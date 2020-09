Bundesliga: FC Bayern München gegen FC Schalke 04 - deshalb zeigt DAZN das Eröffnungsspiel live

Zum Auftakt der neuen Bundesligasaison 2020/21 empfängt Titelverteidiger Bayern München den FC Schalke 04. DAZN überträgt die Partie live, warum das der Fall ist, erfahrt ihr hier.

FC Bayern München - FC Schalke 04 in der Bundesliga: Datum, Anstoß, Austragungsort

Die Bundesligasaison wird traditionell vom amtierenden Titelträger eröffnet, der FC Bayern empfängt zuhause den FC Schalke 04.

Datum: 18.09.2020

18.09.2020 Anstoß: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Austragungsort: Allianz Arena (München)

Bundesliga: Deshalb zeigt DAZN das Eröffnungsspiel FC Bayern - FC Schalke 04 live

Obwohl ein Großteil der Übertragungsrechte an der Bundesliga in dieser Saison weiterhin bei Sky liegt, teilen sich DAZN und Amazon Prime ein exklusives Rechtepaket, welches insgesamt 45 Spiele umfasst: Neben allen 30 Freitagsspielen der neuen Saison sehen DAZN-Abonnenten auch jeweils fünf Spiele am Sonntag (Anstoß um 13.30 Uhr) sowie am Montag (Anstoß um 20.30 Uhr). Die ursprünglich auf Freitag datierten und auf Samstag (20.30 Uhr) verlegten Spiele am 4. und 8. Spieltag (Borussia Mönchengladbach - VfL Wolfsburg und Hertha BSC - Borussia Dortmund) sind natürlich ebenso enthalten.

Hinzu kommt der Supercup, den der FC Bayern und Borussia Dortmund am 30. September ausspielen, sowie alle Relegationsspiele innerhalb der obersten drei Ligen.

Jan Platte wird zusammen mit Experte Ralph Gunesch am Freitagabend die Partie kommentieren, Moderator Lukas Schönmüller und Vor-Ort-Mann Alex Schlüter komplettieren das DAZN-Team bei der Bundesligaeröffnung. Schon am Donnerstag wird es auf DAZN ein Matchday-Feature geben, unter anderem mit Einschätzungen vom Vorstandsvorsitzenden des FC Bayern, Karl-Heinz Rummenigge (Video: Interview mit dem CEO des FC Bayern).

FC Bayern - FC Schalke 04: Voraussichtliche Aufstellungen

FC Bayern: Neuer - Pavard, Süle, Alaba, Davies - Kimmich, Goretzka - Gnabry, Müller, Sane - Lewandowski

Neuer - Pavard, Süle, Alaba, Davies - Kimmich, Goretzka - Gnabry, Müller, Sane - Lewandowski FC Schalke 04: Fährmann - Rudy, Kabak, Nastasic, Oczipka - Serdar, Stambouli, Harit, Bentaleb - Skrzybski, Uth

Bayern - Schalke: Bundesliga-Eröffnungsspiel ohne Zuschauer

Das Eröffnungsspiel der Bundesligasaison wird nun doch ohne Zuschauer stattfinden. Erst am Mittwoch hatten sich Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU), Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) und der FC Bayern eigentlich auf 7500 Zuschauer geeinigt, was einer Kapazität von zehn Prozent entspricht.

Zuvor hatten die Bundesländer beschlossen, dass Stadionkapazitäten wieder bis zu 20 Prozent ausgeschöpft werden dürfen. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass der Durchschnitt der COVID-19 Fälle in der zurückliegenden Woche 35 Einwohner pro 100.000 nicht überschreiten darf. Da dieser Inzidenzwert für München aber weiter steigt und an der 50er-Marke kratzt, hat Oberbürgermeister Reiter die Erlaubnis widerrufen.

Bundesliga: Der erste Spieltag im Überblick