayern München vs. Schalke 04 heute live im TV und Livestream

Der Streamingdienst DAZN besitzt die Übertragungsrechte an allen Freitagsspielen der Bundesliga und hat somit auch das Eröffnungsspiel zwischen dem FC Bayern München und Schalke 04 live im Programm. Neben den Partien am Freitag besitzt DAZN auch Begegnungen am Sonntag.

Neben der Bundesliga stellt DAZN auch Live-Berichterstattungen der Ligue 1, Serie A, Champions League, Europa League und von La Liga zur Verfügung. Auch US-Sport-Fans (NBA, NFL, NHL, MLB) kommen voll auf ihre Kosten beim "Netflix des Sports".

Auch eine Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen wird es zur Feier der Eröffnung der neuen Saison geben. Der öffentlich-rechtliche Sender ZDF zeigt die Partie live in voller Länge. Zudem bietet das Zweite Deutsche Fernsehen einen kostenfreien Livestream via www.zdf.de an.

FC Bayern München: Die besten Rückrundentorjäger in der Geschichte des Rekordmeisters © imago images / lackovic 1/31 Bayern Münchens Torgarant Robert Lewandowski landete bei den besten Hinrundentorjägern noch auf Platz zwei. Bei den treffsichersten Knipsern der Rückrunde muss er sich aber gleich zwei Klublegenden geschlagen geben. SPOX zeigt die Top 30. © imago images / kicker / liedel 2/31 Platz 28: JÜRGEN KLINSMANN (beim FC Bayern von 1995 bis 1997) - 20 Tore © imago images / Jan Hübner 3/31 Platz 28: LUCA TONI (beim FC Bayern von 2007 bis 2010) - 20 Tore © imago images / Plusphoto 4/31 Platz 28: CHRISTIAN ZIEGE (beim FC Bayern von 1990 bis 1997) - 20 Tore © imago images / Ferdi Hartung 5/31 Platz 25: HANS PFLÜGLER (beim FC Bayern von 1981 bis 1992) - 21 Tore © imago images / eu-images 6/31 Platz 25: KLAUS AUGENTHALER (beim FC Bayern von 1976 bis 1991) - 21 Tore © imago images / Fred Joch 7/31 Platz 25: FRANZ BECKENBAUER (beim FC Bayern von 1964 bis 1977) - 21 Tore © imago images / Baumann 8/31 Platz 23: MICHAEL RUMMENIGGE (beim FC Bayern von 1981 bis 1988) - 22 Tore © imago images / Sammy minkoff 9/31 Platz 23: MICHAEL BALLACK (beim FC Bayern von 2002 bis 2006) - 22 Tore © imago images / Action Pictures 10/31 Platz 22: BASTIAN SCHWEINSTEIGER (beim FC Bayern von 2002 bis 2015) - 23 Tore © imago images / MIS 11/31 Platz 21: CARSTEN JANCKER (beim FC Bayern von 1996 bis 2002) - 24 Tore © imago images / Fred Joch 12/31 Platz 20: DIETER BRENNINGER (beim FC Bayern von 1962 bis 1971) - 26 Tore © imago images / Rust 13/31 Platz 19: RAINER OHLHAUSER (beim FC Bayern von 1970 bis 1974 und 1978 bis 1983) - 27 Tore © imago images / Bernd König 14/31 Platz 18: ALEXANDER ZICKLER (beim FC Bayern von 1993 bis 2005) - 28 Tore © imago images / Werek 15/31 Platz 17: FRANZ "BULLE" ROTH (beim FC Bayern von 1966 bis 1978) - 33 Tore © imago images / Laci Perenyi 16/31 Platz 16: MARIO GOMEZ (beim FC Bayern von 2009 bis 2013) - 37 Tore © imago images / Action pictures 17/31 Platz 15: CLAUDIO PIZARRO (beim FC Bayern von 2001 bis 2007 und 2012 bis 2015) - 40 Tore © imago images / Sportfoto Rudel 18/31 Platz 14: GIOVANE ELBER (beim FC Bayern von 1997 bis 2003) - 41 Tore © imago images / werek 19/31 Platz 13: ULRICH HOENESS (beim FC Bayern von 1970 bis 1978) - 42 Tore © imago images / werek 20/31 Platz 12: ROY MAKAAY (beim FC Bayern von 2003 bis 2007) - 44 Tore © imago images / kicker / liedel 21/31 Platz 11: PAUL BREITNER (beim FC Bayern von 1970 bis 1974 und 1978 bis 1983) - 45 Tore © imago images / Eibner 22/31 Platz 10: FRANCK RIBERY (beim FC Bayern von 2007 bis 2019) - 46 Tore © imago images / Laci Perenyi 23/31 Platz 9: LOTHAR MATTHÄUS (beim FC Bayern von 1984 bis 1988 und 1992 bis 2000) - 50 Tore © imago images / Sven Simon 24/31 Platz 7: DIETER HOENESS (beim FC Bayern von 1979 bis 1987) - 59 Tore © imago images / Oliver Behrendt 25/31 Platz 7: MEHMET SCHOLL (beim FC Bayern von 1992 bis 2007) - 59 Tore © imago images / Sven Simon 26/31 Platz 5: THOMAS MÜLLER (beim FC Bayern von 2009 bis jetzt) - 61 Tore © imago images / Jan Hübner 27/31 Platz 5: ARJEN ROBBEN (beim FC Bayern von 2009 bis 2019) - 61 Tore © imago images / Horstmüller 28/31 Platz 4: ROLAND WOHLFARTH (beim FC Bayern von 1984 bis 1993) - 64 Tore © imago images / Laci Perenyi 29/31 Platz 3: ROBERT LEWANDOWSKI (beim FC Bayern von 2014 bis jetzt) - 82 Tore © imago images / werek 30/31 Platz 2: KARL-HEINZ RUMMENIGGE (beim FC Bayern von 1974 bis 1984) - 87 Tore © imago images / werek 31/31 Platz 1: GERD MÜLLER (beim FC Bayern von 1964 bis 1979) - 172 Tore

FC Bayern München gegen FC Schalke 04 heute im Liveticker

Wer unterwegs sein sollte, kann die Partie in unserem ausführlichen Liveticker verfolgen. Bei SPOX bleibt Ihr immer auf dem Laufenden und verpasst keine wichtigen Szenen. Hier geht's zum Liveticker.

FC Bayern München: Debüt von Leroy Sane?

Neuzugang Leroy Sane, der nach einer einjährigen Verhandlung - die auch einem Kreuzbandriss des Nationalspielers geschuldet war - für 45 Millionen Euro (plus mögliche Boni) von Manchester City verpflichtet wurde, könnte sein Pflichtspieldebüt für den Rekordmeister geben.

Brisant: Sane würde sein erstes Spiel im FCB-Trikot ausgerechnet gegen seinen ehemaligen Klub Schalke bestreiten. Von den Königsblauen war er 2016 für über 50 Millionen Euro auf die Insel gewechselt.

In der Nationalmannschaft hatte der Flügelflitzer bereits zwei Mal von Beginn an gespielt, er wurde aber sowohl gegen Spanien als auch beim Gastspiel in der Schweiz (beide 1:1) vorzeitig ausgewechselt. Gut möglich, dass Trainer Hansi Flick vorerst auf Champions-League-Held Kingsley Coman und Serge Gnabry auf den Außenbahnen setzt.

Bundesliga: Der 1. Spieltag im Überblick

Neben dem Eröffnungsspiel sind die Augen vor allem auf die Partie zwischen Vizemeister Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach gerichtet.

Alle Spiele im Überblick: