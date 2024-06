FC Bayern München, News und Gerüchte: Xabi Alonso kämpft mit Brief um FCB-Kandidat Jonathan Tah

© Getty

FC Bayern München, News: Xabi Alonso kämpft mit Brief um FCB-Kandidat Jonathan Tah

Bayer Leverkusens Double-Trainer Xabi Alonso hat bei The Players' Tribune einen Brief an seine Mannschaft geschrieben, in dem er deutlich macht, dass er darauf hofft, mit derselben Truppe auch in der kommenden Saison spielen lassen zu können. "Ich muss mich bei meinen Spielern und Mitarbeitern für ihre harte Arbeit bedanken. Und ich hoffe, dass ihr alle zurückkommt, denn ihr wisst, dass wir noch viel mehr erreichen können", schrieb der Spanier.

Seine Worte dürften vor allem an Jonathan Tah gerichtet sein, der im Fokus des FC Bayern München steht. Der Vertrag des DFB-Nationalspielers, der am Freitag zum EM-Auftakt gegen Schottland in der Startelf stand, läuft 2025 aus. Angeblich sind sich die Münchner mit ihm bereits einig, nur die Ablösesumme ist noch ein Streitpunkt zwischen den beiden Vereinen, da Leverkusen deutlich mehr fordert, als der FCB aktuell bieten will.

Bereits im vergangenen Sommer waren die Bayer-Stars laut Alonso begehrt. "Ich habe gesagt: 'Bitte vertraut mir. Wenn ihr zurückkommt, werden wir eine großartige Saison erleben'", so Alonso, der damit Recht behalten sollte. Mit ähnlichen Worten und dem Brief versucht er nun offensichtlich, Tah und seine Kollegen vom Bleiben zu überzeugen.