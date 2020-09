BVB, News und Gerüchte: Grünes Licht für Akanji-Transfer zu Leicester?

Borussia Dortmund soll angeblich bereit sein, den von Leicester City umworbenen Manuel Akanji ziehen zu lassen. Hier gibt es News und Gerüchte rund um den BVB.

News und Gerüchte zu Dortmund vom Montag findet Ihr hier.

Borussia Dortmund: Lässt der BVB Manuel Akanji ziehen?

Verlässt Manuel Akanji (25) den BVB noch bis zum 5. Oktober? Mehreren Medienberichten aus England zufolge ist Leicester City an dem Schweizer Abwehrspieler interessiert.

Als Ablöse sind rund 20 Millionen Euro im Gespräch. Wie die Bild berichtet, würden die Schwarz-Gelben einen Transfer nicht verweigern - obwohl Akanji (Vertrag bis 2022) dem Stammpersonal von Trainer Lucien Favre angehört und in den ersten drei Pflichtspielen der neuen Saison jeweils 90 Minuten auf dem Rasen stand.

Akanji wechelte im Januar 2018 vom FC Basel nach Dortmund. Der Nationalspieler (24 Einsätze) hat seitdem 84 Einsätze für den BVB bestritten.

Supercup: Borussia Dortmund gastiert beim FC Bayern

Am Mittwoch kann Borussia Dortmund seinen ersten Titel in dieser Saison gewinnen. Die Mannschaft von Favre spielt gegen den FC Bayern um den deutschen Supercup. Anstoß ist 20.30 Uhr. Der Streamingdienst DAZN überträgt die Partie in der Münchner Allianz Arena live. Als Experte ist erstmals Sandro Wagner mit von der Partie.

TSG Hoffenheim grüßt von der Spitze: Das Tabellenführer-Ranking der Bundesliga © imago images / Jan Hübner 1/35 Die TSG Hoffenheim ist nach dem überraschenden Sieg gegen den FC Bayern Spitzenreiter. Eine Premiere für die Kraichgauer ist es allerdings nicht! SPOX blickt auf alle Tabellenführer der Bundesligageschichte - gelistet nach der Anzahl. © imago images / Picture Point 2/35 In diesem Ranking sind die Tabellenführungen nach kompletten Spieltagen gezählt. Verlegte Spiele wurden also dem Spieltag zugerechnet, zu dem sie ursprünglich gehörten. Los geht's. © imago images / Sven Simon 3/35 Platz 31 - SC PADERBORN: 1 Spieltag an der Spitze - 0 Meistertitel, zuletzt Tabellenführer am 4. Spieltag der Saison 2014/15 © imago images / Baumann 4/35 Platz 31 - SC FREIBURG: 1 Spieltag an der Spitze - 0 Meistertitel, zuletzt Tabellenführer am 1. Spieltag der Saison 2000/01 © imago images / Baumann 5/35 Platz 31 - FC ST. PAULI: 1 Spieltag an der Spitze - 0 Meistertitel, zuletzt Tabellenführer am 1. Spieltag der Saison 1995/96 © imago images / Werner Otto 6/35 Platz 29 - ROT-WEIß OBERHAUSEN: 2 Spieltage an der Spitze - 0 Meistertitel, zuletzt Tabellenführer am 5. Spieltag der Saison 1969/70 © imago images / WEREK 7/35 Platz 29 - ROT-WEISS ESSEN: 2 Spieltage an der Spitze - 0 Meistertitel, zuletzt Tabellenführer am 4. Spieltag der Saison 1970/71 © imago images / Sven Simon 8/35 Platz 25 - VFL BOCHUM: 3 Spieltage an der Spitze - 0 Meistertitel, zuletzt Tabellenführer am 4. Spieltag der Saison 2002/03 © imago images / Kicker 9/35 Platz 25 - MSV DUISBURG: 3 Spieltage an der Spitze - 0 Meistertitel, zuletzt Tabellenführer am 22. Spieltag der Saison 1993/94 © imago images / Sven Simon 10/35 Platz 25 - ARMINIA BIELEFELD: 3 Spieltage an der Spitze - 0 Meistertitel, zuletzt Tabellenführer am 1. Spieltag der Saison 2002/03 © imago images / Liedel 11/35 Platz 25 - KARLSRUHER SC: 3 Spieltage an der Spitze - 0 Meistertitel, zuletzt Tabellenführer am 3. Spieltag der Saison 1997/98 © imago images / Horstmüller 12/35 Platz 23 - HANNOVER 96: 4 Spieltage an der Spitze - 0 Meistertitel, zuletzt Tabellenführer am 3. Spieltag der Saison 1969/70 © imago images / WEREK 13/35 Platz 23 - KICKERS OFFENBACH: 4 Spieltage an der Spitze - 0 Meistertitel, zuletzt Tabellenführer am 14. Spieltag der Saison 1974/75 © imago images / WEREK 14/35 Platz 20 - HANSA ROSTOCK: 5 Spieltage an der Spitze - 0 Meistertitel, zuletzt Tabellenführer am 7. Spieltag der Saison 1991/92 © imago images / Norbert Schmidt 15/35 Platz 20 - FORTUNA DÜSSELDORF: 5 Spieltage an der Spitze - 0 Meistertitel, zuletzt Tabellenführer am 2. Spieltag der Saison 1985/86 © imago images / Liedel 16/35 Platz 20 - BAYER 05 UERDINGEN: 5 Spieltage an der Spitze - 0 Meistertitel, zuletzt Tabellenführer am 2. Spieltag der Saison 1989/90 © imago images / Eibner 17/35 Platz 19 - FSV MAINZ 05: 6 Spieltage an der Spitze - 0 Meistertitel, zuletzt Tabellenführer am 2. Spieltag der Saison 2011/12 © imago images / Revierfoto 18/35 Platz 18 - RB LEIPZIG: 11 Spieltage an der Spitze - 0 Meistertitel, zuletzt Tabellenführer am 19. Spieltag der Saison 2019/20 © imago images / Avanti 19/35 Platz 16 - TSG 1899 HOFFENHEIM: 16 Spieltage an der Spitze - 0 Meistertitel, zuletzt Tabellenführer am 2. Spieltag der Saison 2020/21 © imago images / Mausolf 20/35 Platz 16 - HERTHA BSC: 16 Spieltage an der Spitze - 0 Meistertitel, zuletzt Tabellenführer am 1. Spieltag der Saison 2013/14 © imago images / Horstmüller 21/35 Platz 15 - TSV 1860 MÜNCHEN: 18 Spieltage an der Spitze - 1 Meistertitel, zuletzt Tabellenführer am 34. Spieltag der Saison 1965/66 © imago images / Baering 22/35 Platz 14 - VFL WOLFSBURG: 20 Spieltage an der Spitze - 1 Meistertitel, zuletzt Tabellenführung am 1. Spieltag der Saison 2011/12 © imago images / Rust 23/35 Platz 13 - EINTRACHT BRAUNSCHWEIG: 33 Spieltage an der Spitze - 1 Meistertitel, zuletzt Tabellenführer am 25. Spieltag der Saison 1976/77 © imago images / Bernd Müller 24/35 Platz 12 - 1. FC NÜRNBERG: 36 Spieltage an der Spitze - 1 Meistertitel, zuletzt Tabellenführer am 3. Spieltag der Saison 2006/07 © imago images / camera4 25/35 Platz 11 - EINTRACHT FRANKFURT: 55 Spieltage an der Spitze - 0 Meistertitel, zuletzt zuletzt Tabellenführer am 2. Spieltag der Saison 1999/00 © imago images / Baumann 26/35 Platz 9 - VFB STUTTGART: 59 Spieltage an der Spitze - 3 Meistertitel, zuletzt Tabellenführer am 1. Spieltag der Saison 2011/12 © imago images / David Hagemann 27/35 Platz 9 - FC SCHALKE 04: 59 Spieltage an der Spitze - 0 Meistertitel, zuletzt Tabellenführer am 28. Spieltag der Saison 2009/10 © imago images / Sven Simon 28/35 Platz 8 - BAYER 04 LEVERKUSEN: 70 Spieltage an der Spitze - 0 Meistertitel, zuletzt Tabellenführer am 3. Spieltag der Saison 2014/15 © imago images / Sven Simon 29/35 Platz 7 - 1. FC KÖLN: 87 Spieltage an der Spitze - 2 Meistertitel, zuletzt Tabellenführer am 18. Spieltag der Saison 1989/90 © imago images / Baumann 30/35 Platz 6 - 1. FC KAISERSLAUTERN: 90 Spieltage an der Spitze - 2 Meistertitel, zuletzt Tabellenführer am 2. Spieltag der Saison 2010/11 © imago images / Eibner 31/35 Platz 5 - HAMBURGER SV: 117 Spieltage an der Spitze - 3 Meistertitel, zuletzt Tabellenführer am 7. Spieltag der Saison 2009/10 © imago images / Ulmer 32/35 Platz 4 - SV WERDER BREMEN: 129 Spieltage an der Spitze - 4 Meistertitel, zuletzt Tabellenführer am 19. Spieltag der Saison 2006/07 © imago images / Revierfoto 33/35 Platz 3 - BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH: 139 Spieltage an der Spitze - 5 Meistertitel, zuletzt Tabellenführer am 13. Spieltag der Saison 2019/20 © imago images / Laci Pereny 34/35 Platz 2 - BORUSSIA DORTMUND: 179 Spieltage an der Spitze - 5 Meistertitel, zuletzt Tabellenführer am 2. Spieltag der Saison 2019/20 © imago images / MIS 35/35 Platz 1 - FC BAYERN MÜNCHEN: 775 Spieltage an der Spitze - 29 Meistertitel, zuletzt Tabellenführer am 1. Spieltag der Saison 2020/21

BVB: DAZN-Doku mit Michael Zorc und Marco Reus

Borussia Dortmund erhält beim Streamingdienst DAZN eine zehnteilige Serie mit exklusivem Einblick hinter die Kulissen. Im ersten Teil von "BVB 09 - Stories who we are", der seit Montag abrufbar ist und sich dem Thema "Heimatliebe & Heimatlos" widmet, stehen die BVB-Urgesteine Michael Zorc und Marco Reus im Fokus.

Hier gibt es weitere Informationen zur BVB-Doku.

Supercup - und dann? Der BVB-Spielplan