BVB gegen Gladbach live sehen: So siehst Du das Bundesliga-Topspiel im TV und Livestream

Am 1. Spieltag der Bundesliga steigt gleich das erste echte Topspiel: Der BVB empfängt am Samstagabend Borussia Mönchengladbach. Wer kann zu Saisonbeginn ein Zeichen setzen? Hier bei SPOX erfährst Du, wo die Partie im TV und Livestream läuft.

Die Pflichtaufgaben im DFB-Pokal erledigten sowohl die Borussia aus Dortmund als auch die aus Mönchengladbach souverän. Der BVB ließ gegen den Drittligisten MSV Duisburg nichts anbrennen, führte bereits zur Pause mit 3:0 und brachte die Erstrundenpartie sicher mit 5:0 über die Ziellinie.

Noch deutlicher machte es die Elf vom Niederrhein. Mit 8:0 schickten die Fohlen den Regionallisten FC Oberneuland wieder nach Hause. Da das Heimrecht getauscht wurde, fand die Partie im heimischen Borussia-Park statt. Nun gastiert das Team von Marco Rose am 1. Spieltag der Bundesliga-Saison 2020/21 im Signal-Iduna-Park zu Dortmund.

Dortmund gegen Gladbach live sehen: Wann findet das Bundesliga-Topspiel statt?

Wie der Name verrät, handelt es sich hierbei um ein Topspiel. Mit diesem Namen versehen werden stets die Partien am Samstag um 18.30 Uhr. So auch hier. Entsprechend steigt das Aufeinandertreffen zwischen dem BVB und Gladbach an diesem Samstag, dem 19. September, um 18.30 Uhr.

Wettbewerb: Bundesliga, 1. Spieltag

Bundesliga, 1. Spieltag Partie: Borussia Dortmund - Borussia Mönchengladbach

Borussia Dortmund - Borussia Mönchengladbach Termin: Samstag, 19. September

Samstag, 19. September Anstoß: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Stadion: Signal-Iduna-Park, Dortmund

© imago images / Team 2

BVB gegen Gladbach live sehen: So siehst Du das Bundesliga-Topspiel im TV

Die Rechte an den Samstagspartien der diesjährigen Bundesliga-Spielzeit hält nach wie vor der Pay-TV-Sender Sky. Das bedeutet, dass diese Partie nicht im Free-TV ausgestrahlt wird.

Sky steigt am heutigen Samstag um 17.30 Uhr mit der Vorberichterstattung ein, ehe der Anstoß um 18.30 Uhr erfolgt. Den Kommentar auf Sky Sport Bundesliga 1 HD übernimmt Wolff Fuss.

Zum Empfang dieses Senders ist ein kostenpflichtiges Sky-Abonnement vonnöten. Spontan Entschlossene können sich zudem ohne Bindung an lange Vertragslaufzeiten mit SkyTicket eindecken.

BVB gegen Gladbach live sehen: So siehst Du das Bundesliga-Topspiel im Livestream

Wer über ein laufendes Sky-Abo verfügt, der kann die Partie außerdem im Livestream verfolgen: Ansprechpartner hierfür ist die hauseigene SkyGo-App.

Außerdem an diesem Samstag mit an Bord ist Amazon Prime Video. Um den Streaminganbieter nutzen zu können, wird ebenfalls ein entgeltpflichtiges Abonnement benötigt.

Dortmund vs. Gladbach live sehen: So siehst Du die Highlights vom Bundesliga-Topspiel

Obwohl DAZN bei der Live-Übertragung nicht am Start ist, liefert der Streamingdienst Euch die Highlights der Partie zeitnah und zuverlässig. Nach wie vor beginnt DAZN unmittelbar nach Abpfiff mit dem Zusammenstellen der besten Spielszenen und liefert die Highlights bereits 40 Minuten nach Abpfiff auf seiner Plattform.

Wer noch länger warten kann, hat außerdem die Möglichkeit, die Videos auf dem YouTube-Kanal von DAZN anzuschauen. Dort werden die Highlights aller Partien in der Nacht von Sonntag auf Montag hochgeladen.

BVB - Gladbach live: Das Bundesliga-Topspiel im Liveticker

Wer kein kostenpflichtiges Abo sein Eigen nennt, muss trotzdem nicht in die Röhre schauen. In unserem kostenlosen SPOX-Liveticker versorgen wir Euch beinahe in Echtzeit mit allen wichtigen Entscheidungen - ein Tor verpasst Du so garantiert nicht!

Hier geht's zu unserem SPOX-Liveticker.

