BVB: Sebastian Kehl spricht über Transfers, Bellingham und Sancho

Lizenzspielerchef Sebastian Kehl von Borussia Dortmund rechnet eher nicht mehr mit weiteren Neuzugängen. "Wir haben keinen großen Druck mehr", sagte er angesprochen auf Dortmunds Transferplanungen bei einer Talk-Runde der Ruhr Nachrichten am Montagabend.

In diesem Sommer verpflichtete Dortmund bisher Thomas Meunier (Paris Saint-Germain), Jude Bellingham (Birmingham City) und Reinier (Real Madrid). Emre Can, der zuvor von Juventus Turin ausgeliehen war, wurde fest verpflichtet.

Beim 3:0-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach am 1. Spieltag (Hier gibt es die Video-Highlights) überzeugte vor allem Bellingham, der offenbar schon länger im Dortmunder Fokus war. "Wir waren im letzten Jahr schon an ihm dran. Er ist ein großartiger Typ und tut unserem Spiel gut. Das Geld ist in Jude gut investiert. Unsere Scoutingabteilung hat erneut einen herausragenden Spieler gefunden", sagte Kehl.

BVB: Kehl über Passlack und Sancho

Ebenfalls positiv auf sich aufmerksam machte Felix Passlack, der im Sommer von einer einjährigen Leihe zu Fortuna Sittard zurückgekehrt war. "Ich habe Felix direkt nach dem Spiel ein großes Kompliment gemacht", lobte Kehl. "Er hat ein BVB-Herz und mit diesem Klub schon viel erlebt. Die Wahrscheinlichkeit, dass er bleibt, ist sehr, sehr groß." Der Vertrag des 22-jährigen Rechtsverteidigers läuft 2021 aus.

Zwei Jahre länger gebunden ist Jadon Sancho, der den Klub in diesem Sommer trotz des unnachgiebigen Werbens von Manchester United ebenfalls nicht verlassen soll. "Er ist da - und bleibt auch. Es war ein wichtiges Zeichen des Vereins, weil wir eine gewisse Verantwortung haben. Ohne Jadon ist diese Mannschaft schlechter", erklärte Kehl.