Bundesligist Arminia Bielefeld testet in der Vorbereitung heute gegen den Drittligisten MSV Duisburg. Alles rund ums Spiel und zur Übertragung im TV und Livestream gibt es hier bei SPOX.

Knapp zwei Wochen vor dem Saisonstart will die Arminia nach einer 0:2-Niederlage gegen den VfB Stuttgart wieder mehr Selbstvertrauen sammeln. Die Duisburger verloren in der Vorbereitung unter anderem gegen Borussia Mönchengladbach mit 0:4.

Testspiel: Arminia Bielefeld gegen MSV Duisburg - Uhrzeit, Ort

Die Partie zwischen den beiden Klubs aus Nordrhein-Westfalen wird heute um 15.30 Uhr angepfiffen.

Gespielt wird im Arminia-Trainingszentrum an der Friedrich-Hagemann-Straße in Bielefeld. Die Partie wird allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit, also ohne Zuschauer, stattfinden.

© imago images / Team 2

Testspiel: Arminia Bielefeld gegen MSV Duisburg heute live im TV und Livestream

Das Spiel zwischen der Arminia und des MSV wird nicht im TV und Livestream übertragen. Im Gegensatz zu vielen anderen Testspielen bieten beide Vereine auch keinen eigenen Livestream an.

Ihr könnt die Partie aber dennoch verfolgen. Sowohl die Arminia als auch der MSV bieten einen Liveticker an.

Testspiel: Wieso wurde Arminia Bielefeld gegen MSV Duisburg vorverlegt?

Die Partie hätte eigentlich am 5. September stattgefunden. Die Vorverlegung des Spiels hat zum größten Teil diesen Grund: Am Samstag hätte es für die Arminia nach dem Spiel gegen den MSV noch eine Partie gegen den FC Groningen gegeben. Aufgrund der Länderspielabstellungen hätte Trainer Uwe Neuhaus nicht genügend durchrotieren können.

Durch die Verlegung kann die Arminia nun dennoch gegen Groningen testen - und das wohl mit voller Kapelle.

Arminia Bielefeld in Bundesliga: Gegner am 1. Spieltag

Für die Arminia geht es am ersten Spieltag der neuen Spielzeit gegen Eintracht Frankfurt. Die Ostwestfalen gastieren dort am 19. September um 15.30 Uhr.